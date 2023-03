Protestos das direitas portuguesas contra Lula a discursar em Lisboa no 25 de abril

A presença do presidente Lula da Silva na sessão solene comemorativa do 25 de Abril, que está a incendiar os ânimos na classe política portuguesa após o ministro português dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, ter dado como certo que Lula discursará no Parlamento nesse dia.





Os partidos à direita, que aproveitam todos os pretextos para fazer campanha contra o governo de maioria absoluta do Partido Socialista, de imediato abriram guerra verbal contra o ministro por, alegadamente ter feito um anúncio que não é da competência dele, mas do parlamento. Mesmo o PSD, de centro-direita, protestou.





Estão agora confrontados com um problema de “trabalho de casa” por fazer ou memória curta. É que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que tem origem no PSD de quem já foi presidente, tinha sido ele a anunciar a presença de Lula na festa da Revolução portuguesa e então, claro, ninguém ousou protestar.





De facto, no passado 30 de dezembro, em Brasília, onde se deslocou para assistir à posse presidencial de Lula, Marcelo Rebelo de Sousa foi claro: “Foi já marcado o encontro em Portugal, de 22 a 25 de abril, com a cimeira entre o Presidente Lula e o primeiro-ministro português e a visita de Estado a meu convite, que culmina na participação na cerimónia do 25 de abril”, afirmou na altura o presidente português. E acrescentou que também constaria do programa da visita de Lula a Portugal a entrega do Prémio Camões, "que há muito está para ser entregue a três premiados", sendo um deles o cantor Chico Buarque , autor por exemplo da música Tanto Mar, alusiva à revolução portuguesa dos cravos.



O presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que tem origem no PSD de centro-direita, defende o discurso de Lula ao parlamento português, contra protestos de integrantes de seu próprio partido. Credit: Global Media Group/Sipa USA Há dois meses, o anúncio passou despercebido e Marcelo não voltou a referir-se ao assunto, por saber que, institucionalmente, caberá ao Presidente da Assembleia da República definir em colaboração com os partidos o modelo da cerimónia comemorativa do 25 de abril.





Agora, perante a hostilidade da direita portuguesa ao convite ao presidente Lula para discursar no 25 de Abril que é em Portugal o Dia da Liberdade, sabe-se que o presidente Marcelo (que, repito, tem origem no PSD, de centro-direita) multiplica advertência aos partidos que estão a protestar.





O influente semanário Expresso, com muito boas fontes no palácio presidencial, revela que Marcelo, nos últimos dias se desmultiplicou em chamadas de atenção para o facto de não estar em causa gostar-se ou não “do senhor A ou do senhor B”, mas sim de zelar pelas boas relações institucionais com um país com a importância do Brasil.





Mais: o gesto de ter Lula a discursar no Parlamento vale como retribuição do convite que o Brasil lhe fez a ele, presidente de Portugal. Em setembro passado, recorde-se, o Presidente português discursou na sessão comemorativa do bicentenário da independência do Brasil a convite do Presidente do Senado brasileiro, que tinha vindo a Lisboa propositadamente para o convidar. E foi no Senado e nessa data histórica para o Brasil que o Chefe de estado português fez um discurso emotivo sobre as relações entre os dois países.





O presidente do parlamento português, o socialista Augusto Santos Silva, junta-se ao presidente da República e ao governo e quer Lula a discursar na sessão solene parlamentar do 25 de Abril.





O presidente Marcelo já lançou um recado irritado à direita e sobretudo ao PSD. "As pessoas têm memória curta, o Presidente Lula da Silva já cá veio a Portugal e foi recebido na Assembleia da República. Então, o Presidente da República Cavaco Silva, de uma área bem mais conservadora, fez rasgados elogios a Lula da Silva”, lembrou agora Marcelo.





No PSD, há quem tema que Lula, perante a extrema e radicalizada polarização instalada na sociedade brasileira, aproveite a ocasião para “fazer política brasileira cá dentro”. Coisa que a direita vê como um risco a evitar, mas que Marcelo, tal como o governo (que tem maioria absoluta no arlamento) relativiza perante a importância de ter o Presidente do Brasil a ser recebido em Lisboa como o Chefe de Estado de um ‘país irmão’.





Sendo a descolonização um pilar central do 25 de abril e sendo o Brasil a primeira das ex-colónias portuguesas a ter alcançado a independência, Marcelo vê no tema um bom assunto para o discurso de Lula nas celebrações da data.





Mas o líder do partido nacionalista Chega, classificado como de extrema-direita, prepara-se para fazer um “carnaval político” contra a presença de Lula.





O presidente do Chega, André Ventura, afirmou que o seu partido reagirá de forma “frontal” e “violenta do ponto de vista verbal” caso Lula da Silva, Presidente do Brasil, discurse no Parlamento português nas cerimónias oficiais do 25 de Abril.





O Chega agendou uma conferência de imprensa para anunciar o que proclamou como a “maior acção de repúdio alguma vez vista em Portugal à visita de um chefe de Estado estrangeiro”, referindo-se a uma manifestação que organizará contra o eventual discurso de Lula da Silva no Parlamento no âmbito das cerimónias oficiais do 25 de Abril. Mas foi mais longe na ameaça: “Se acontecer [o discurso de Lula] certamente haverá uma dialética e um confronto fortes entre o Chega e Lula. Não sei o que faremos: sei que a reacção será firme, frontal" e “violenta do ponto de vista verbal”.





Esta postura radical dentro do Parlamento, esclarece Ventura, acontecerá apenas caso Lula discurse nas comemorações da revolução: “Se for alterado o dia [do discurso de Lula] para uma sessão solene fora do [contexto do] 25 de Abril, o Chega manterá o seu protesto na rua — democrático —, mas dentro do Parlamento a reação será serena e amigável.”





Ventura disse que o Chega tem feito contactos com “associações de imigrantes”, “empresários”, “ igrejas evangélicas ” e “aliados e parceiros no Brasil” no sentido de os “mobilizar” para esta manifestação. Negou ainda ter contactado Jair Bolsonaro, antigo Presidente do Brasil, sobre este assunto.





Ao mesmo tempo, em partidos de esquerda, incluindo o PS no governo, estão a ser pensadas manifestações a celebrar a presença do presidente Lula.