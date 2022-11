Notícias da Austrália e do Mundo | 9 de novembro | SBS Portuguese

Relatório da ONU enquadra empresas petrolíferas





Com base em um novo relatório, especialistas da ONU alertam as empresas petrolíferas que se comprometem a reduzir as emissões a zero a partir de plano confiável, e que não estejam apenas fazendo falsas promessas.





O grupo de especialistas estabeleceu uma série de recomendações estritas para empresas, bancos e governos locais que fazem promessas para garantir que estes objetivos apresentem ações concretas em vez de falsas garantias.





Advertisement

Eles afirmam que os discursos, até o momento, estão “minados por falsas alegações, ambiguidade e “lavagem verde”.





Catherine McKenna lidera o grupo de 17 especialistas de que redigiram o relatório.





"A razão pela qual você está vendo todo mundo, de empresas de petróleo e gás a empresas de bens de consumo e bancos, dizendo que emitem zero poluição é porque eles acham que isso é bom para os negócios, mas agora eles serão responsabilizados e obrigados a também ser transparente sobre isso e relatar publicamente."





Governo australiano afirma trabalhar em fundo para ajudar países vítimas das mudanças climáticas





O governo da Austrália afirmou estar "empenhado construtivamente" em um fundo das nações ricas para ajudar financeiramente as mais pobres a mitigar os danos causados pelas mudanças climáticas.





Para a ABC, o ministro da Energia, Chris Bowen, não se comprometeu especificamente a apoiar o 'fundo de perdas e danos' na agenda da conferência, mas disse que os planos serão finalizados em 2024.





"Essa é uma discussão para avançar. Agora, como eu disse, nosso foco tem sido melhorar a ajuda ao Pacífico trabalhando com nossos amigos da região".





O presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, foi convidado a participar do evento pela ONU e pelo presidente do Egito, Abdul Khalil El-Sisi. Ele deve chegar ao país no dia 16 de novembro, e a expectativa é que reforce seu compromisso com a agenda ambiental da cúpula.





Governo australiano investigam abordagem estrangeira por informações a ex-integrantes das forças armadas





O ministro da Defesa da Austrália, Richard Marles, ordenou que a força de defesa analise os relatos de que ex-tropas australianas foram abordadas sobre o fornecimento de treinamento militar à China.





Marles diz estar preocupado com as alegações que afetam os segredos do país, e que é necessária uma avaliação aprofundada das políticas e procedimentos de defesa.





"Para aqueles que entram na posse dos segredos de nossa nação, seja através do serviço na Força de Defesa Australiana ou, de fato, serviço em qualquer outra parte da Commonwealth, há uma obrigação permanente de manter esses segredos enquanto eles forem segredos, que persiste bem depois de seu envolvimento com a Commonwealth e violar essa obrigação é um crime muito grave."





Há vários casos de interferência estrangeira investigados pela Polícia Federal Australiana e pela Organização Australiana de Inteligência de Segurança, juntamente com a Força de Defesa Australiana.





O ministro acrescentou que os ex-funcionários têm a responsabilidade de manter a privacidade do Estado para as autoridades da Commonwealth.





Hackers liberam dados de clientes da Medibank





E agora mais um caso de hackeamento de dados na Austrália. Um grupo de hackers de ransomware, ou seja, que sequestram dados por meio de criptografia, começou a postar dados de clientes roubados da maior seguradora de saúde da Austrália, a Medibank, na dark web.





Centenas de nomes, endereços, datas de nascimento e detalhes do Medicare foram postados em um blog pertencente ao grupo.





Os hackers exigiram um resgate para impedi-los de liberar os dados, mas a Medibank disse no início desta semana que não pagaria porque incentivaria mais crimes.





Pouco depois da meia-noite, o grupo postou as primeiras listas.





George Newhouse está com a Centennial Lawyers, uma empresa que pediu aos clientes do Medibank que registrassem seu interesse em uma ação coletiva contra o Medibank.





Ele diz ao programa Sunrise, do Seven Channel, que as pessoas cujos dados pessoais foram comprometidos devem ser compensados.





"As empresas precisam ser responsabilizadas por suas ações. Entregamos informações muito pessoais a empresas e governos, e eles precisam tomar isso com cuidado. Se não houver nenhuma mordida quando os dados forem divulgados, você sabe que isso continuará. ...Agora o governo está falando de multas, multas enormes, mas como isso ajuda o indivíduo? Eles precisam mudar seus passaportes, contas bancárias, todo tipo de coisa e eles não são compensados."





Valor das multas federais vai aumentar em 2023





Na Austrália, as multas por crimes federais devem aumentar a partir do próximo ano.





Novas leis apresentadas ao parlamento federal indicam que a base de uma unidade de penalidade aumentará de AUD$ 222 para AUD$ 275 a partir de 1º de janeiro de 2023.





O procurador-geral Mark Dreyfus afirma que o aumento determinará as multas máximas que podem ser impostas por crimes na Commonwealth.





A proposta de aumentar os valores das multas fez parte do orçamento federal do mês passado e deve arrecadar AUD$ 31,6 milhões para os próximos quatro anos.





Suécia diz que cumprirá pedidos da Turquia para entrar na Otan





A Suécia cumprirá os compromissos de segurança que fez com a Turquia antes de ser convidada para a Otan, disse o primeiro-ministro Ulf Kristersson após uma reunião com o presidente da Turquia, Tayyip Erdogan, para discutir os obstáculos à tentativa de Estocolmo de ingressar na aliança.





"Quero tranquilizar todos os turcos, a Suécia cumprirá todas as obrigações feitas à Turquia no combate à ameaça terrorista, tanto antes de se tornar membro da OTAN quanto como um futuro aliado. Implementaremos integralmente o memorando trilateral entre a Turquia, Suécia e Finlândia."





Erdogan comunicou a expectativa da Turquia de ver medidas concretas da Suécia para cumprir as obrigações antiterrorismo sob um acordo de liberação do país nórdico e da vizinha Finlândia para ingressar na OTAN.





A Suécia e a Finlândia solicitaram a adesão à aliança militar em maio, como resposta à invasão da Ucrânia pela Rússia. Mas a Turquia, membro da OTAN, levantou objeções, citando preocupações de segurança relacionadas ao Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) e outros grupos, e sobre a proibição dos estados nórdicos à exportação de armas.





EUA concluem votação para as 'mid-terms'; republicanos são favoritos





Na terça-feira, os norte-americanos fecharam as últimas urnas em eleições acirradas que determinarão se os republicanos ganharão o controle do Congresso, o que lhes daria o poder de bloquear grande parte da agenda do presidente Joe Biden nos próximos dois anos.





Motivados por preocupações com a alta inflação e o crime, os eleitores republicanos querem aumentar a pressão em Washington, apesar das advertências dos democratas sobre a erosão dos direitos ao aborto e o enfraquecimento das normas democráticas.





Trinta e cinco assentos no Senado e todos os 435 assentos na Câmara dos Deputados estão sob votação.





Os republicanos são amplamente favoritos para conquistar os cinco assentos necessários para controlar a Câmara, enquanto o Senado - atualmente dividido em 50-50 com os democratas segurando o voto de desempate - pode ser definido nas disputas na Pensilvânia, Nevada, Geórgia e Arizona.





No Brasil, Alckmin anuncia nomes da equipe de transição para a nova presidência*



*informações da repórter Sayonara Moreno, da Radioagência Nacional





O gabinete de transição do novo governo foi instalado nesta terça-feira. O vice-presidente da república eleito, Geraldo Alckmin, assinou a portaria com os primeiros 16 nomes. São 12 representantes dos partidos que apoiaram a eleição da chapa liderada por Lula e quatro coordenadores.





A coordenação-geral ficou com o próprio Alckmin. A deputada federal e presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, é a coordenadora política. A futura primeira-dama, Janja da Silva, fará a coordenação da cerimônia da posse, que será no dia primeiro de janeiro. E o ex-ministro Aloísio Mercadante vai coordenar as áreas técnicas.





Geraldo Alckmin anunciou que o gabinete terá 31 grupos técnicos, cada um com quatro integrantes. Ele confirmou os nomes dos participantes dos dois primeiros grupos.





Geraldo Alckmin enfatizou que essas nomeações não significam necessariamente que a equipe de transição será a mesma do futuro ministério de Lula. O vice-presidente eleito acrescentou que outros nomes serão divulgados nos próximos dias.





A equipe de transição pode ter até 50 integrantes que vão ocupar cargos comissionados no governo federal. Além deles, podem participar especialistas e voluntários, que não serão remunerados pela administração pública. O gabinete tem acesso a todas as informações sobre o governo federal, inclusive aquelas consideradas sigilosas.





O vice-presidente eleito afirmou também que, até esta terça-feira, o novo governo ainda não tinha decidido a proposta que vai apresentar ao Congresso Nacional para manter o Auxílio Brasil em 600 reais no ano que vem. Ele disse que a ideia é buscar o equilíbrio.





Ainda segundo Alckmin, o presidente eleito, Lula, tem reuniões marcadas com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, além de integrantes da Comissão Mista de Orçamento. Eles querem construir um consenso o mais rápido possível.