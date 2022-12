Primeiros sinais positivos na integração de timorenses em Portugal

Para entrar em Portugal os cidadãos timorenses não necessitam de visto, precisam apenas de passaporte, como se de turistas se tratassem, de indicarem um local onde vão ficar alojados e de algum dinheiro. À luz da lei da imigração podem posteriormente arranjar trabalho e encetar o processo de legalização em território nacional.





O problema para quase todos é o da falta de trabalho regular, seja por falta de formação profissional adequada, seja pela falta de domínio da língua portuguesa.





Muitos ficaram a viver na rua, ao frio e à chuva.





A solidariedade, ativada e liderada por portugueses com ligação afetiva a Timor, cuidou o acolhimento possível.





Arranjou-lhes abrigos (em muitos casos com tendas de campismo) e roupas quentes e impermeáveis. Também alimentos – embora alguns deles, que se basearam junto à gare marítima do Terreiro do Paço, cultivem pescar o peixe do rio.





O ativismo do muito generoso grupo português de solidariedade com estes timorenses tem pressionado instituições do Estado português.





Começou a ser disponibilizado alojamento em condições dignas.





A mobilização permitiu que muitos tenham passes para transportes públicos.





Há um almoço de convívio semanal, aos sábados.





E começou a ser conseguido trabalho.





Com bons exemplos: um timorense, não é preciso dizer o nome dele, conseguiu trabalho na cozinha de um restaurante e croissanteria no muito concorrido Centro Comercial Colombo em Lisboa. Ele esforçou, aplicou-se e ganhou o apreço dos responsáveis por aquele estabelecimento. Agora, ele já está no atendimento ao público. Com satisfação geral.





Há outras histórias assim, quase todas propiciadas pelo pequeno mas hiperativo grupo português de solidariedade com Timor. A história destes migrantes timorenses está a começar a ser diferente da de tantos outros milhares de oriundos de variados lugares da Ásia: sobrepõe-se o afeto com Timor e o sentimento de solidariedade entre povos irmãos.