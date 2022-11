Teimosia do técnico da Austrália atrapalhou na estreia, diz jornalista brasileiro

Em sua estreia na Copa do Mundo, a Austrália jogou como nunca nos primeiros 20 minutos, mas perdeu como sempre no que restava da partida. E não foi muito bonito: se na Rússia 2018, por coincidência, os Socceroos também estreavam contra a França, que seria campeã do mundo, com uma derrota dura por 2 a 1, a goleada de 4 a 1 de virada no Catar deixou evidente toda a fragilidade do time do técnico Graham Arnold.





Para avaliar a estreia australiana no Mundial 2022, conversamos com o jornalista brasileiro Eduardo Vieira, de Adelaide, que acompanha de perto o futebol australiano e faz o perfl A-League Brasil em português. Eduardo acredita que faltou ousadia para manter o nível inicial.



O jornalista Eduardo Vieira, que vive em Adelaide e faz os perfis nas redes sociais da A-League Brasil. "Se esperava mais da seleção australiana. Por mais que as expectativas fossem baixas, pelo fato de jogar com a atual campeã mundial, um elenco incrível de estrelas mesmo com tantos desfalques, se esperava uma seleção australiana um pouco mais corajosa, saindo um pouco mais pro jogo, como foram os primeiros 15, 20 minutos. Aquilo realmente deu uma esperança incrível para os torcedores australianos, mas ficou por ali. Depois a França começou a entrar no jogo e a australiana acuada."





Como boa parte da imprensa esportiva australiana, Eduardo aponta a teimosia do treinador Graham Arnold como um problema. E aponta uma possivel rusga do técnico com o artilheiro da A-League, Jamie McLaren, que está na reserva, como fator importante.



Sobre pontos negativos, vou bater na tecla das escolhas do Graham Arnold. É um técnico teimoso Eduardo Vieira

"A imprensa australiana e a comunidade do futebol na Austrália percebem uma escolha que ele tem que fazer e ele vai lá e faz outra escolha. Esse exemplo do Jamie McLaren é classico, o cara é o maior artilheiro dos últimos tempos do futebol australiano e não tem chance na seleção. Parece que ele é convocado só para evitar polêmica. Não joga. Se fala que o McLaren pediu uma dispensa nas Eliminatórias para se casar, e isso teria esfriado a relação entre ele e o Arnold. Mas é jogador com faro de gol, deveria ter mais chances. Essas escolhas do Arnold, como o Atkinson como titular, por não ter colocado um sistema um pouco mais seguro para tentar segurar o Dembele e o Mbappé ".





O técnico dos Socceroos Graham Arnold, apontado como teimoso por Eduardo Vieira e também criticado por parte da imprensa esportiva australiana. O jornalista brasileiro entende que a próxima partida contra a Tunísia, um adversário de nível técnico similar, é a oportunidade para soltar o time.





"O que vier é lucro. Não se esperava que a Austrália se classificasse para a Copa do Mundo. Não esperavam que passassem dos Emirados Árabes e do Peru nas repescagens, mas ele chegaram. Austrália deveria jogar sem pressão, livre, solto, por mais que tem limitação técnica. Individualmente, cada jogador em seu clube tem momentos de bom futebol. Se esses caras conseguem psicologicamente se motivar pra jogar sem pressão, a gente pode ver uma Austrália num nível um pouco melhor contra a Tunísia."





Apesar do retrospecto, Eduardo Vieira mantém algum otimismo de mudança de postura. E que há chances de os Socceroos conseguirem a classificação.







Acredito que dá pra sonhar. Não com o futebol que foi apresentado hoje, mais em termos de matemática de grupo, e de Copa do Mundo. A Copa está aí para surpreender".



A gente viu o que fez a Arábia Saudita contra a Argentina, que, aliás, é um ótimo exemplo de como a Austrália deveria ter jogado: linhas altas, saindo pro jogo sem se acovardar. Eduardo Vieira