Tensão no topo político de Portugal

Altíssima tensão política em Portugal com discórdia pública entre Presidente da República e Primeiro- ministro após 7 anos de coabitação harmoniosa entre o presidente Marcelo e o primeiro-ministro Costa.





No centro da crise, uma vez mais, mas desta vez de modo indireto, a TAP, a companhia aérea cuja gestão política está em discussão cerrada numa comissão de inquérito no parlamento.





A tutela governamental da TAP cabe ao Ministro das Infraestruturas, João Galamba, Há uma semana, um assessor do ministro foi exonerado e o caso levou a cenas de agressão dentro do ministério com o exonerado a tentar fugir com o computador que lhe estava atribuído mas é propriedade do Estado.





O caso deu escândalo público com clamor dos comentadores a notar que a demissão do ministro Galamba era inevitável.





O ministro Galamba, de facto, apresentou nesta terça-feira o seu pedido de demissão, invocando razões de peso relacionadas com a perceção dos cidadãos quanto às instituições políticas.





O Primeiro-ministro, a quem compete submeter esse pedido ao Presidente da República, entendeu não o fazer, por – disse – “uma questão de consciência”, apesar da situação que considerou deplorável.





O Presidente da República,, que não pode exonerar um membro do Governo sem ser por proposta do Primeiro-ministro, discorda da posição deste quanto à leitura política dos factos e quanto à percepção deles resultante por parte dos Portugueses, no que respeita ao prestígio das instituições que os regem – e disse-o numa nota oficial da presidência.





Está assim aberto um confronto institucional. Parece aberto um folhetim político que não se sabe onde vai dar.





O PR tem uma arma na mão: pode dissolver o parlamento e convocar eleições antecipadas. Já o fez há ano e meio e resultou a surpresa de os portugueses reforçarem o PS de Costa com maioria absoluta.





Marcelo talvez não queira, por agora, recorrer à opção extrema. Mas a política portuguesa entra em fase tensa.