Políticos australianos homenageiam o ex-líder trabalhista Simon Crean, morto aos aos 74 anos

O Partido Trabalhista australiano está de luto pela morte do político de longa data Simon Crean, que morreu aos 74 anos. Ele é um dos nomes mais importantes do trabalhismo australiano nas últimas décadas.





Crean morreu na manhã de domingo, após uma sessão de exercícios em Berlim, onde viajava a trabalho.





O comunicado da família diz que "Simon foi um feroz defensor dos trabalhadores australianos e dedicou sua vida a fazer a diferença".





O primeiro-ministro Anthony Albanese declarou que Crean "dedicou uma vida inteira de serviço à sua nação e, em particular, ao movimento trabalhista".





Simon Crean será lembrado como um dos arquitetos das importantes reformas das relações trabalhistas do governo Bob Hawke na década de 1980 e uma das figuras políticas mais importantes do Trabalhismo moderno.





Ele serviu como parlamentar por 23 anos e foi ministro de gabinete nos governos trabalhistas de Bob Hawke, Paul Keating, Kevin Rudd e Julia Gillard.





Albanese afirmou que “as muitas conquistas de Simon em portfólios que vão do comércio ao emprego, das indústrias primárias e energia às artes, foram caracterizadas por um foco no interesse nacional, envolvimento com as partes interessadas, e sempre a agir com princípios e determinação”.





Crean seguiu os passos de seu pai Frank, que serviu como tesoureiro no governo de Gough Whitlam nos anos 70 e como vice-primeiro-ministro nos últimos meses do governo.





Como vice-presidente do Australia Council of Trade Unions, o ACTU, Simon Crean desempenhou papel fundamental na realização do famoso acordo entre sindicatos e empresas em 1983, considerado um passo importante para o boom econômico que o país viveu a partir dos anos 90.





O ex-primeiro-ministro trabalhista Kevin Rudd afirma que Crean foi responsável por trazer o sistema de relações trabalhistas ao século 21.





A presidenta do ACTU, Michele O'Neil, disse que o ex-líder sindical lutava pela equidade e justiça para os trabalhadores na Austrália e em todo o mundo.





Seu ex-colega e também ex-líder trabalhista, Bill Shorten, disse que a oposição de Crean à guerra do Iraque foi um momento decisivo em sua vida política.





"Como líder da oposição, ele demonstrou uma coragem incrível ao se opor à segunda Guerra do Golfo no Iraque”, afirmou Shorten.





No Parlamento durante visita do então presidente norte-americano George W. Bush, Crean fez um discurso de frente para ele dizendo que se opunha ‘a guerra declarada pelos Estados Unidos com o apoio australiano.





Eleito no parlamento para o assento de Hotham, de Victoria, em 1990, Simon Crean tornou-se ministro da ciência no governo Hawke. Depois foi líder trabalhista federal de 2001 a 2003. No governo Kevin Rudd, foi nomeado para a pasta de comércio depois de garantir uma vitória trabalhista em 2007.





Após deixar a política, Crean foi presidente do Conselho Empresarial Europeu-Australiano.





Simon Crean deixa duas filhas e a esposa Carole, com quem viveu por 50 anos.