Rainha Elizabeth morre aos 96 anos; seu filho Charles agora é rei

A Rainha Elizabeth II morreu na Escócia durante a madrugada australiana desta sexta-feira. A rainha Elizabeth II morreu em sua residência na Escócia aos 96 anos, anunciou o Palácio de Buckingham durante a madrugada australiana deste sexta-feira





Em um comunicado, o Palácio confirmou: "A rainha morreu pacificamente em Balmoral esta tarde. O rei e a rainha consorte permanecerão em Balmoral esta noite e retornarão a Londres na sexta-feira."





Seu filho mais velho, Charles, de 73 anos, torna-se automaticamente rei do Reino Unido e chefe de estado de 14 outros reinos, incluindo Austrália, Canadá e Nova Zelândia. Ele será conhecido como Rei Charles III.





Em um comunicado, o rei Charles disse que a morte de sua mãe é "um momento de grande tristeza" para sua família.





"Lamentamos profundamente a morte de uma querida Soberana e uma mãe muito amada", disse ele.





"Eu sei que sua perda será profundamente sentida em todo o país, nos Reinos e na Comunidade, e por inúmeras pessoas ao redor do mundo."





As bandeiras foram baixadas a meio mastro em Camberra.





A Austrália também observará um dia nacional de luto. O Parlamento, que deveria retornar na próxima semana, ficará suspenso por pelo menos 15 dias.





O primeiro-ministro australiano Anthony Albanese confirmou que irá a Londres com o governador-geral nos próximos dias para se encontrar com Rei Charles III.





Durante um discurso televisionado à nação na manhã desta sexta-feira, o primeiro-ministro disse que a morte da rainha é uma perda que sentimos profundamente na Austrália.





"A rainha Elizabeth II é a única monarca reinante que a maioria de nós conheceu, e a única a visitar a Austrália. E ao longo de notáveis sete décadas, Sua Majestade foi uma constante rara e tranquilizadora em meio a mudanças rápidas. A Rainha Elizabeth II foi uma presença sábia e duradoura em nossa vida nacional. Dezesseis primeiros-ministros consultaram-na e dezesseis governadores-gerais serviram em seu nome."





O monarquista David Flint diz que os australianos e todas as pessoas da Commonwealth devem estar em dívida com um monarca que, segundo ele, sempre demonstrou um forte senso de serviço.





"Ao contrário de tantos na vida pública, ela não estava nisso, de forma alguma, pelas vantagens que teria. Acho que houve um declínio na vida pública australiana na medida em que o que não aconteceu uma vez, aconteceu e é que as pessoas parecem estar cada vez mais entrando na vida pública pelas vantagens que tiram dela. Você não viu esse fenômeno (apenas) uma vez."





No Reino Unido, milhares de britânicos se reuniram em frente ao Palácio de Buckingham para homenagear a rainha Elizabeth.





As pessoas estão colocando flores nos portões do palácio, e interpretações espontâneas do hino nacional do Reino Unido são cantadas enquanto lamentam a perda de sua longeva monarca.





A nova primeira-ministra da Grã-Bretanha, Liz Truss, também reagiu à notícia, dizendo que todos estão "desolados" com a morte da rainha.





Ela prestou homenagem aos seus longos anos de serviço.





"Ela subiu ao trono logo após a Segunda Guerra Mundial. Ela defendeu o desenvolvimento da Commonwealth, de um pequeno grupo de sete países, para uma família de 56 nações, abrangendo todos os continentes do mundo. próspera e dinâmica nação. Com bons e maus momentos, a Rainha Elizabeth II nos forneceu a estabilidade e a força de que precisávamos."





A Família Real entrará agora em período de luto.