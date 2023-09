Serra da Estrela: há fortes suspeitas de fogo posto

Há que voltar à Serra da Estrela e não é por ser um lugar belíssimo, é porque está outra vez a arder- em um dia e meio, mais 8 mil hectares.





A geografia da região, com muitas altas zonas escarpadas, grandes declives que geram ventos cruzados fazem aumentar extraordinariamente a velocidade das chamas.





Há projeções com centenas de metros, isto é, uma labareda que está num lugar pode num instante pôr em ignição um outro fogo a centenas de metros. Há labaredas com altura de prédio com 10 ou 12 andares.





Foi terrível o incêndio que ao longo de 8 dias, toda a semana passada, devastou mais de 17 mil hectares desse parque natural – agora, com mais 8 mil, 25 mil hectares de parque natural queimados.





Os trabalhos de rescaldo contnuam.





A meio da tarde de segunda-feira, outra vez alerta para fogo. Três ignições simultâneas em lugares diferentes, mas todos próximo de aldeias.





Há fortes suspeitas de fogo posto.





As ignições aconteceram quando à alta temperatura se juntou vento com rajadas fortíssimas, portanto, condições propícias para o incêndio se tornar crítico.





Extinto à superfície, aquele fogo no Parque Natural da Serra da Estrela continuava a arder no subsolo, a remoer raízes a mais de 30 cm de profundidade, e quando o vento sopra com mais intensidade, reacende com violência com mais facilidade, como sucedeu na noite de segunda-feira.





Durante a noite os meios aéreos não puderam entrar em ação, tiveram de ser os bombeiros a agir em combate frente a frente com o fogo para proteger pessoas e casas. Trabalho apeado, operação de sapadores, 1500 homens e mulheres, apoiados por 450 carros d bombeiros de todo o país. Logo de manhã entraram em ação 17 meios aéreos, aviões e helicópteros.





O fumo deste incêndio na Serra da Estrela chegou à capital espanhola, a mais de 400 quilómetros de distância. As autoridades madrilenas foram obrigadas a explicar aos residentes que não existia fogo nas proximidades.





Neste momento, entre bombeiros, militares e guarda há mais de 2 mil combatentes em ação contra o fogo.





Estão a conseguir proteger vidas humanas, também casas.





Na semana passada foi possível salvar a maior parte da pecuária, as ovelhas e das cabras, tão importantes na economia da região. Agora, foi tudo tão rápido que há muitos animais carbonizados.





Indo estrada fora, ao longo de uns 40 quilómetros de serra, da cidade da Guarda para a da Covilhã, tudo o que era verde está queimado.





Os animais sobreviventes – mitos milhares - deixaram de ter pasto.





O pedido de ajuda para pastores e agricultores está lançado e está a ter resposta.





Falta palha, ração, comedouros, bebedouros, tubagens e depósitos de água. De várias zonas do país estão a ser enviados camiões com ração para animais.





Com as labaredas ainda altas, está aberta a discussão sobre o ordenamento de território que leva a tão devastadores incêndios. Lastima-se que a prevista substituição gradual da floresta da Serra da Estrela por espécies autóctones de folhosas não tenha sido feita; também que o ordenamento qualitativo da paisagem, com pastagem, agricultura de montanha e floresta mais adequada nunca tenha avançado.





Também se lamenta o fim das casas dos guardas florestais, que eram dissuasores de pirómanos.