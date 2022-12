Notícias da Austrália e do Mundo | 21 de dezembro | SBS Portuguese

Pelé está internado desde o fim de novembro no hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele luta contra um câncer de cólon que se espalhou, e está hoje anestesiado como parte do tratamento paliativo - ou seja, o quadro de Pelé é irreversível e ele está sob assistência para diminuir o sofrimento.





Na última quarta-feira, o boletim médico do hospital afirmou que houve uma "progressão oncológica" do quadro de saúde do Rei do Futebol, que tem hoje 82 anos.



Nas últimas horas, a filha de Pelé, Kely Nascimento, postou nas redes sociais uma foto abraçada ao pai em seu leito com a frase "mais uma noite juntos". Edinho, ex-jogador e também filho de Pelé, postou uma foto de sua mão abraçada a do pai com os dizeres "Minha força é a sua".





Na noite do dia 23 no Brasil, pela primeira vez o hospital não divulgou um boletim sobre o estado de saúde de Pelé. Não há previsão para um novo informativo.





Pelé passa o Natal no hospital com seus parentes.





O Santos Futebol Clube anunciou mudança no distintivo, que passa a ter uma coroa em cima, para homenagear o Atleta do Século.





Outros destaques do noticiário deste domingo:





- Austrália do Sul se prepara para horas difíceis com enchentes ao redor do rio Murray.





- Albanese agradece a quem trabalha na época das festividades de fim de ano.





- Em pronunciamento de Natal, Papa Francisco condena o "consumismo ganancioso".