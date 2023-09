Tensão pós eleitoral em Angola: o MPLA declarado vencedor mas UNITA recusa resultados oficiais

A ansiedade persiste de parte a parte, a UNITA, partido até aqui sempre líder da oposição ao governo MPLA em Angola, sabe que cresceu muito nas eleições desta semana em Angola, e sabe que triunfou de modo tão retumbante (recebeu mais de 60% dos votos) na província da capital e na própria cidade de Luanda (onde estão 8 milhões dos 33 milhões de residentes em Angola), que não aceita que o MPLA tenha voltado a ganhar.





Os resultados provisórios, divulgados pela Comissão de Eleições, apontam, no todo angolano, 51% para o MPLA, 44% para a UNITA.





Mas a UNITA, através do líder, Adalberto Costa Júnior, já veio declarar que o MPLA não ganhou e em suporte a essa argumentação mostra atas de resultados em mesas de voto que, expressão do líder da UNITA, têm “discrepâncias enormes” em relação aos resultados oficiais.





Os resultados oficiais mostram êxitos do MPLA, a UNITA mostra atas que dão vitórias à UNITA.





É facto que a liderança da UNITA, embora recuse que o MPLA tenha ganho, evita a escalada da tensão, pede mediação internacional para verificação dos resultados.





É assim que ressurge o temido fantasma das eleições de há 30 anos: em 92, a eleição foi renhida, o MPLA foi declarado vencedor e foi reaberta uma terrível guerra civil, 10 anos de combates cruéis e um milhão de mortos, entre eles precisamente o então líder e comandante militar da UNITA, Jonas Savimbi.





Então, toda a gente tinha armas, tanto os apoiantes da UNITA como os do MPLA. Agora, os civis estão desarmados – realidade que afasta o cenário de guerra civil, mas são temidos muitos confrontos sobretudo em Luanda.





Nesta cidade capital do país, entre os 8 milhões de residentes, cerca de 60% tem menos de 35 anos. É gente maioritariamente desempregada e com a vida mergulhada em pobreza. É gente que quer mudança e por isso quer a UNITA.





O risco de confrontos entre esses jovens pro-UNITA e a policia e a tropa do regime MPLA é alto.





O ministro do Interior de Angola, Eugénio Laborinho, apelou este sábado à "calma e serenidade" no período pós-eleitoral, afirmando que as autoridades estão prontas para responder a possíveis alterações da ordem pública.





Está refletido o temor de confrontos.





A UNITA pede intervenção político-diplomática internacional e a ocasião é propícia.





Neste domingo, 3 dias depois do anúncio de resultados eleitorais, realiza-se o funeral de Estado de José Eduardo dos Santos, o líder do MPLA que foi presidente de Angola por 38 anos.





Estão presentes várias delegações estrangeiras, com a comunidade lusófona em peso.





Por Portugal está o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o ministro dos Estrangeiros, João Gomes Cravinho





Ora, Marcelo é amigo pessoal do presidente e líder do MPLA, João Lourenço. Ao mesmo tempo, foi professor na Faculdade de Direito de Lisboa, do atual nº2 da UNITA, Abnel Chivukuvuku, de quem é amigo e também tem boas relações pessoais com outros dirigentes deste partido.





Sabe-se que Marcelo, antes de viajar para Luanda na madrugada de sábado, falou por via digital com uns e com outros. Em modo discreto está a fazer o mesmo, agora, na capital angolana.





Marcelo tenta estabelecer pontes entre as partes em confronto. Explica-lhes que é necessário diálogo e concórdia para evitar que Angola entre em derrapagem social.





A UNITA pede mediação e verificação internacional dos resultados eleitorais.





O governo MPLA de Angola rejeita.





Marcelo e outros dirigentes internacionais tentam, de forma discreta, algum compromisso.





Pelo menos, que a Comissão de Eleições reveja os resultados de cada uma das 18 províncias.





A sugestão mais ousada é a de que a própria Comissão de Eleições peça a observadores internacionais que participe na análise aos resultados.





A tensão está muito alta, a incerteza é enorme.





Estão em causa factos, isto é, votos expressos e as atas dessas contagens. As atas de cada mesa estão assinadas por representantes de cada um dos partidos.





Não há, portanto, margem para distorções.





Admite-se que o necessário é voltar a apurar tudo.





Há quem especule que na recontagem o MPLA deve continuar a ganhar mas abaixo dos 51%, com a vantagem para a UNITA ainda mais reduzida.





Há que esperar pelas próximas horas e pelos próximos dias, sendo que Angola é uma potência africana e o segundo maior produtor de petróleo em África.





O que resulta inquestionável é que o MPLA, o partido que domina em absoluto o poder em Luanda desde a independência de Angola há 47 anos, sofreu nestas eleições um abalo tão intenso que é legítimo considerar que o país entrou em nova era.





O MPLA, de acordo com os resultados oficiais perdeu um milhão de votos, perdeu a maioria qualificada de que dispunha e, mais importante ainda, sofreu uma derrota pesada na capital. Admite-se que venha ainda a ficar abaixo dos 50%, portanto sem maioria absoluta.





A UNITA sente o estímulo de representar os segmentos mais dinâmicos do país, ganha influência e poder para mudar as políticas.





Havendo mais democracia e mais cuidado com a brutal desigualdade que condena quase metade dos angolanos à miséria, haverá condições para que Angola entre em progresso económico e social.