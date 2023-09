Sudoeste de Portugal vive mais um dia de inferno com os incêndios

Os termómetros mediram 46,6ºC (115,8F) ao começo da tarde desta segunda-feira em Santarém, cidade com 110 mil pessoas, situada 70 quilómetros para nordeste de Lisboa.





Se analisarmos o mapa de Portugal, Santarém está no ponto central do triângulo de tremendos incêndios que nestes dias estão a atormentar o país: o primeiro, no pinhal central, a zona Castelo Branco/Proença-a-Nova, quase toda de bosque; o segundo nas bordas do pinhal de Leiria; o terceiro, o mais violento, avança desde sábado pela fronteira litoral entre o Alentejo e Algarve, no sul de Portugal.





Este incêndio está com área de combate ao fogo que é imensa: 110 mil hectares. É um território de eleição para o turismo e que confina a sul com o grande pulmão verde do Algarve que é a Serra de Monchique, rica em medronheiros e figueiras, com casas onde é preparado muito do mais famoso presunto de Portugal, e lá no topo, a Fóia de onde se avista o magnífico recorte sudoeste da costa portuguesa – os lugares em volta de Sagres onde a Europa acaba e tudo fica oceano, o Atlântico.





Mais de mil bombeiros apoiados por aviões e helicópteros têm como primeira missão a de evitar que haja vítimas humanas e também de animais de criação. Estão a conseguir. Mas isso obrigou a que, desde o início do fogo no sábado, 1400 pessoas tenham sido deslocadas – muitas, muito contrariadas – da casa delas para abrigo em lugar seguro.





A segunda prioridade é a de tentar limitar a zona de progressão do fogo para sul e tentar garantir que ele não entra na vasta zona florestal de Monchique – o que implicaria danos ainda mais tremendos.





A terceira das prioridades é proteger as aldeias e vilas e também as casas dispersas, muitas delas turismos rurais.





Uma dessas casas é a Telma, um turismo rural várias vezes premiado. Uma casa rural decorada ao detalhe, com marcas e criações de topo portuguesas, algumas locais e regionais, num ambiente de monte alentejano de luxo pontuado também por escolhas de design internacionais. Esta casa rural com marca de luxo está carbonizada, foi devorada pelo fogo.





Muitos dos residentes nesta zona rica da natureza perto do mar são estrangeiros, cada vez mais jovens famílias que compram uma moradia e um terreno e daqui, por via digital, trabalham para onde quer que seja no mundo.





Esta também é uma zona de estufas de culturas como morango, ananás e kiwi. São estufas onde a maioria da mão de obra asiática, designadamente do Nepal e do Bangladesh, também alguns timorenses. Estão agora integrados nas brigadas de combate às chamas.





Muito perto da zona de fogo, na Zambujeira do Mar, está a decorrer um dos principais festivais musicais de verão, o Festival do Sudoeste. Como a terra em volta tem uma extensa faixa de terreno em que a vegetação foi aparada, o show continua, mas com o fumo intenso na paisagem.





O comando do combate ao fogo tenta explorar o algum fresco da noite para domar o fogo, mas até agora o que está a ser conseguido é barrar a progressão. Uma das batalhas difíceis foi a de evitar que entrasse pela vila algarvia de Odeceixe. Foi conseguido, mas com as chamas já à beira das primeiras das muitas casas todas brancas que cobrem a colina de Odeceixe, à beira do mar.





Mas mesmo em zonas por onde o fogo já passou aparecem frequentes reacendimentos. Há forças militares em alerta para intervenção imediata. Por todo este perímetro que atinge 50 quilómetros nos concelhos de Odemira e Aljezur, no sudoeste de Portugal, a terra está brasa.





Este mês de agosto veio alterar drasticamente o panorama calmo em matéria de fogos em Portugal: nos primeiros oito dias do mês arderam 14.734 hectares, 58,2% dos registos anuais.





Sucede a um julho que foi o mais quente de sempre, tanto na temperatura atmosférica como na do mar que em várias zonas do Mediterrâneo ficou um caldo a 30º.





Para esta quarta-feira, em Portugal, são esperados ventos puxados do Atlântico. É a esperança de acalmia nos incêndios e na fornalha qua tem sido quase todo o território português.





Depois da Grécia, de França e de Espanha, agora é Portugal, até aqui poupado, a viver este inferno do fogo. A grande preocupação continua a ser o incêndio no sul, porque os de Leiria e de Castelo Branco já estão em fase de rescaldo, embora com cerca de 1500 bombeiros no terreno, em prevenção.