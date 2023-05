Portugal já tem a lista de convocadas para a Copa do Mundo de futebol feminino

Estão anunciadas as 23 futebolistas de Portugal que vão estar em julho e agosto a disputar a fase final do Mundial feminino de futebol, a disputar na Austrália e na Nova Zelândia.





Não há surpresas. O selecionador Francisco Neto escolhe 19 dos 23 nomes que estiveram no último Europeu. Como já era esperado, o Benfica é a equipa mais representada nesta lista, com nove jogadoras, seguido do Sporting de Braga (quatro) e do Sporting Clube de Portugal (três).





Eis a lista da seleção que fará sua estreia em copas do mundo no Mundial da Oceania:





Guarda-redes: Rute Costa, Inês Pereira e Patrícia Morais.





Defesas: Ana Seiça, Carole Costa, Catarina Amado, Diana Gomes, Joana Marchão, Lúcia Alves, Sílvia Rebelo e Ana Rute.





Médias: Andreia Norton, Andreia Jacinto, Dolores Silva, Fátima Pinto, Francisca Nazareth e Tatiana Pinto.





Avançadas: Ana Borges, Ana Capeta, Carolina Mendes, Diana Silva, Jéssica Silva e Telma Encarnação.





Infelizmente para nossa comunidade, Portugal fará todos os jogos da primeira fase na Nova Zelândia, e não na Austrália.





E está no fortíssimo grupo E, que reúne também Estados Unidos, Países Baixos e Vietnã.





As portugueses estreiam em Dunedin no dia 23 de julho contra as holandesas. No dia 27 de julho, em Waikato, contra as vietnamitas. E na terça-feira, primeiro de agosto, o duelo contra as favoritas norte-americanas.