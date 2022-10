Surpreendente acordo em Portugal entre governo, patrões e sindicatos

Boa surpresa política em tempos difíceis de grande incerteza económica com a inflação em toda a Europa a roçar os 10% e crise energética.





O governo português com maioria absoluta do Partido Socialista fez um amplo acordo – pode dizer-se que ao centro - de concertação social que envolveu tanto as confederações do patronato como a central sindical UGT, com todos em coro de elogios.





É um acordo que aponta para a melhoria da competitividade com trabalhadores melhor pagos.





Tópicos principais deste compromisso: descida de impostos. Investimento a crescer. Incentivos às empresas.





O acordo prevê aumentos salariais que atingem 20% no conjunto dos próximos quatro anos: 5,1% no próximo ano, 2023, 4,8% no seguinte, 4,7% em 2025 e 4,6% em 2026.





Também subida do salário mínimo para os 760 euros no próximo ano, e chegar aos 900 euros em 2026.





Para a concretização deste compromisso, o governo português mobilizou um conjunto de medidas fiscais e apoios inéditos, dirigidos aos vários sectores de atividade.





É um inesperado consenso sobretudo com o patronato, tradicionalmente à direita, conseguido por um governo alinhado à esquerda.





Estas medidas anunciadas no domingo já estão no orçamento de Estado para o ano que vem, que acaba de ser entregue no parlamento.





Objetivos principais deste orçamento:



Crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 1,3% em 2023 e de 6,5% este ano;

Taxa de inflação de 7,4% este ano e de 4% no próximo

taxa de desemprego estabilizada nos 5,6% este ano e no próximo, caindo assim dos 6,6% registados em 2021;

Ao mesmo tempo, o nível de endividamento português em 2023 previsto pela proposta de Orçamento do Estado entregue esta segunda-feira na Assembleia da República retira Portugal do grupo dos cinco mais endividados da zona euro. Do terceiro lugar nos últimos anos, depois da Grécia e Itália, cai para a sexta posição.