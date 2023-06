Primeiro-Ministro António Costa em Angola: 'relações entre Lisboa e Luanda nunca foram tão boas'

O primeiro-ministro português e o Presidente angolano vão assinar vários acordos, entre os quais um Programa Estratégico de Cooperação 2023-2027, que inclui um reforço da linha de crédito Portugal-Angola cujo montante passará de €1,5 mil milhões de para €2 mil milhões.





Nesta visita — que tem por lema “Construímos relações sólidas” e que foi antecedida por um Fórum Económico — estão também previstos encontros com mais de uma centena de empresas portuguesas de vários sectores. A aposta é ir ao encontro da necessidade angolana de investimento e também de diversificação da economia que é, de resto, uma das prioridades defendidas pelo FMI. O gabinete do primeiro-ministro salienta mesmo os “esforços portugueses para contribuir para a diversificação da economia angolana, com aposta em novas áreas: águas e energia, engenharia e construção, a agroindústria, a energia, o turismo, a indústria farmacêutica, a educação ou o têxtil”.





O sector petrolífero representa cerca de um quarto do PIB angolano e quase metade das receitas do Estado, o que deixa Angola demasiado exposta às flutuações nos mercados internacionais. Os principais riscos este ano são, precisamente, descidas mais acentuadas no preço do petróleo, mas também condições climáticas adversas que possam prejudicar a produção agrícola ou agravamento dos custos internacionais das matérias-primas e bens alimentares.





Angola recorreu a um empréstimo do FMI em 2018, que terminou no final de 2021 mas que ainda está a ser pago. No ano passado, o crude esteve longos períodos acima dos 100 dólares e Angola cresceu 3%. Este ano, em que a média anda nos 80 dólares, a economia deve abrandar. Em março, o relatório do FMI ainda apontava para uma aceleração este ano. Mas há outras previsões — como é o caso da agência de rating Fitch — que apontam para valores inferiores a 2%. Em qualquer caso, será sempre um ano de crescimento e de recuperação — o terceiro consecutivo —, depois de meia década de recessão (2016-2020). A inflação caiu no ano passado, depois de se ter aproximado dos 30% em 2021, está apontada para em redor de 13% este ano.