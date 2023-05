Notícias da Austrália e do Mundo | 24 de maio | SBS Portuguese

A versão final da pergunta do referendo sobre a Voz Indígena está de volta ao debate no parlamento hoje em Camberra.





Os congressistas devem votar a redação final da pergunta do plebiscito, juntamente com as mudanças na constituição, caso a proposta seja aprovada.





As questões indígenas estão hoje sob os holofotes no Senado, onde os questionamentos sobre a Voz serão debatidos.





O líder da oposição, Peter Dutton, diz que a proposta "re-racializará a nação", um comentário que a ministra de Assuntos Indígenas, Linda Burney, chamou de "desinformado".





O chefe da Organização Australiana de Inteligência de Segurança, a ASIO, adverte que o debate sobre a Voz Indígena ao Parlamento pode desencadear uma onda de violência.





O diretor-geral da ASIO, Mike Burgess, foi questionado durante as estimativas do Senado sobre os riscos potenciais associados ao referendo que ocorrerá no segundo semestre deste ano.





Ele disse que o debate pode incitar a violência espontânea. Também afirmou que 30% do atual número de casos antiterror investigados pela ASIO são ameaças terroristas de direita.





Também neste boletim:





- Acadêmicos australianos pedem que Albanese repense o acordo dos submarinos da AUKUS.





- Polícia Federal apreende 300 quilos de metanfetamina no porto de Sydney, que valem 270 milhões de dólares.





- Governos do Brasil e da Espanha lançam documento em conjunto sobre os casos de racismo sofridos por Vinícius Júnios no campeonato de futebol espanhol.





- Alerta alerta que o número de pessoas afetadas por desastres ambientais no planeta aumentou 80% em oito anos.