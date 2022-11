Presidente do Kemblawarra Portuguese Club em lágrimas com a vitória de Portugal contra o Uruguai

By Carla Guedes

Hoje fomos assistir à vitória de Portugal sobre o Uruguai por 2-0 com a comunidade portuguesa residente a sul da cidade de Sydney - Wollongong.





A equipa da SBS em Português acordou às 4 da madrugada e pôs-se a caminho para o Kemblawarra Portuguese Sports and Social Club.





E em boa hora o fizemos porque, apesar do clube não estar propriamente 'à pinha', a verdade é que o grupo de portugueses que encontrámos não podia estar mais animado, nervoso e, no final do jogo, incrivelmente feliz e orgulhoso pelo resultado importante da Turma das Quinas.





Por trás do balcão, a servir pequenos-almoços a todos e bebidas para quem teve coragem de beber uma cerveja portuguesa tão cedo no dia, esteve sempre o Presidente do Clube - Alcino Freitas.



Alcino Freitas tem todo o orgulho em ser o Presidente, o Chef, o empregado de balcão, o gestor de eventos e o anfitrião do Kemblawarra Portuguese Club. Alcino foi um profissional da pintura e da decoração anos a fio. Mas desistiu da sua carreira para se dedicar de corpo e alma ao Kemblawarra Club.





Chegou há apenas dois anos, mas, desde então, já salvou o clube dos graves problemas financeiros com que se debateu quando assumiu a sua posição de líder.



Quando cheguei encontrei o clube muito em baixo financeiramente. Informa o Presidente do Kemblawarra Portuguese Sports and Social Club

A situação do clube ainda não está cem por cento nos eixos, mas Alcino parece ter uma solução na manga para tudo e devagarinho tem esperança que o Kemblawarra comece a prosperar.



Tenho tentado de tudo para trazer a comunidade para o clube. Diz Alcino Freitas

Este presidente é não só o homem da gestão financeira do clube, mas também o chef e o empregado de balcão, o gestor da animação da 'casa', quem assume a responsabilidade das redes sociais, dos eventos... tudo.



Alcino Freitas com o seu amigo de longa data, e entertainer do clube, António Vasconcelos Aka Mr. Tocafina. Ao seu lado diz ter muitos amigos que fazem de tudo para dar uma mãozinha no clube. Mas como a maioria dos que o rodeiam são já "de uma certa idade, não se lhes pode pedir mais do que eles podem dar", explica o presidente do clube.



Eu adoro o nosso clube, a nossa comunidade e a nossa Selecção. Diz Alcino Freitas, em lágrimas.

Alcino diz que "há muita falta de pessoal", mas está muito agradecido a pessoas como Alfredo Mousinho Esteves (também ele jogador de futebol e grande ajuda na gestão dos eventos do clube, já que faz parte da geração mais jovem do clube) e António Vasconcelos - o músico natural da Madeira que em palco dá pelo nome de Mr. Tocafina e que já é sócio do Kemblawarra "desde que o clube ainda nem edifício tinha, era ainda apenas um terreno", diz o músico de serviço.



Hoje, a emoção foi tanta, não só a ver o jogo como depois a falar sobre o Kemblawarra Portuguese Club, que até a equipa da SBS em Português ficou especialmente sensibilizada com as lágrimas do presidente e o seu grande amigo Mr. Tocafina.



A comunidade portuguesa de Wollongong acordou de madrugada e juntou-se a Alcino Freitas e ao seu staff para ver Portugal ganhar ao Uruguai. Agora que o clube está com as suas contas um pouco mais controladas, Alcino Freitas diz ter muitas ideias para pôr em marcha: "O nosso clube tem um restaurante de comida portuguesa deliciosa e estamos também a trazer músicos portugueses para eventos aqui.



Temos este ecrã gigante para partilharmos todos os jogos deste Mundial, transmitidos pela SBS. Gostávamos muito que a comunidade portuguesa aparecesse. Convida o presidente do clube português desta área de Wollongong.