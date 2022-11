Programa ao Vivo | 2 de novembro| SBS Portuguese

No programa de hoje, falamos sobre o pós-eleições no Brasil.





Clima de caos no país com centenas de bloqueios de estradas organizadas por bolsonaristas inconformados com a derrota e que alegam fraude.





O presidente Bolsonaro se manifesta 48 horas depois do resultado eleitoral e diz que irá respeitar a Constituição e anunciou Ciro Nogueira como coordenador da transição junto ao novo governo Lula.



________________________



De Portugal, o nosso correspondente Francisco Sena Santos fala sobre como as eleições brasileiras dominaram o noticiário do país, e que tanto o presidente Marcelo Rebelo de Sousa e o primeiro-ministro António da Costa se apresseram a reconhecer e felicitar Luiz Inácio Lula da Silva tão logo foi anunciada a vitória do petista.



________________________



Também falaremos de futebol, mais precisamente da contribuição dos brasileiros ao futebol da Austrália - ou do soccer, como eles gostam de chamar. No terceiro episódio da série "Uma pitada de Brasil no futebol australiano", os jornalistas Mariana Gotardo e Eduardo Vieira entrevistaram o atacante Bobô, ídolo do Sydney FC e o maior artilheiro da A-League em uma soh edição.



