PF abre inquérito sobre tentativa do governo Bolsonaro de recuperar joias não declaradas à Receita Federal

A Polícia Federal abriu inquérito para apurar a tentativa de nomes ligados a Bolsonaro de reaver as joias aprendidas no aeroporto.





A Polícia Federal abriu inquérito, nessa segunda-feira, para investigar suposta tentativa de o governo Jair Bolsonaro de trazer ilegalmente joias avaliadas em R$ 16,5 milhões, em outubro de 2021, pelo Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo.





O prazo de conclusão do inquérito é de 30 dias, com possibilidade de prorrogação, caso seja necessário. Esse inquérito segue em segredo de justiça.





A investigação vai ser conduzida pela Delegacia Especializada de Combate a Crimes Fazendários, da Superintendência em São Paulo.



O casal Michelle e Jair Bolsonaro, durante a campanha presidencial em 2022. Source: EFE / JOEDSON ALVES/EPA A participação da Polícia no caso foi solicitada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, já que os fatos, da forma como foram apresentados pela imprensa, podem configurar crimes contra a administração Pública.





Ministro de Bolsonaro deu três versões sobre o incidente.





A história das joias apreendidas pela Receita junto foi um furo de reportagem do jornal O Estado de S. Paulo na última sexta-feira.





O presidente Bolsonaro e comitiva visitaram a Arábia Saudita em outubro de 2021 em uma viagem de Estado.





Integrantes desta comitiva, ao voltarem ao Brasil no dia 26 de outubro daquele ano, foram flagrados pela Receita Federal no aeroporto de Guarulhos com um conjunto de joias da marca Chopard avaliados pela Receita em 16,5 milhões de reais - o equivalente a 4,8 milhões de dólares australianos, na cotação de hoje.





Estas joias supostamente seriam um presente do governo da Arábia Saudita para a então primeira-dama, Michele Bolsonaro. Quem carregava estas joias era uma comitiva do Ministério das Minas Energias, liderada pelo então ministro Bento Albuquerque, que deu três declarações diferentes sobre o ocorrido.





Primeiro, ao Estadão, que deu o furo de reportagem, disse que não sabia do conteúdo que estava na mochila do assessor, mas que, quando viu o conteúdo, afirmou que as joias deveriam ser um presente para a primeira-dama.





Depois, ao jornal O Globo, declarou que as joias foram incorporadas ao acervo de estado brasileiro, o que não tem confirmação.





Para a GloboNews, Bento Albuquerque afirmou que o presente seria para o estado brasileiro e que Bolsonaro e Michele não tinham conhecimento das joias.





As peças ficaram retidas na alfândega brasileira, uma vez que a lei obriga bens com valor superior a mil dólares vindos do exterior a serem declarados. Se as joias fossem declaradas como presente oficial, os itens pertenceriam ao estado, e não à família Bolsonaro.





Porém, o governo Bolsonaro não declarou as joias como presente de estado, tanto que não vieram ao Brasil nesta condição, e sim na mochila de um assessor militar do Ministério das Minas e Energia. E só foram descobertas porque a Receita Federal flagrou.





A Receita entende que o assessor do governo Bolsonaro tentou esconder as joias ao escolher, na declaração de chegada, a opção "nada a declarar" ao entrar no país.





Se fossem considerados bens pessoais, seria necessário pagar impostos de importação, que equivalem a 50% do valor do produto, e multa pela não declaração, que equivale a 25% do valor das joias. A taxa total ficaria por volta de 12,5 milhões de reais.





Além disso, de acordo com a legislação brasileira, o acervo pessoal de um presidente pode ser composto por itens de natureza pessoal ou itens perecíveis, como roupas, perfumes e bebidas, ou itens de caráter documental, como material de arquivo, bibliográfico e museológico.





Bolsonaro tentou recuperar as joias, dizem veículos de comunicação.





O governo Bolsonaro fez ao menos oito tentativas de reaver as joias presas na alfândega, segundo o jornal O Estado de S. Paulo, e o fez ao mobilizar os ministérios das Minas e Energia, Economia e Relações Exteriores para pressionar a Receita Federal.





A última delas, segundo o Estadão, ocorreu em 29 de dezembro de 2022, na semana em que Bolsonaro deixou a presidência. O presidente enviou um funcionário do governo através de um jatinho da Força Aérea Brasileira, a FAB, de Brasilia até o aeroporto de Guarulhos para pegar as joias.





O Estadão localizou a solicitação do chefe da Ajudância de Ordens do Presidente da República, à época o tenente-coronel Mauro Cid, para que a FAB levasse o primeiro-sargento da Marinha Jairo Moreira da Silva até São Paulo. O documento dizia que a viagem de Silva era "para atender a demandas do Senhor Presidente da República naquela cidade", com retorno "em voo comercial no trecho Guarulhos para Brasília".





Outro pacote está com Bolsonaro, diz imprensa.





Contudo, este pacote não é o único. Segundo o ex-ministro Bento Albuquerque, havia no total dois pacotes. O segundo também não foi declarado mas entrou no país.





De acordo com a Polícia Federal, este segundo pacote foi listado como bem pessoal de Jair Bolsonaro e, de acordo com o G1, foi recebido pessoalmente pelo ex-presidente em 29 de novembro de 2022, pouco antes de ele deixar o país rumo aos Estados Unidos. A reportagem apresenta documento da presidència que aponta o recebimento do pacote pelo ex-presidente.





Neste pacote consta uma relógio, caneta, anel, abotoaduras e um tipo de rosário islâmico chamado masbaha. Ainda não se sabe ainda o valor destas joias.



Pacote de joias trazido pela comitiva do então ministro das Minas e Energia Bento Albuquerque ao Brasil. A ex-primeira dama Michele Bolsonaro afirmou "não estar sabendo que tinha tudo isso" e afirmou estar "rindo da falta de cabimento desta imprensa vexatória". 'A CNN, Jair Bolsonaro declarou que não tinha conhecimento dos presentes e valores, negou que cometeu qualquer ilegalidade e que as joias iriam para o acervo da presidência.





O Globo: Outro pacote está em galpão com bens pessoais de Bolsonaro.





Uma atualização na tarde desta quarta-feira na Austrália: segundo a apuração da jornalista Bela Megale, de O Globo, o pacote do governo saudita recebido por Jair Bolsonaro está um galpão que guarda o acervo pessoal do ex-presidente.





Segundo a jornalista, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, coronel Mauro Cid, disse a interlocutores que o segundo pacote está no local que guarda o acervo pessoal do ex-presidente, mas afirmou não saber exatamente onde fica este espaço.





Cid também disse a interlocutores, segundo O Globo, que, se o Tribunal de Contas da União fizer uma vistoria no local, vai encontrar as joias.