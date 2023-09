Portugal: Presidente e primeiro-ministro em rota de colisão por causa da TAP

Há um ministério que é poderoso e influente: o das Infraestruturas. Tem a tutela da companhia aérea TAP, dos aeroportos, da rede ferroviária, da rede de estradas e da de comunicações.





A TAP é a companhia aérea que foi estatizada, depois de ter estado nas mãos de David Neelman, o empresário que liderou a brasileira Azul. A companhia aérea foi nacionalizada para salvar da falência uma empresa que tem 8.000 postos de trabalho, que alimenta mais uns 10 mil em fornecedores, que representa cerca de 6% do PIB português e que é a grande transportadora dos turistas que estão a colocar Portugal como a economia europeia que mais cresce.





A TAP é, agora, ainda devedora ao Estado, portanto aos contribuintes, de 3 mil milhões de euros, que recebeu para ter sobrevivido à pandemia. A empresa está a recuperar, está com saldo positivo na operação corrente, mas ainda não começou a devolver o que lhe foi emprestado. A companhia aérea tinha uma CEO francesa que se incompatibilizou com uma gestora portuguesa no mesmo conselho de administração. Ficou ativado um processo de rescisão com a portuguesa e esta aceitou sair, com uma indemnização de meio milhão de euros. Era suposto ficar tudo no segredo interno da companhia, mas um jornal revelou a história na primeira página e deu escândalo nacional.





Ficou em causa, quem autorizou.





O ministro da tutela começou por dizer que não sabia de nada. Depois, apareceu a dizer que não se lembrava mas, de facto, tinha autorizado no meio de uma mensagem de WhasApp.





O ministro, Pedro Nuno Santos, demitiu-se e foi substituído por João Galamba.





A CEO também foi substituída, mas em litígio que expôs tensões entre a empresa e a tutela governamental. O contencioso está aberto.





No parlamento português foi criada uma comissão parlamementar de inquérito à situação da TAP.





Vieram a ser reveladas muitas eventuais ingerências e supostos erros.





O anterior ministro saiu mas o assessor que tinha o dossiê TAP continuou nessas funções com o novo ministro.





A dada altura o parlamento pediu as notas governamentais sobre uma reunião entre o ministério e a administração da TAP.





O tal assessor que tinha o dossiê em mãos terá dito que não havia notas.





Uns tempos depois, lembrou-se que havia.





Gerou-se rutura tempestuosa entre o novo ministro e o assessor de sempre – que foi bruscamente exonerado, por telefone, às 8:40 da noite de 26 de abril.





Perante o afastamento, o assessor exonerado foi nos minutos seguintes ao gabinete no ministério com intenção de ir buscar o computador que usava – que no entanto é do Estado e que contem documentos confidenciais. A chefe de gabinete do ministro e 4 assessoras tentaram impedir.





A coreografia relatada sobre o que aconteceu envolve socos, bofetadas e agressões. O assessor conseguiu sair do ministério com o computador.





Perante esta fuga e desvio do computador a chefe de gabinete do ministro chamou não apenas a polícia, mas também ligou para o SIS, ou seja os serviços de informações do Estado português. O SIS não é uma polícia, é um serviço de informações, de facto os serviços secretos da República portuguesa.





O SIS, alertado, entrou em ação e atuou como polícia, localizou o assessor e foi em escassas duas horas recuperar o computador.





Foi de facto eficaz no resultado, mas através de métodos que transcendem as competências.





A oposição denunciou a utilização do SIS pelo governo com funções de polícia política.





O presidente da República, Marcelo Rebel de Sousa, perante cenas de pancada no topo de um ministério e abuso de funções do SIS começou por exigir a demissão do ministro Galamba. O ministro até apresentou a demissão.





Mas o primeiro-ministro António Costa, que tem maioria e que não gosta de parecer sob tutela do presidente, recusou aceitar a demissão, alegando que o ministro, enquanto tal, não tinha cometido qualquer falta.





O presidente fez uma comunicação ao país, em to muito duro com o governo.





Percebeu-se que acabava ali a boa relação entre o presidente com origem no centro-direita e o primeiro-ministro de centro-esquerda.





Percebeu-se que o presidente terá pensado na demissão do governo. Mas as sondagens mostram que a direita não é alternativa ao governo do PS.





A crise está a ser escalpelizada no parlamento.





No final, em julho, das inquirições da comissão parlamentar, presidente e primeiro-ministro vão reagir.





É provável que o primeiro-ministro decida então tomar a iniciativa de remodelar a composição do governo. Talvez isso leve à normalização da boa relação entre Marcelo e Costa (presidente e chefe de governo). Costa tem o trunfo de muito bons resultados económicos – ainda que estes ainda não estejam a chegar ao dia a dia dos cidadãos, os ganhos resultantes do notável desempenho do PIB não foram parar às mãos dos pensionistas, nem dos trabalhadores do sector privado, nem dos funcionários públicos, todos com aumentos aquém da inflação.