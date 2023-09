Três mortos em ataque a tiros no centro de Auckland no dia da estreia da Copa do Mundo

Três pessoas morreram e ao menos seis ficaram feridas após um tiroteio em um prédio no CBD de Auckland esta manhã. O atirador está entre os mortos.





O ataque ocorre no dia da abertura da Copa do Mundo Feminina na cidade - a Nova Zelândia enfrenta a Noruega pela abertura do Mundial esta noite.





A mídia local informou que o atirador era um homem de 24 anos que ali trabalhava e chegou ao prédio com uma arma.





A polícia disse que ele "se moveu pelo canteiro de obras e continuou a disparar sua arma de fogo" por volta das 7h30, no horário local.





"Ao atingir os andares superiores do prédio, o homem se refugiou dentro do poço do elevador. Outros tiros foram disparados por ele, que foi localizado morto pouco tempo depois", diz o comunicado da polícia.





Em entrevista coletiva, o primeiro-ministro da Nova Zelândia Chris Hipkins afirmou que a situação foi totalmente contida.





Segundo ele, de acordo com as informações disponíveis no momento, não há motivação política ou ideológica identificada para o tiroteio e, portanto, nenhum risco à segurança nacional.



Com o início da Copa do Mundo da FIFA nesta noite, o mundo está com os olhos voltados a Auckland.





Hipkins também afirma que o torneio não está sob risco.





"O governo conversou com os organizadores da Fifa esta manhã e o torneio prosseguirá conforme planejado", disse.





A polícia declarou oficialmente que o tiroteio foi um incidente isolado.





A St John Ambulance, organização de primeiros socorros que atuou no tiroteio, confirmou seis feridos, sendo três graves e três moderados.





Os serviços de balsa que usam um terminal próximo foram cancelados e os moradores locais foram instruídos a permanecerem longe da área.





A abertura da Copa do Mundo ocorre no estádio Eden Park, cinco quilômetros ao sul de onde ocorreu o tiroteio.





A Noruega está hospedada em um hotel próximo ao local dos tiros.





O ministro dos Esportes neozelandês, Grant Robertson, disse que a equipe está "sã e salva".





O FIFA Fan Festival também é próximo, mas não houve nada no local.





A New Zealand Radio conversou com um commuter chamado Dan Rivers, que estava próximo do local e ouviu o tiroteio. Ele conta o que viu e ouviu:





"Talvez cinco ou seis tiros seguidos, e foi isso. Então uma ambulância passou por mim e cerca de cinco minutos depois eu vi a ambulância com suas sirenes voltando para o hospital".





Esta noticia será atualizada ao longo do dia.