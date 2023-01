Portugal condena atos antidemocráticos no Brasil e mobiliza lideranças europeias

O presidente Marcelo pôs-se imediatamente em contacto com o gabinete do presidente Lula. O ministro dos estrangeiros português falou com o colega das Relações Exteriores do Brasil e ficou aberta linha permanente com a embaixada portuguesa em Brasília.





Antes ainda de o presidente Lula ter falado aos brasileiros, já o presidente Marcelo falava nas televisões e rádios de Portugal a condenar o que classificou como "atos inadmissíveis e intoleráveis em democracia".





Unanimidade absoluta das lideranças políticas em Portugal na veemente condenação do ataque às instituições democráticas no Brasil.





E uma resolução imediata por parte de Portugal – sendo o país europeu mais próximo, não só geograficamente mas sobretudo, afetiva e culturalmente, os líderes portugueses trataram de alertar diferentes líderes europeus para a importância de pronta condenação dos atos terroristas.





O presidente Marcelo falou com vários presidentes europeus. O primeiro-ministro Costa com chefes de governo e com a presidência da Comissão Europeia.





O ministro dos estrangeiros, Cravinho, falou com a generalidade dos ministros de exteriores da União Europeia e dos países lusófonos.





As reações de imediato começaram a surgir.





É assim que a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, declarou estar "profundamente preocupada" com a violência em Brasília e defendeu que "a democracia deve ser sempre respeitada".





Por seu lado, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, expressou hoje a sua “condenação absoluta” do “ataque às instituições democráticas” no Brasil e transmitiu o “total apoio” do bloco europeu ao Presidente Lula da Silva.





Também o Presidente francês, Emmanuel Macron, interveio a defender que “a vontade do povo brasileiro e as instituições democráticas devem ser respeitadas!” Lula da Silva, acrescentou o líder francês, “pode contar com o apoio incondicional da França”.





Imediatamente após a intervenção de Lula perante os brasileiros, Lula falou ao telefone com o português Marcel.





O secretário geral da ONU, o português Antonio Guterres também se pronunciou.



A presidência portuguesa publicou de imediato uma nota onde se lê:





O Presidente da República Federativa do Brasil, Lula da Silva, falou telefonicamente com o Presidente da República, agradecendo a sua manifestação pública pela condenação e repúdio dos atos praticados em Brasília, tendo enaltecido o facto de Portugal ter sido o primeiro país a fazê-lo.





O Presidente da República considera que estes atos, além de inconstitucionais e ilegais, são inadmissíveis e intoleráveis em democracia, reforçando o apoio e a total solidariedade de Portugal para com o poder legitimamente eleito no Brasil.