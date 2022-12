Portugal deixou o Ronaldo amuado no banco e apostou na juventude que goleou e deslumbrou

Presented by Carla Guedes

By Francisco Sena Santos

Para já, para voar para os 4 melhores nas semifinais deste Mundial, os portugueses terão de ganhar no próximo fim de semana à equipa surpresa de Marrocos (eliminou a Espanha).





O vencedor deste encontro joga essas meias-finais com o vencedor do duelo França-Inglaterra, depois, quem ganhar, está na final.





Focando-nos no jogo dos oitavos de final: O Portugal - Suíça começou com grandes novidades ainda antes do apito inicial. Numa decisão rara, o selecionador Fernando Santos deixou Cristiano Ronaldo no banco .



Cristiano Ronaldo no banco foi imagem rara de se ver. Credit: Ruben Ortega Wikimedia Commons E a opção, conjugada com a aposta em Gonçalo Ramos, não poderia ter saído melhor ao técnico: o avançado do Benfica fez três golos e uma assistência, sendo o melhor em campo na goleada, por 6-1, que assinalou uma das melhores exibições do passado recente da seleção em grandes torneios.





Gonçalo Ramos, a grande figura do desafio, fez três golos na estreia a titular na seleção. Foi o primeiro hat trick neste Qatar 2022, sendo o dianteiro, aos 21 anos e 169 dias, o mais jovem a marcar três vezes num jogo num Mundial, desde o húngaro Florian Albert , contra a Bulgária, há 60 anos, em 1962.



Também em destaque esteve Pepe. O central, que começou como capitão, fez o 2-0 e tornou-se, aos 39 anos e 283 dias, no mais veterano de sempre a marcar num encontro a eliminar de um Mundial. No total, só Roger Milla fez um golo no quadrienal torneio sendo mais velho que o defesa português – mas Milla marcou na fase de grupos.





O defesa esquerdo-português Raphael Guerreiro e o avançado Rafael Leão marcaram os outros dois golos portugueses na goleada de meia-dúzia, em que os suiços nem foram fracos, os portugueses é que foram extraordinariamente inspirados.





E foram grandes com Cristiano Ronaldo sentado no banco e a entrar no festim do jogo apenas aos 73 minutos – marcaria um golo mas anulado por indiscutível fora de jogo.





Há 14 anos, desde o Campeonato da Europa de 2008, que Cristiano Ronaldo não começava no banco de suplentes um jogo de Portugal nos dois maiores torneios de seleções.





A decisão surge após a reação do capitão da seleção ao facto de ter sido substituído frente à Coreia do Sul, mas Fernando Santos disse que foi apenas “uma opção estratégica” e que vinha a ser “preparada há dias”.



O selecionador português quis assim afastar o cenário de CR7 estar a ser sofredor das consequências das palavras proferidas por ele no jogo anterior, com a Coreia do Sul, quando Fernando Santos o substituiu a meio da segunda parte.





O selecionador confessou que “não gostou nada” das imagens e sons que depois veria com Cristiano a contestar a substituição. O treinador assume que não gostou, explicou que o caso foi discutido dentro do grupo – e garante que está encerrado.





Mas o facto é que neste jogo seguinte, CR7 ficou no banco.





Ver Cristiano Ronaldo sentado no banco, com um colete vestido e à espera de ser chamado a aquecer é um cenário raríssimo, na seleção nacional portuguesa em grandes torneios.





Nos 47 jogos que Portugal jogou em Europeus ou Mundiais, CR7 apenas foi escolhido como suplente em quatro partidas.



Aconteceu em 2008, na Suíça, quando a seleção nacional se deslocou a Basileia, já apurada para os ‘oitavos’ do Europeu para defrontar os anfitriões com uma equipa rodada por Luiz Felipe Scolari.





Antes, só em 2006, no Mundial da Alemanha, quando a seleção também estava já garantida nas andanças a eliminar, Ronaldo não saiu do banco contra o México; em 2004, no Europeu em Portugal, Cristiano começou sentado os dois jogos iniciais contra Grécia e Rússia, entrando em campo em ambos – viria depois a impor-se como bola de ouro.





Há uma constatação: mesmo sem CR7 a equipa portuguesa tem juventude de gala, veja-se João Félix, Dalot, Vitinha, Rafael Leão, Diogo Costa, claro está, para além do goleador Gonçalo Ramos e, evidentemente, os já craques Bernardo Silva, Bruno Fernandes e João Cancelo.





Agora, vem Marrocos, atenção é a seleção que deixou a 0 Espanha cheia de aspirações e a mandou para casa.