Tristan e Tyrese Lima Santiago são os primeiros alunos timorenses em 50 anos de escola portuguesa em Sydney

By Carla Guedes





Tristan e Tyrese Lima Santiago estão a fazer história na escola de português de Petersham/Marrickvile.





Estes irmãos são os primeiros em 50 anos a representar a comunidade de Timor-leste no estudo da língua portuguesa nesta escola.



Ao longo dos últimos 50 anos, já passaram por esta escola alunos portugueses, luso-descendentes nascidos na Austrália, alunos da ilha da Madeira, do Brasil, até de Angola... mas nunca tivemos alunos timorenses Diz emocionada a fundadora e professora da escola de português de Petersham/Marryckvile, Cidália Rendeiro

Diz a professora Cidália, a "mãe e avó do ensino da língua portuguesa em Sydney", que foi com grande alegria que viu a família Lima Santiago entrar este ano na escola para matricular Tristan e Tyrese:



A minha alma cresceu com a vinda deles. E espero que eles venham a ser uma inspiração para outras crianças timorenses que se queiram juntar a nós. Continua a D. Cidália que, até ao dia de hoje, nunca compreendeu porque é que alunos timorenses nunca abordaram a escola visto que a sua cultura é tão próxima da portuguesa e que ambos os países partilham a mesma língua oficial.

Tristan, Tyrese e a mãe, Carla de Araújo Lima, e o pai, Aylton Santiago - uma família multicultural com origens em Timor, São Tomé e Príncipe, Portugal, Cabo Verde, India e China, cuja língua portuguesa une toda a família. A professora Cidália chega até a dizer que "os dois irmãos têm um bom nível de entendimento da língua e que até falam entre si em português", para espanto de muitos dos seus colegas luso-descendentes que, em comparação, não dominam tão bem o idioma já que os seus pais falam exclusivamente o inglês em casa, mesmo sendo pai e mãe portugueses na maioria dos casos.





Tristan chega mesmo a dizer que está a gostar muito de estudar português nesta escola e que até já tem amigos entre os seus colegas.



Gosto muito de estudar nesta escola. Mas ainda me custa um bocadinho a ler. Escrever já consigo, mais ou menos. Confessa Tristan, fazendo um esforço para praticar a língua com a SBS em Português, até porque nasceu em Lisboa e antes de vir para a Austrália era mesmo o português que era a sua língua principal

Já Tyrese é mais novo e claramente mais tímido e, portanto, a conversa em português ainda não é fácil.





Seja como for, e embora tenha confessado ainda não ter muitos amigos portugueses, gosta muito da sua professora:



Gosto da minha professora. Ela chama-se Xana Informa Tyrese, no seu melhor português

Família multicultural cuja união tem por base a partilha da língua portuguesa

Os pais, Carla de Araújo Lima e Aylton Santiago, não podiam ter uma herança cultural mais rica.





Carla é timorense mas é oriunda de uma família com raizes não só em Timor, como também em Portugal, Cabo Verde (África), China e India (Goa).





O pai Santiago é um orgulhoso São Tomense mas criando em Portugal, entre o Porto, Viseu e Lisboa.



Oscar Lima, avô materno de Tristan e Tyrese, foi um dos timorense politicamente envolvidos na luta pela independência de Timor, ao ponto de ter estado preso durante alguns anos no âmbito da defesa e da luta do seu país. Nesta imagem recente, Oscar Lima, agora já com 70 anos, teve ocasião de se encontrar com Professor Marcelo Rebelo de Sousa, presidente da república português.



Conheceram-se e começaram a namorar em Timor, tendo depois vivido 5 anos em Portugal de onde um dia decidiram partir para a Austrália, onde Carla chegou antes da independência de Timor e por onde acabou por ficar enquanto os seus pais lutavam pela liberdade do seu país.





É que enquanto os avós paternos de Tristan e Tyrese são orgulhosos africanos, já os avós maternos sempre foram ativos guerreiros, elementos da resistência clandestina de Timor-leste durante a ocupação indonésia.



A minha mãe faleceu há três anos mas sempre foi a minha maior ídola enquanto foi viva. Simples, forte, uma guerreira pelo povo timorense. O nome dela é muito conhecido entre o seu povo - Helena Maria Guerra Carlota de Araújo. Além de parte da OPMT (Organização Popular da Mulher de Timor) foi também elemento da FRETELIN e madrinha de casamento de Xanana Gusmão. Um orgulho! Conta Carla, emocionada e saudosa tanto da sua mãe quanto do seu pai, Oscar Lima - também ele da resistência timorense, empresário de relevo no país e cônsul honorário de Moçambique em Timor.

Mãe de Tyrese e Tristan junto de sua mãe, já falecida mas nunca esquecida pelo seu povo - Helena Maria Guerra Carlota de Araújo - ativista e elemento importante da resistência clandestina timorense na luta pela independência de Timor. A avó dos novos alunos timorenses da escola de Petersham/Marryckvile foi ainda a madrinha de casamento de Xanana Gusmão e parte da OPMT (Organização Popular da Mulher de Timor). Santiago, o pai de Tyrese e Tristan, acrescenta ainda que o estudo da língua portuguesa é, além de uma herança cultural que ele e a mãe Carla querem dar aos seus filhos, é sobretudo uma "oportunidade de comunicação" entre as crianças e os seus avós.



Cada vez sentimos que é mais difícil mantermos a língua portuguesa entre nós. os miúdos só falam inglês na escola, durante o dia todo e depois quando regressam a casa temos que fazer os trabalhos de casa também em inglês. Mas o pior é que os avós, do lado da mãe e do lado do pai, não falam inglês e precisamos garantir que eles conseguem comunicar. O português é extremamente importante por isso mesmo. Explica Santiago, que já instaurou a nova regra da casa - a partir de agora, e até irem a Timor daqui a três meses, só se fala português em casa, em família.