Sydney é uma das três cidades do mundo onde é mais difícil fazer amigos - saiba a opinião das nossas mulheres

Sydney foi classificada como a terceira pior, entre 53 cidades do mundo, para fazer novos amigos.





Se pudéssemos dar um recado a Sydney, seria algo do género: “Sydney, que tal estreitar mais os relacionamentos e criar mais espaço e tempo para amizades mais fortes e duradouras?”





É que de acordo com um novo ranking do último Time Out Index , apesar de Sydney oferecer uma beleza rara e alguns dos melhores bares e restaurantes do país, parece que esta é a cidade australiana, e uma das 53 do mundo, em que os "locals" são menos simpáticos.





De acordo com a pesquisa, três quartos dos entrevistados nas 53 cidades espalhadas pelo mundo disseram que tentar fazer um amigo em Harbour City é quase impossível; enquanto que 71% disseram que é mesmo muito difícil estabelecer qualquer tipo relação. Ponto.



E como se não bastassem estas críticas, parece que também a vida noturna (ou a falta dela) está a impressionar o mundo, e não pelas melhores razões.





Pelo segundo ano consecutivo, Sydney foi classificada como tendo a segunda pior vida noturna do mundo, mas está longe de ser a última, um título que a cidade recebeu em 2021.





Mas para quem ama esta cidade mesmo assim, ainda há esperança.





É que, embora Sydney seja considerada “morta” no que à vida social diz respeito, e talvez por isso também “pouco amistosa”, ainda existem duas outras cidades piores para fazer amizades à nossa frente no ranking da Time Out.





Em segundo lugar, ficou a capital dinamarquesa - Copenhaga, enquanto que o pior lugar do mundo para fazer novos amigos foi considerado o seu "vizinho do lado" - a capital sueca, Estocolmo.





O Index é a pesquisa anual da Time Out sobre tudo o que diz respeito à cultura urbana, com base nas respostas de quase 30.000 pessoas, em todo o mundo, questionadas sobre os “altos e baixos” da vida na cidade, globalmente.





A propósito deste assunto, falamos com duas mulheres falantes do português, ambas residentes em Sydney.





Mariana Hoppe: a brasileira que vê Sydney como o seu “last stop, onde a gente vai jogar a nossa âncora”, mesmo que, sim, sinta que “não é fácil fazer amigos nesta cidade”



Mariana Hoppe é feliz em Sydney e chega mesmo a afirma que esta é a cidade onde, nas suas palavras, está "jogando a âncora". Credit: Anderson Fetter Mariana Hoppe é brasileira, veio para a Austrália há já 10 anos, vive em Sydney com o visto de Residente Permanente (por opção, devido ao passaporte alemão que pretende manter) e é gerente de marketing na companhia de aviação australiana, Qantas.





Mariana é casada e tem duas filhas ainda pequeninas, portanto, ambas nascidas na Austrália.





Quando questionada se sente que Sydney é uma cidade pouco amistosa, Mariana confirmou que sente exatamente isso e tem até uma teoria que justifica a estatística:



Sydney é uma cidade muito aberta a receber toda a gente, de todos os lugares do mundo – o que é maravilhoso. Mas tem um outro lado: faz com que pessoas de culturas muito diferentes se encontrem, o que significa que essas pessoas não vão necessariamente ligar-se umas às outras. Muitas vezes o que conecta as pessoas são coisas em comum – cultura, língua, experiências... quando tudo isso é partilhado ajuda a estreitar laços. Diz Mariana Hoppe.

A gerente de marketing confessa que ela mesma sente solidão em alguns dias da sua vida aqui.





Contudo, Mariana tem a sorte de estar casada, ser mãe e ter em Sydney a sua melhor amiga de infância.





Assim, sempre rodeada deste núcleo forte de pessoas que estão entre as mais importantes na sua vida, a saudade do resto da família e a necessidade de fazer novos amigos acaba por ser atenuada.





Aliás, Mariana realça que já consegue “driblar a solidão” em muitos momentos. Mas, mesmo assim, tem consciência de que continua a não ser fácil na maior parte do tempo:



Mesmo que eu já viva bem com a solidão e que tenha uma vida preenchida em Sydney, continuo a ter momentos de solidão. E nessas horas, a gente dá-se conta de que emigrar não é fácil. Confessa Mariana.

Outro elemento que ajuda muito é o facto de ser mãe, garante a jovem brasileira:





“Desde que somos pais, eu e o meu marido (Anderson Fetter) estamos mais unidos. Juntamo-nos num núcleo que é só nosso e no qual não nos sentiremos realmente sozinhos nunca mais. Não estamos nunca, nunca sozinhos. As nossas meninas ocupam a nossa vida."





E parece que uma coisa que ajuda muito as mulheres mais jovens na Austrália são os ´grupos de mães´ e as estruturas que o governo australiano monta para estes grupos, partilha Mariana:



Os grupos de mães unem as mulheres de diferentes backgrounds pelo simples facto de serem mulheres que tiveram filhos na mesma altura. Eu acho isso maravilhoso e nunca vi nada assim no Brasil ou sequer noutro país do mundo

Outra estratégia que a jovem brasileira usou para combater a solidão em Sydney foi contrariar a tendência natural de se juntar exclusivamente à comunidade brasileira.



Anderson Fetter, Mariana Hoppe e as suas duas filhas, Sophia (junto do pai) e Michelle (ao colo da mãe) - uma família que, apesar dos pesares, não trocaria Sydney por nenhuma outra cidade. Credit: Mariana Hoppe Pelo contrário, fazer um esforço consciente de procurar amigos noutras comunidades e culturas tem sido algo assumido por Mariana e Anderson desde que chegaram a Down Under.



Foi uma escolha nossa optar por viver em bairros sem uma comunidade brasileira muito presente ou muito forte. Queríamos forçar-nos a falar inglês, conhecer outras culturas. E hoje este é um valor que tentamos passar às nossas filhas – conhecer pessoas totalmente diferentes de nós com quem possamos aprender. Acrescenta Mariana.

Continuar sempre ligada à comunidade brasileira é, no entanto, uma constante a manter, já que Mariana também valoriza o bem-estar e a cumplicidade cultural com quem “cresceu da mesma forma, a comer a mesma comida, a ouvir a mesma música, a rir das mesmas piadas, ver os mesmos programas de televisão... não dá para fugir desse convívio onde nos sentimos `em casa` vivendo noutro país”.





Falando das suas filhas, Mariana, acredita que solidão não será tanto o que elas sentirão quando crescerem e tiverem a sua própria vida social.





Mariana prevê que no futuro, as suas meninas, Sophia e Michelle, sentirão uma “certa dificuldade de pertença, na sua escolha de identidade".



Eu digo muitas vezes que `em nossa casa nós fazemos diferente porque somos brasileiros`, mas na verdade elas já nasceram em Sydney e, imagino eu, esta será a ambiguidade que elas vão ter que gerir, mas que faz parte do crescimento numa família multicultural. Refere Mariana, que em casa só fala português e faz questão de transmitir às suas filhas o legado cultural brasileiro que as meninas têm a sorte de herdar dos seus pais e restante família.

Mas o mais importante de tudo, resumindo e concluindo, é que Mariana “não trocaria este projeto de emigração por nada, nem por nenhum outro país!” - afirma convicta.





“Todos os países pelos quais passei e nos quais vivi fizeram de mim quem eu sou hoje. E a Austrália é o meu `last stop`... é o lugar onde eu estou a jogar a minha âncora”, remata Mariana numa tónica o mais positiva e otimista possível.





Melissa da Silva: a jovem luso-descendente, nascida em Sydney, que mesmo reconhecendo esta cidade com ´a´ sua, aceita que "é uma cidade onde se trabalha e se ambiciona demais, e isso rouba tempo para fazer amigos"



Melissa da Silva, a jovem advogada e presidente da PAWA de NSW- Associação das Mulheres Portuguesas na Austrália, que nasceu em Sydney mas é filha de pai e mãe portugueses, oriundos da Ilha da Madeira de onde emigraram ainda bastante jovens na década de 70. Melissa da Silva é advogada e a presidente da PAWA de NSW – Associação das Mulheres Portuguesas na Austrália.





Mas, acima de tudo, Melissa identifica-se como luso-descendente, filha de pais portugueses da Ilha da Madeira, que nasceu na Austrália devido ao projeto de emigração dos seus pais os quais acabaram por educá-la onde Melissa vive até hoje – na cidade de Sydney.





Por ter nascido precisamente em Sydney, poder-se-ia imaginar que eventualmente Melissa teria uma opinião distinta de outros residentes desta cidade, até mesmo de mulheres como Mariana Hoppe, no que toca ao tema deste artigo - Sydney ser das piores cidades do mundo para fazer novos amigos.





Mas não. Para Melissa, Sydney é mesmo uma “cidade onde as pessoas, principalmente os imigrantes, podem sentir-se efetivamente isolados”.





Foi interessante perceber, no entanto, que as razões que Melissa apresenta para esta solidão latente em Sydney são outras:



As pessoas não param nesta cidade. Trabalhamos muito. Andamos permanentemente numa vida ocupadíssima e ambiciosa. Assim sendo, é muito difícil criar e manter amigos. Não temos tempo suficiente para as nossas amizades. Alerta Melissa com muita assertividade.

A jovem advogada acrescenta ainda o seguinte:





“Tenho observado ao longo da minha vida na Austrália que os amigos que mantemos aqui são os amigos que criamos no nosso tempo de escola. Ora isso é uma experiência que os imigrantes que já chegam aqui mais tarde na sua vida não têm oportunidade de viver”



Melissa da Silva (vestido azul ao centro) a liderar este grupo de mulheres da PAWA de Nova Gales do Sul, as quais se unem no combate à solidão numa rede de apoio que se estende a cada vez mais mulheres portuguesas por toda a Austrália. Credit: Melissa da Silva Melissa acredita então que é “possível fazerem-se amigos no trabalho, mas depois o ritmo de vida é tão acelerado que é complicado”.





Diz esta luso-descendente que, mesmo assim, foi mais fácil para os seus pais – que chegaram à Austrália há muitos anos, na década de 70, pois os tempos eram outros:



A comunidade portuguesa que chegou a Sydney nos anos 70, época em que muitos portugueses chegaram cá numa vaga de emigração forte, juntou-se e criou laços fortes e duradouros. Os amigos que os meus pais fizeram quando cá chegaram são os amigos que têm até hoje. Refere Melissa.

O que os pais de Melissa não conseguiram até à data foi “furar” a comunidade australiana e formar amizades com pessoas fora da comunidade portuguesa:





“Por exemplo, as amigas que a minha mãe tem são todas da comunidade portuguesa. E isso deve-se a muitas razões diferentes: a minha mãe chegou cá nova e até aprender a falar inglês não fez nenhum amigo ou amiga que não falasse português. Mas não foi só a língua. Também o facto de Portugal e dos portugueses não serem conhecidos na Austrália, fez com que a ´diferença` afastasse as pessoas”, explica a advogada.



Os portugueses mais velhos, quando cá chegaram, procuraram a sua gente, pessoas que falassem a sua língua, que partilhassem da mesma cultura, gastronomia... Os portugueses queriam estar juntos. À exceção dos portugueses que chegaram cá ainda em idade escolar e que por causa disso tiveram outras experiências sociais, todos os outros procuraram unir-se e formar, de certa maneira, a comunidade portuguesa que existe hoje na Austrália. Acrescenta Melissa.

A presidente da PAWA fala ainda de algo muito relevante. Diz ela que esta nova vaga de emigração portuguesa, ao contrário da geração dos seus pais, procura mais a comunidade australiana do que a portuguesa:



Os jovens que chegam à Austrália agora procuram aprender a língua rapidamente, já vêm com empregos qualificados em empresas australianas, integram-se (deliberadamente) na cultura australiana... e já não procuram o chamado ´Little Portugal` de Petersham e Marryckville para se estabelecerem. Afirma Melissa.

Seja como for, Melissa acredita que é “possível ser-se mulher e feliz em Sydney”, e aproveita para deixar o alerta para todas as mulheres portuguesas em Sydney, das mais velhas às mais jovens:





“Não hesitem, por favor: contactem a PAWA que estamos cá de braços abertos para receber todas as mulheres que possam sentir-se mais solitárias, isoladas ou deprimidas. E procuraremos ajudar no imediato ou encaminhar quem precisa para serviços de apoio. A PAWA existe para isso mesmo – para criar oportunidades, ajudar a criar amizades, no fundo, a estabelecer uma rede de apoio para todas as mulheres da nossa comunidade”, termina a luso-descendente.