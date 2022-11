'Tudo calmo após tentativa de golpe em São Tomé e Príncipe': primeiro-ministro Patrice Trovoada

By Francisco Sena Santos

Mas há mistério em torno do que de facto aconteceu na madrugada de sexta-feira 25 de novembro neste pequeno país insular, duas ilhas, com um total de 1000km2 e 200 mil residentes, na costa equatorial de África a escassos 150km do Gabão.





Houve tiroteios ao longo de 6 horas no quartel principal da capital são tomense. O primeiro-ministro Patrice Trovoada, em funções há duas semanas, declarou ter sido sua tentativa derrotada de golpe de Estado.





Estranhamente, o Presidente de São Tomé e Príncipe, Carlos Vila Nova, que é máximo comandante militar do país, tem estado em silêncio e convocou para este domingo o Conselho Superior de Defesa Nacional para analisar a alegada frustrada tentativa de golpe de Estado e a execução sumária de alegados intervenientes no incidente.





Numa publicação no Twitter, a ex-eurodeputada portuguesa e ex-candidata presidencial portuguesa Ana Gomes comentou ter tido acesso a fotografias e pediu uma “investigação internacional independente” sobre o que se passou com “barbaridade de execuções sumárias”, escreveu Ana Gomes.





A são-tomense Inocência Mata, professora na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, escreveu no Facebook: “Patrice Trovoada, que claramente se assumiu como o único dono do país, passou por cima de todos os órgãos (PR, Assembleia, tribunais) e está a ‘comandar’ as operações, liquidando os que o incomodam”.





Pairam acusações de que o primeiro-ministro Trovoada se teria servido do incidente classificado como tentativa de golpe de estado para eliminar adversários políticos.





Olegário Tiny, ex-ministro da Justiça são-tomense, comentou nas redes sociais a violência e morte de sexta-feira, terminando com ironia a sua mensagem: “Como recordou o primeiro-ministro, Patrice Trovoada, não é a primeira vez que tal situação acontece quando ele está no Governo. Não sei se é caso para dizer: coitado do nosso primeiro-ministro ou... que tamanha coincidência!!!”