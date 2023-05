Timor tem eleições no domingo: duelo eleitoral entre Xanana e Alkatiri

Faz agora 21 anos, após 500 anos de pobre e distante colonização portuguesa e 24 anos mais de ocupação indonésia – tão brutal que acusada de genocídio – estava a nascer, num parto feliz após tanta dor, o primeiro país, o primeiro estado deste nosso século: a República Democrática de Timor Leste.





20 de maio de 2002, foi o dia da proclamação da independência. Nunca aquilo que é chamado de comunidade internacional se envolveu tanto para, sob a bandeira das Nações Unidas, apoiar o país que ao mesmo tempo nascia e se emancipava.





Portugal tinha começado a mobilizar-se para a questão de Timor_leste 11 anos antes, com a barbárie em 12 de novembro de 1991, no cemitério de Santa Cruz, na periferia de Dili.A Indonésia tinha invadido e ocupado Timor um ano e meio depois do 25 de Abril -quando Portugal ainda negociava as diferentes descolonizações.





A Indonésia não tolerava um país comunista na vizinhança – comunista era o rótulo posto à Fretilin – e assim, invadiu Timor na fase mais inflamada desse tempo revolucionário português, novembro de 1975.





Portugal não teve armas, designadamente politico-diplomáticas para resistir à ocupação – levou o caso para a ONU, mas sem consequências na reposição do direito.





Mas – após 16 anos de violenta e repressiva ocupação – nesse 12 de novembro de 1991- aconteceu um massacre que nem terá sido dos mais sangrentos – mas que foi clandestinamente filmado por um documentarista, o britânico Max Stahl.





Depois de ter escondido o vídeo numa campa do cemitério que estava a ser vandalizado pela tropa indonésia, Max Stahl conseguiu que o video chegasse à BBC, à CNN e ao mundo.





E assim o mundo viu – em 15 minutos de vídeo- como a repressão da tropa indonésia era uma barbárie sobre os timorenses.





Várias centenas tinham marchado até ao cemitério de Santa Cruz – em romagem por um deles que tinha sido morto. A tropa indonésia abriu fogo de morte: ali, dentro e em volta do cemitério morreram 271 timorenses – houve mais umas centenas de feridos – 100 morreram nos dias seguintes.





O mundo viu – com Portugal à cabeça da emoção geral - e Timor nunca mais saiu do sobressalto internacional. A diplomacia portuguesa mobilizou-se, primeiro encabeçada por Durão Barroso, depois por Jaime Gama.





Os presidentes, primeiro Mário Soares, depois Jorge Sampaio passaram a ter sempre Timor nos discursos internacionais. Veio o Nobel da paz para Ramos Horta e Ximenes Belo. Ana Gomes surgiu como simbolo do combate português pela liberdade e direito do povo timorense à autodeterminação.





A negociação diplomática triunfou. Em agosto de 1999 houve referendo conduzido pela ONU e o povo de Timor escolheu a independência.





Seguiram-se dias de inferno – provocado pelos pró-indonésios – foi mais desespero – gente a fugir para as montanhas, para ermera, para Liquiçá, para Viqueque, Baucau, até que a força militar internacional, a Interfet comandada com grande eficácia pelo major general australiano Peter Cosgrove, impôs a estabilização.





Começou a operação de nascimento de um país – a partir do zero, com Timor no topo da simpatia do mundo. Reconstrução de tudo - de casas, dos sistemas básicos de ensimo, saúde, administrativo, fiscal, judicial.





Xanana Gusmao, Ramos Horta, Mari Alkatiri, eram então – com os outros combatentes, com a gente da igreja, com o povo – os heróis timorenses.





Xanana – foi (naturalmente) eleito primeiro presidente de Timor, Alkatiri – primeiro ministro, Ramos Horta ministro dos estrangeiros.





A história da relação entre os três tem picos de alta tensão. Em 2006, o que começou por ser um conflito entre grupos colocou Timor em pré-guerra civil.





Então o presidente Xanana acusou o primeiro ministro Alkatiri de golpista, exigiu-lhe que se demitisse. O choque entre os dois, Xanana e Alkatiri, tem sido recorrente.





No próximo domingo, no dia seguinte à celebração de 21 anos de independência, os timorenses estão chamados a votar nas quintas eleições legislativas na história de Timor.





Com Ramos Horta há um ano como presidente da república, esta eleição é uma vez mais um duelo – intenso – com muita rivalidade entre Xanana e Alkatiri, duas personalidades opostas.





Xanana carismático, o herói popular. Alkatiri sempre discreto, homem de bastidores. Eles lideram os dois maiores partidos no sistema timorense. Alkatiri encabeça a Fretilin, Xanana o CNRT. São 17 os partidos nesta eleição.





Mas tem-se como certo que um dos dois homens marcantes no combate pla independência, Xanana no interior – e depois preso na Indonésia, Alkatiri no exterior – exilado em Moçambique, um deles vai ser primeiro-ministro.





Não há sondagens fiáveis – mas vários sinais sugerem que Xanana poderá ser o próximo primeiro-ministro do presidente Ramos Horta.





Serão a dupla a concluir uma etapa determinante para o futuro de Timor: o megaprojeto de exploração de petróleo e gás liquefeito a partir do mar de Timor.





Mas nestas eleições de domingo também há para analisar o voto dos timorenses nascidos com a independência. O estreante partido 'os verdes' pode ser uma força política para o futuro. O partido democrático e o khunto são outras forças a avaliar.





Timor entra na transição para a geração que não sofreu a ocupação.