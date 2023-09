Portugal lidera o crescimento económico na Europa, mas governo enredou-se por trapalhadas políticas

O crescimento da economia portuguesa no primeiro trimestre deste ano surpreendeu pela positiva. Superou a média da zona euro e da União Europeia (UE), e foi mesmo um dos mais elevados entre os países da União Europeia.





Os números publicados esta sexta-feira em Bruxelas pelo Eurostat mostram que a expansão do Produto Interno Bruto (PIB) português foi a terceira maior em termos homólogos, sendo mesmo a mais elevada em cadeia, ou seja, na comparação com os três meses anteriores.





O Produto Interno Bruto (PIB) português avançou 2,5% em termos homólogos nos primeiros três meses deste ano. Este valor é quase o dobro do crescimento homólogo de 1,3% estimado pelo Eurostat tanto para a zona euro como para o conjunto da UE. À frente de Portugal ficam apenas a vizinha Espanha (3,8%) e a Irlanda (2,6%).





Já o crescimento em cadeia da economia portuguesa, de 1,6%, foi mesmo o mais alto entre os 28 países da União Europeia.





Nota ainda para a Alemanha, que, segundo o Eurostat, ficou no vermelho, caiu 0,1% em termos homólogos nos primeiros três meses de 2023.





Estes bons resultados da economia portuguesa coincidem com má imagem do governo na coordenação política, sobretudo no que se relaciona com uma das principais empresas do Estado, a TAP.





A sucessão de casos e trapalhadas começou com o anúncio de que uma administradora tinha recebido meio milhão de euros para deixar a empresa, por estar em discordância com a presidente da TAP.





Desde então sucedem-se histórias sobre intromissões e falta de transparência no relacionamento entre o governo e uma empresa do Estado. O último episódio foi esta semana, envolveu pancada e até foi preciso chamar a polícia porque o assessor exonerado foi ao ministério das Infraestruturas, a meio da noite, para ir buscar o computador que ele usava mas que é do Estado e contem dados considerados confidenciais. A Judiciária foi recuperar esse computador.





