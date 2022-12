Quando é a final deste Mundial da FIFA e onde pode assistir-se ao jogo na Austrália?

Destaques França e Argentina enfrentar-se-ão na final deste Mundial da FIFA às 2h de segunda-feira, 19 de dezembro, AEDT.

Será a 64ª partida do torneio, que envolveu 32 Seleções.

A partida será disputada no Dia Nacional do Catar.

A partida final deste Mundial da FIFA 2022 começará na manhã de segunda-feira, 19 de dezembro (AEDT), no Lusail Iconic Stadium, no Catar.





O jogo terá início às 2h (AEDT) e verá a atual campeã da França a tentar manter o título contra a poderosa Argentina de Messi.





Poderá assistir à final, tal como pode assistir a todos os jogos deste campeonato: ao vivo, sem pagar e em exclusivo na SBS.





A costa leste da Austrália está oito horas à frente do Catar, que arrancará com a final às 18h, horário local, no dia 18 de dezembro, curisosamente o Dia Nacional do país.



Adil Rami e os seus companheiros do plantel de França. a comemorarem a vitória do último Mundial da FIFA Source: Getty No torneio anterior, 1,12 biliões de pessoas em todo o mundo assistiram à final do Mundial da FIFA 2018 na Rússia, entre França e Croácia.





A popularidade do futebol, transversal a muitos países e culturas no mundo, faz do Mundial da FIFA o evento mais assistido globalmente.





Em 2014, a FIFA informou que 1,01 bilião de pessoas assistiram à Alemanha derrotar a Argentina na final, disputada no Brasil.





Onde é que se pode assistir ao jogo?





O confronto das oitavas de final da Austrália contra a Argentina foi disputado em locais ao vivo em todo o país, atraindo grandes multidões, já que esta foi a partida onde os Socceroos foram derrotados por 2–1.



Messi a celebrar a vitória no jogo Argentina x Croácia, na semifinal deste Mundial da FIFA. Credit: Richard Sellers/Getty Images Nova Gales do Sul é atualmente o único Estado a confirmar que locais semelhantes vão assegurar a transmissão da grande final.





Portanto, em Sydney , o jogo mais importante será então exibido em ecrãs gigantes ao vivo no Tumbalong Park, em Darling Harbour.





Já em Melbourne , onde o confronto dos Socceroos contra a Argentina foi transmitido na Federation Square e em ecrãs grandes no AAMI Park, é lá que se espera ser possível assistir também à final do Mundial.





Os habitantes de Queensland assistiram à partida na King George Square e no Queen Street Mall em Brisbane, enquanto os adeptos de Canberra foram para a Civic Square. É, assim, expectável que a final seja transmitida nestes locais.





Em Adelaide , a partida foi disputada no Telstra Plaza fora do Adelaide Oval. Talvez valha a pena dirigir-se aqui caso queira ver o último jogo da competição.





Em Perth , a Northbridge Plaza parece ser o melhor local para ver a final do Mundial.





Finalmente em Hobart , Wrest Point Hotel Casino é a melhor referência que temos para dar a quem queira assistir ao França vs Argentina.





Em todos os Estados australianos, pode ainda tentar contactar os Clubes comunitários portugueses, brasileiros e timorenses e aproveitar a ocasião para assistir ao jogo na companhia dos seus conterrâneos nos locais onde o jogo será transmitido especialmente para a sua comunidade.





Quem é o favorito à vitória deste Mundial 2022?





Antes do confronto final, a França é a favorita para vencer este Mundial, segundo os especialistas, e sobretudo porque esta foi a equipa a levar o troféu para 'casa' no último campeonato.





A Argentina é a equipa liderada pelo poderoso Lionel Messi que está ultra-motivado por ser esta a sua última presença num Mundial de futebol. Os argentinos estão, portanto, confiantes.





No futebol tudo pode acontecer, tal como aconteram as derrotas prematuras de duas das equipas mais fortes do Mundial - Brasil e Portugal. Por isso, que ganhe o melhor em campo.