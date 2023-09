Times das ilhas fora do topo do futebol português pela primeira vez em 38 anos

Não são apenas os amantes do futebol, é toda a região autónoma da Madeira em abalo emocional porque deixa de fazer parte do futebol de primeira.





O Marítimo, nos últimos anos, até chegou a disputar competições europeias e mesmo para os grandes, Benfica, Porto, Sporting e Braga, a deslocação ao Funchal para defrontar o Marítimo num estado com vista belíssima sobre o Oceano Atlântico era sempre uma tarefa difícil.





Agora, dificuldade interrompida, o Marítimo cai da divisão principal do futebol português.





Porque ficou no antepenúltimo lugar da classificação principal, disputou a continuidade com uma equipa aspirante, o Estrela da Amadora, clube da periferia de Lisboa que ficou em 3º lugar na liga secundária.





Na Amadora, o Estrela impos-se ao Marítimo por 2 a 1. A equipa do Funchal parecia favorita para, em casa, na ilha da Madeira, apoiada pelo público sempre muito aguerrido, dar a volta ao resultado. De facto, o Marítimo ganhou, mas elos mesmo 2-1 que deixaram o apuramento empatado. Houve que recorrer aos penaltis e o Amadora impôs-se.





Grande desgosto na Madeira, grande júbilo na Amadora.





No caso da Madeira, o desconsolo é ainda maior porque a região já chegou a ter 3 equipas – Marítimo, Nacional e União – no campeonato principal.





Daqui resulta que pela primeira vez em 38 anos não haverá nenhuma equipa das ilhas no plantel do principal campeonato português de futebol. Caiu o Santa Clara, dos Açores, cai também o Marítimo, da Madeira.





O desaparecimento das ilhas traz como resultado prático o reforço da Área Metropolitana de Lisboa, que há cinco anos que não contava com cinco equipas na esfera da capital — terá, a partir de Agosto, no recomeço do campeonato, a presença do Estrela da Amadora, que se junta a Benfica, Sporting, Casa Pia e Estoril no principal escalão.





Como habitualmente, a região Norte do país continua em clara maioria, representando mais de 60% do grupo de equipas, com especial predominância para o Minho, que contribui com nada menos do que seis equipas para as 11 da área do Norte. E todas elas sob a jurisdição territorial de Braga: Sp. Braga, claro, Vitória de Guimarães, Moreirense, Gil Vicente, Vizela e Famalicão.





O Algarve passa a ter duas equipas, Portimonense e Farense, o interior de Portugal continua um quase deserto no futebol de primeira, tem apenas o Chaves lá no topo de Trás-os-Montes.