Português detido em Sydney após ingerir 1,6 kg de cocaína

Resumo da notícia Um cidadão português foi detido esta semana à chegada ao Aeroporto de Sydney, na Austrália

Dickson Okorie Ukeje foi detido após funcionários do controle de segurança encontrarem vestígios de drogas na sua bagagem

Tomografia revelou as cápsulas, que continham 1,6 kg de cocaína, no estômago do homem

Um cidadão português foi preso na Austrália, após sua chegada ao Aeroporto de Sydney.





Ao passar pela alfândega, no aeroporto de Sydney, funcionários do controle de segurança detectaram vestígios de drogas na sua bagagem.





Os policiais federais alegam que as malas do português Dickson Okorie Ukeje retornaram com teste positivo para cocaína.





O cidadão português foi então levado ao hospital, onde uma tomografia computadorizada confirmou a presença de cerca de 100 cápsulas de cocaína em seu estômago.





Ao todo Dickson Okorie Ukeje ingeriu 1 quilo e 600 gramas de cocaína.





Como é procedimento normal, o português foi obrigado a expelir de forma natural todas as 100 cápsulas de cocaína.





A polícia acredita que Ukeje engoliu as cápsulas quando deixou a França, parando em Hong Kong, antes de pousar em Sydney.



Essa foi a segunda vez em uma semana que um viajante foi pego usando medidas extremas como essa para contrabandear drogas ilícitas para a Austrália Carly Smith, AFP

A superintendente interina e detetive da Polícia Federal Australia, Carly Smitht, disse que qualquer um que contrabandeie drogas no estômago não apenas corre o risco de uma pena de prisão substancial, mas também está correndo sérios riscos com sua saúde e bem-estar.





Carly Smith disse que a Polícia Federal trabalha com as Forças da Fronteira para garantir que aeroportos australianos continuem sendo um ambiente hostil ao crime organizado e traficantes.





Okorie Ukeje pode levar até 25 anos na prisão por trazer drogas para a Austrália em seu estômago.



Ele foi formalmente acusado de importar cocaína e compareceu ao Tribunal Local de Parramatta na sexta-feira, 6 de janeiro.





Ukeje não pediu por fiança e permanecerá preso até que seu caso retorne ao mesmo tribunal no final do ano.





A imprensa australiana reportou que Ukeje ‘superou’ outro infame traficante de drogas, o australiano Andrew Melville.





Melville, do bairro de Dover Heights, região leste de Sydney, foi preso em 2019 por inserir 74 cápsulas de cocaína no ânus, no que ele disse ao tribunal ser uma tentativa de pagar uma dívida de AU$ 20 mil ao seu pai.





Ele teria tentado contrabandear um total de 274gramas de cocaína nas 74 cápsulas no seu corpo quando deixou o Peru e antes de embarcar para Sydney e ser preso.





Na época ele disse à policia que era apenas uma ‘mula’ da cocaína.



Ao sentenciá-lo em 2019, a juíza do Tribunal Distrital, Sarah Huggett, disse que ele importava as drogas por via anal e oral “como uma maneira fácil” de pagar sua dívida.





Melville foi sentenciado a 5 anos de prisão mas poderá pedir por liberdade condicional em 2023.