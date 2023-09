Porque é que os supermercados estão sem ovos?

Se já se deparou com as prateleiras de supermercado vazias de ovos, alterações nos menus dos restaurantes da sua área, ou com um aumento no preço do seu ´brunch´ preferido com ovos escalfados ou fritos, acredite que não está sozinho.





A Austrália está com falta de ovos, e as razões para isso são várias. Aqui está o que precisa saber.





O que é que se passa com os ovos?





Primeiro foi a escassez de alface e frango. Depois, no início da pandemia da COVID-19, foi o papel higiénico que falhou.





Agora, um pouco por toda a Austrália, são os ovos o produto mais atingido pelos problemas crescentes na cadeia de abastecimento.



As prateleiras estão vazias e os ovos não serão repostos tão depressa. Source: SBS / egg shortage Os desafios de fornecimento parecem abranger todo o mercado, e em algumas zonas regionais afetam não apenas um ou outro, mas todos os principais lojistas.





Alguns introduziram novos limites de compra, enquanto outros aumentaram os preços. Mas também já há casos em que as lojas, simplesmente, têm as prateleiras vazias.





Quando se opta por jantar fora, muitas empresas de hospitalidade estão também a modificar os menus ou a aumentar os preços nos pratos que incluem ovos, disse Wes Lambert, diretor do Australian Foodservice Advocacy Body:





"Quando há interrupções ou aumento de custos na cadeia de abastecimento, não há muitas mais alternativas na gestão dos negócios".



Se você conseguir manter a oferta, normalmente acaba por ter que subir os preços. A alternativa, se puder, é trocar o produto em falta por um produto ou ingrediente alternativo. Mas, neste caso, é difícil comer ovos escalfados na torrada ou ovos mexidos na torrada se você não tiver ovos. Acrescentou o diretor da AFAB.

A razão por detrás desta carência





São vários os fatores que estão a contribuir para a escassez de ovos, mas acima de tudo trata-se da teoria aplicada da procura maior do que a oferta.





De acordo com a Egg Farmers of Australia, nos últimos anos o setor foi impactado por uma série de problemas, incluindo incêndios florestais, inundações, secas, uma praga de ratos, impactos da pandemia COVID-19 e um aumento dos custos de produção.





Lambert explicou que existem quatro fatores principais que contribuem para a escassez de ovos deste momento:



Temos uma guerra na Europa que está a afetar a cadeia de abastecimento. Temos as alterações climáticas na Austrália e em todo o mundo. Temos o aumento dos custos de cada um dos elementos (matéria-prima, equipamentos, capital, horas de trabalho, etc.) necessários para produzir mercadorias ou serviços. Finalmente, temos uma grave escassez de mão de obra na Austrália. Analisa Lambert.

“A combinação de todas essas coisas levou à tempestade perfeita e aumentou drasticamente os custos que os clientes definitivamente estão a ver nos seus menus”, conclui ele.





Como é que isto afetará cada um de nós?





Para os consumidores, os impactos da escassez de ovos estão a ser sentidos tanto no acesso aos ovos quanto no preço dos mesmos.





Alguns supermercados, como o Coles Group, introduziram limites na compra e neste momento cada pessoa pode apenas comprar duas embalagens de cada vez.



Alguns supermercados, como seja o Coles por exemplo, já estão a limitar a quantidade - máximo de duas embalagens de ovos por cliente. Source: SBS / Rayane Tamer Lambert diz que podemos também preparar-nos todos para, a partir de agora, pagarmos mais pelas refeições que incluem ovos em cafés e restaurantes.





Ele diz que os operadores de ramo da hospitalidade têm opções limitadas quando se trata de escassez de produtos:



Definitivamente, as empresas de hotelaria estão a ver um aumento no preço dos ovos, e isso certamente terá repercussão nos seus clientes. A isso juntar-se-á ainda uma infinidade de outros aumentos de custos que estão aí a chegar neste ano fiscal. Disse Lambert.

"A escassez dos ovos tem vindo a acontecer desde há semanas e meses atrás, e o setor de hospitalidade está agora a refletir o aumento nestes custos no aumento dos preços do cardápio", acrescenta ele.





Lambert diz até que esta combinação de escassez de alimentos e despesas operacionais crescentes levou muitas empresas de hospitalidade a aumentar os seus preços em 15%.





A pandemia da Covid-19 trouxe novos desafios





Matthew Fenech, proprietário da produtora de ovos Fenech Family Farms, diz que a COVID-19 tem sido o principal fator nas diferenças entre a oferta e a procura no seu negócio:



Ao longo da pandemia da COVID-19, as vendas caíram, então, nestes dois últimos anos, não tivemos escolha... Tudo porque quando as galinhas estavam prontas para serem substituídas, acabaram por não o ser. Disse Fenech

"Depois, como a procura aumentou, a oferta não acompanhou tão rápido quanto seria desejável, porque leva o seu tempo para substituir este tipo de produtos", acrescentou o empresário.



Rown McMonnies, diretor administrativo da Australian Eggs, uma empresa de pesquisa e desenvolvimento que presta serviços para produtores de ovos, disse que, embora os produtores geralmente consigam responder à procura ao longo do ano, através de um plano de negócio sólido com espaço para alguma flexibilidade, a verdade é que a interrupção na gestão do trabalho a que a COVID-19 obrigou dificultou muito este trabalho.



Quando os confinamentos da Covid-19 terminaram no ano passado, a procura por ovos nas lojas caiu imediatamente, enviando um sinal aos agricultores de que eram necessários menos ovos. Elucidou McMonnies.

"Mas logo a seguir, o mercado recuperou muito mais rápido do que era expectável e a procura por ovos aumentou muito nos últimos 12 meses" acrescentou ele.





Pode isto acontecer todos os anos?





Embora a grave escassez de alimentos tenha sido amplificada desde o início da pandemia da COVID-19, em 2020, a escassez geral de produtos frescos e outros alimentos é uma ocorrência cada vez mais comum.





No inverno, por exemplo, Fenech diz que as quintas ao ar livre costumam ter uma redução na produção.





Em certas épocas do ano, pode acontecer uma oferta extra e a procura pode cair... com as frutas e vegetais, por exemplo. Avisa Fenech.





“O mercado sobe e desce a qualquer momento, mas nunca a este extremo”, acrescenta ele, preocupado.





Quando é que podemos esperar voltar a ter ovos nos supermercados em quantidade normal?





De acordo com Fenech, embora a previsão de uma data final para a escassez seja quase impossível, o processo de aumentar a oferta para responder à procura de ovos poderá levar meses.



No momento em que se decide aumentar a oferta, têm que se colocar os ovos numa incubadora, chocar esses ovos, dar tempo a estas galinhas para crescerem... enfim, estamos a falar de um processo que pode ir de seis a oito meses. Explicou Fenech





"Nós (consumidores) temos que lidar com isto da melhor maneira, suponho – as galinhas não são como o papel higiénico que podemos produzir bastando colocar uma máquina a funcionar 24 horas por dia. A galinha põe um ovo e, pronto, isso é tudo que ela pode fazer”, remata Fenech, como que a dizer que temos que andar ao ritmo das galinhas pelos próximos meses.