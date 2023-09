Por que os australianos estão cancelando ou adiando as férias?

Pontos-chave A crise do custo de vida está obrigando muitos australianos a cancelarem ou adiarem seus planos de férias no exterior.

Cerca de um quarto dos australianos que planejavam viajar cancelaram as suas viagens completamente.

Mais de dois em cada cinco adiaram as suas férias para economizar dinheiro.

De acordo com um estudo recente, milhões de australianos estão a ver-se obrigados a reavaliar os seus planos de férias devido ao aumento do custo de vida e, por consequência, aos preços de viagens inflacionados.





Quase dois em cada três (65%) australianos com intenções de gozar umas férias nos próximos 12 meses tiveram que cancelar ou adiar os seus planos e marcações, segundo a última sondagem de opinião do consumidor da National Australia Bank (NAB, Banco Nacional Australiano), com cerca de 2.000 entrevistados locais.





Cerca de um quarto (24%) abandonou completamente os seus planos, enquanto pouco mais de dois em cada cinco (42%) acabaram por adiá-los.





Quase dois terços acreditam que os pacotes de viagem e férias estão muito caros. Caros demais.



A gestora de clientes de loja da NAB, Tara Hartley, afirma que, embora possa parecer que todos à nossa volta (e até os seus respectivos cães) estão a gozar férias super luxuosas na Europa, isso não é bem assim.





Segundo Tara Hartley, não vale a pena sofrermos de FOMO (Fear Of Missing Out - em português: medo de perder o que todos estão a viver e a experimentar), pois tudo indica que a "maioria de nós, pelo contrário, está a tomar decisões sensatas no que toca aos gastos mais superfúlos”.





“Os australianos estão cautelosos com o seu dinheiro como há muito tempo não estavam. Estão a priorizar os seus gastos com base naquilo que mais valorizam", reforçou ela antes de explicar melhor a sua ideia:





"Como as contas do supermercado e o combustível do carro estão mais caros, os australianos sentem que os planos de férias são mais difíceis de encaixar no seu orçamento. Assim, estão a fazer mudanças mais ponderadas para controlar e priorizar os gastos.”



Cerca de 40% dos australianos reduziram os seus planos de viagem, com alguns a optarem por passar férias em casa, em vez de irem para o estrangeiro, numa tentativa de economizarem dinheiro.





“Tudo indica que também podem estar a trocar o Mediterrâneo por Maroochydore, ou Bali por Burnie”, disse Hartley, referindo-se aos dois subúrbios australianos como alternativas veranis, respectivamente Maroochydore, na Sunshine Coast e Burnie, na Tasmânia .





Quão mais caros estão os voos agora?





As companhias aéreas demoraram a regressar aos serviços normais desde que a pandemia da COVID-19 paralisou, literalmente, os voos internacionais.





O aumento da procura por voos, em conjunto com fatores como sejam a inflação, o aumento dos preços dos combustíveis e a falta de pessoal, fez com que o custo dos bilhetes de avião aumentasse substancialmente.





Os voos de ida e volta da Austrália para destinos no estrangeiro estão mais de 50% acima dos valores pré-pandémicos, segundo os dados divulgados no final de maio pela agência de viagens online Kayak.



O voo internacional económico médio, de ida e volta, entre julho e dezembro de 2023, é agora de $1.827, em comparação com $1.213 em 2019.





O custo médio de um voo doméstico aumentou 10% em relação aos números de 2019, e 15% em relação ao ano passado.





O presidente-executivo da Qantas, Alan Joyce, que se prepara para cessar a sua função na companhia aérea australiana, disse, em junho, que espera que o custo das taxas aéreas “normalize” à medida que o setor vá recuperando a sua capacidade de resposta.





No entanto, Joyce alertou que é improvável que os voos voltem a ser tão baratos quanto eram antes da pandemia.



Mas nem tudo é mau e há, sim, vantagem no aumento dos custos de viagem

Ter que cancelar, adiar ou optar por férias mais modestas não é assim tão mau.





A verdade é que ao repensarem os seu planos de viagem de antigamente, os australianos já estão a economizar, em média, cerca de $392 por mês.