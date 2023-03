Rui Nabeiro, o empreendedor humanista que, a partir do nada, criou o império Delta dos cafés

Há uma frase que nestes dias, desde domingo, Está a ecoar por Portugal, a partir de uma vila, a de Campo Maior, na fronteira do Alentejo com Espanha.





Em escassas horas irradiou de Campo Maior para todo o Alentejo e quase todo Portugal.





A frase é: “Obrigado, Sr. Rui”.





O Sr. Rui é Manuel Rui Azinhais Nabeiro. Foi o fundador do Grupo Delta, morreu no domingo a 10 dias de entrar nos 92 anos.





Quando o cortejo fúnebre chegou aos portões da fábrica que montou em Campo Maior, todos os 4 mil funcionários estavam juntos, mitos de lágrimas nos olhos, e aplaudiram durante uns 10 minutos.





O mesmo aconteceu com todo o povo de Campo Maior e de municípios vizinhos, até do lado espanhol, quando o caixão chegou à igreja.





É costume, quando alguém relevante morre, que se sucedam declarações formais de elogio ao falecido.





Neste caso de Rui Nabeiro, há um acrescento, do Presidente da República ao mais humilde cidadão, toda a gente repete: era um empreendedor visionário e um extraordinário ser humano. Era uma grande boa pessoa, ajudou-nos a todos, testemunho unânime em Campo Maior como nas fábricas, adegas e armazéns do Grupo Delta.





Foi a partir de um pequeno armazém, com 50 metros quadrados, em Campo Maior, que nos anos 60 Rui Nabeiro criou a Delta, grupo hoje constituído por cerca de 30 empresas e quatro mil trabalhadores, que operam nos segmentos da alimentação e bebidas, imobiliário, indústria e serviços, bem como da distribuição e do turismo e restauração. Com presença em 40 países, as exportações valem 35% dos 460 milhões que fatura.





É grande na produção de vinho, de azeite, no retalho alimentar, atá no comércio automóvel e na indústria metalomecânica, entre outros sectores. Hoje, as empresas de Rui Nabeiro dão trabalho a quatro mil trabalhadores. Com a Delta de Nabeiro, Campo Maior deixou de estar no interior remoto de Portugal, para assumir dimensão internacional.





O facto de ter recusado vender a empresa Delta, que fundara em 1961, à Nestlé — ou "à Philip Morris, à Kraft, à Pepsi”, reconheceu em 2016 — acaba por ser apenas mais uma contribuição para uma vida de nove décadas de um empresário e gestor que tinha orgulho no trabalho feito e humildade nos louros e tostões ganhos.





O “sr. Rui”, como muitos o trataram durante a vida em Campo Maior, nasceu a 28 de Março de 1931, filho de gente modesta; termina o ensino primário antes de, aos 13 anos, começar a ajudar a família na atividade de torra do café.





"Vendia peixe, fui pregoeiro [de novidades e anúncios]”, porque 'aquilo dava uns escudos', que não eram “para gastar num doce qualquer", explicou em 2002 numa entrevista. Acrescentou: “Os meus pais tinham uma merceariazinha possibilitada por um patrão do meu pai” e em casa éramos cinco filhos.





A morte do pai tem como consequência a emancipação antecipada dentro da família e no negócio de torrefacção, que, em sociedade com os tios, faz prosperar.





Inspirado na marca norte-americana Camel, a Torrefacção Camelo nasce então, mas não sacia a ambição de Rui Nabeiro, que em 1961 cria a empresa familiar Delta. Tem então três funcionários e num armazém de 50 metros quadrados; torra 30 quilos de café por dia. O grupo irá crescer fora e dentro do país — compra café em vários continentes, tem presença em vários países europeus e torna-se símbolo de café da diáspora portuguesa nas principais comunidades de emigrantes, dos EUA a Timor. No arranque da década de 80, constitui a Novadelta (já então a “maior fábrica de café da península Ibérica”) e em 1988 cria o grupo Nabeiro, que se expande para outros negócios.





É já do início deste século que arranca a divisão vitivinícola da Adega Mayor (nas mãos da neta), a aposta no agro-alimentar, no turismo, não esquecendo a inovação e investigação (também com a criação do Centro de Ciência do Café). Hoje, a Nabeirogest distribui-se em indústria, imobiliário, agro-alimentar e serviços, com uma facturação robusta para uma empresa portuguesa. Manteve-se uma empresa familiar — hoje sob a presidência executiva do neto Rui Miguel Nabeiro —, sem dispersão de capital em bolsa. O grupo tem mais de 4000 trabalhadores.