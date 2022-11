Quatro razões que fazem do Brasil favorito na Copa do mundo 2022

O poder das estrelas





Quando se trata de grandes jogadores em exibição no Catar, ninguém tem mais destaque que o Brasil. Não apenas ostenta talentos de classe mundial em quase todas as posições, como também o ataque detém alguns dos maiores jogadores do planeta e, com isso, é chave para o sucesso nessa Copa do Mundo.





Neymar fará sua terceira Copa do Mundo consecutiva depois de excelente forma neste início de temporada no Paris Saint-Germain. Aos 31 anos, marcou 12 gols em 14 partidas na Ligue 1 até aqui, já quase igualando seus 13 gols na temporada 2021-22, que foi repleta de lesões.





Enquanto isso, o atacante do Real Madrid, Vinicius Júnior, vai fazer sua estreia em mundiais. Companheiro de Karim Benzema, artilheiro da temporada na La Liga e eleito o Bola de Ouro de 2022, Vini vem de excelente temporada com o Real Madrid campeão europeu 2021/22. E tem apenas 22 anos.





Desde que mudou do Manchester City para o rival Arsenal, Gabriel Jesus floresceu como o atacante solitário no topo do esquema 4-2-3-1 de Mikel Arteta, permitindo que sua velocidade e criatividade se destacassem nos Gunners no início da atual temporada no campeonato inglês. O Arsenal vai para a pausa da Copa do Mundo na liderança da Premier League e o brasileiro é um de seus destaques. Em 14 partidas, marcou cinco gols e teve seis assistências até aqui.



Gabriel Jesus trocou o Manchester City pelo Arsenal e é destaque do atual líder da Premier League. Credit: Nigel Bramley/Focus Images/Sipa Com 19 gols marcados pelo Brasil, Jesus tem a companhia de outros astros da Premier League: seu colega de time Gabriel Martinelli, Fabinho, do Liverpool, Richarlison, do Tottenham, Bruno Guimarães, do Newcastle, Paquetá, do West Ham, bem como o trio do Manchester United, os meias Fred e Casemiro, e o atacante Antony. Somados aos goleiros Ederson, do Manchester City, e Alisson, do Liverpool, e do zagueiro Thiago Silva, do Chelsea, 12 dos 26 convocados por Tite jogam na mais forte liga nacional de clubes do planeta.





Se os recordes ofensivos desses jogadores convergirem no Catar, a Seleção pode fazer um mundial inesquecível.





Brasil chega melhor que na Rússia 2018





A seleção entrará na Copa do Mundo de 2022 com um time semelhante, embora mais afinado que na sua campanha na Rússia 2018.



Neymar, Tite e companhia permaneceram invictos na campanha de classificação para o Catar, vencendo 14 partidas e empatando apenas três. Um retrospecto um pouco melhor em comparação com a campanha de 2018, onde também lideraram as eliminatórias da Conmebol, mas perderam por 2 a 0 para o Chile na estreia.





O Brasil levou o título da Copa América de 2019 e foi vice na edição 2021, onde caiu para a Argentina na final. Os brasileiros perderam apenas mais duas vezes desde a campanha na Rússia; em comparação com as quatro derrotas e uma derrota nos pênaltis na preparação para o torneio de 2018.





Familiaridade com os adversários da primeira fase





Uma das razões pelas quais o Brasil tem tudo para arrasar na fase de grupos e chegar motivado na fase eliminatória é a sua familiaridade com os três primeiros adversários.





Em uma coincidência bizarra, dois grupos na Copa do Mundo serão quase idênticos aos de 2018. França, Dinamarca e Austrália se enfrentam novamente no Grupo D, enquanto Brasil, Suíça e Sérvia também duelam na fase de grupos pela segunda vez consecutiva, com Camarões ocupando o lugar da Costa Rica na Copa anterior.





Os comandados de Tite abriram a campanha de 2018 contra os suíços com um empate em 1 a 1 muito disputado, embora o Brasil tenha reclamado depois que Steven Zuber empurrou Miranda pelas costas ao marcar o gol de empate, e Gabriel Jesus teve um pênalti não marcado.



O controverso gol de empate de Steven Zuber na Copa 2018, 1 a 1 contra o Brasil em Rostov, na Rússia. Suíços e brasileiros voltam a se enfrentar no Mundial do Catar. Source: AP / Andrew Medichini/AP A Sérvia foi eliminada da Rússia na última partida da fase de grupos pelas mãos do Brasil, que saiu com uma confortável vitória por 2 a 0, com gols de Paulinho e do capitão Thiago Silva.





Camarões também é velho conhecido dos brasileiros. Apesar da ausência no Mundial de 2018, os africanos tomaram 4 a 1 do Brasil em 2014 na fase de grupos. Em 1994, os camaroneses foram derrotados pela seleção que levaria o tetracampeonato por 3 a 0, também na primeira fase.





Os adversários também não serão tão diferentes da última vez que cada um deles se encontrou.





Enquanto a abordagem mais defensiva da Suíça sob o comando do então técnico Vladimir Petković fez maravilhas na Euro 2020, onde a formação 5-3-2 os levou a uma primeira aparição nas quartas de final na história, o atual treinador Murat Yakin voltou ao familiar esquema 4-2-3-1 - melhor da campanha de 2018 desde que assumiu o comando técnico no ano passado, que contará com os suíços Xherdan Shaqiri, o atacante Haris Seferovic e o zagueiro Manuel Akanji novamente.





A Sérvia evoluiu para uma direção mais ofensiva desde a nomeação de Dragan Stojković como técnico no início de 2021, empregando um 3-4-3 mais aberto para apoiar o bom momento do goleador Dušan Vlahović e o talismã do Fulham, Aleksandar Mitrović, contando com o apoio do capitão Dušan Tadić, do Ajax, e de Sergej Milinković-Savić, da Lazio, mais atrás.



Dusan Vlahovic, da Juventus: referência do ataque sérvio. Credit: Insidefoto/Sipa USA No entanto, a mudança tática também aconteceu por conta da aposentadoria internacional do capitão Aleksandar Kolarov em 2018, e também de Branislav Ivanovic, o jogador que mais vestiu a camisa sérvia em todos os tempos, e de Nemanja Matić da Roma, todos no mesmo período de um ano.





Já Camarões ainda tem alguns remanescentes da Copa de 2014. Eric Maxim Choupo-Moting, de 33 anos que joga no Bayern de Munique, e o capitão Vincent Aboubakar, de 30 anos, estarão no Catar. Porém, uma série de atletas de ponta do país se aposentou da seleção nos últimos anos por insatisfação, como Joel Matip, Alex Song e Nicolas N'Koulou.





Mas nenhuma dessas três seleções tira o favoritismo brasileiro no Grupo G, nem nas oitavas de final, onde a Seleção provavelmente vai enfrentar Portugal ou o vizinho e rival histórico, o Uruguai.





A equipe liderada por Cristiano Ronaldo venceu apenas quatro das 19 partidas contra a Seleção na história internacional, enquanto os uruguaios não tem sido um desafio para o Brasil nos últimos tempos, perdendo os dois jogos nas Eliminatórias, o que incluiu uma goleada por 4 a 1 em Manaus.





Elenco brasileiro é melhor que o da Rússia 2018





As novas adições de talentos nos últimos quatro anos deram nova vida ao time brasileiro.





O parceiro de zaga de Thiago Silva na Rússia, Miranda, deu lugar a Marquinhos, do Paris Saint-Germain, que esteve em grande parte no banco na Copa do Mundo anterior.





Éder Militão, do Real Madrid, também deve começar como zagueiro na ausência de Silva ou Marquinhos.





O ataque reenergizado viu a saída dos veteranos Paulinho e Willian abrirem caminho para uma porta giratória de jovens talentos, onde os atacantes Richarlison, Antony, Pedro, Gabriel Martinelli, Rodrygo e Raphinha, procuram desafiar Vinicius Júnior e Gabriel Jesus por uma vaga ao lado de Neymar.





Embora estes novos nomes assustem os adversários do Brasil, Tite tem na defesa a mesma possibilidade de brilhar: há uma série de zagueiros de classe mundial para escolher, mas também terão jogadores como Alex Telles, Alex Sandro, Danilo e o veteraníssimo Dani Alves, de 39 anos, como laterais.





Isso será fundamental para anular Mitrovic, da Sérvia, na abertura, Seferovic, da Suíça e a dupla veterana de Camarões em seu último jogo da fase de grupos.





Em última análise, é a força em todos os setores da seleção brasileira que os mantém em boa posição para chegar forte na Copa.





Os rivais mais cotados





O maior rival brasileiro também chega bem para o Mundial do Catar.





Atualmente em terceiro lugar no ranking mundial, a Argentina conseguiu a classificação para a Copa de forma invicta como o Brasil, embora com seis empates contra os três da Seleção.



O técnico da Argentina, Lionel Scaloni: a Albiceleste chega em momento momento para a Copa 2022. Source: EFE / Paulo Whitaker/EPA A equipe de Lionel Scaloni também levou a melhor sobre os brasileiros em dois de seus três últimos encontros, sendo o mais notável a final da Copa América de 2021, onde o gol de Angel Di Maria no primeiro tempo garantiu o troféu para a Argentina.





No entanto, a Albiceleste tem desafio maior que o Brasil na fase eliminatória, onde a pode enfrentar a França, campeã de 2018, nas oitavas de final, caso uma das equipes não consiga liderar seu grupo, e pode até enfrentar adversários como Alemanha ou Espanha, ou mesmo o Brasil nas quartas de final.





Com um time também cheio de estrelas, incluindo Lautaro Martínez e o capitão Lionel Messi, a Argentina também tem boas chances no Catar. Porém, é o Brasil que inicia a Copa do Mundo melhor posicionado pra acabar com a seca de títulos mundiais da América do Sul.