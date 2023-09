Turbulência na TAP-AIR Portugal gera crise política e queda de ministro

Subitamente, uma inesperada mas passageira crise política em Portugal, que levou mesmo o partido da direita a pedir dissolução do parlamento e convocação de eleições antecipadas.





O apelo foi logo rejeitado pelo presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que recordou que o PS alcançou há um ano maioria absoluta para os próximos 4 anos.





Tudo por causa de uma indemnização acordada há um ano na companha aérea portuguesa, a estatizada TAP.





O caso fez cair um dos ministros mais políticos do governo socialista de António Costa e um dos mais fortes aspirantes à futura sucessão.





Pedro Nuno Santos, 45 anos, demitiu-se do cargo de ministro das Insfraestruturas e Habiação pela polémica indemnização de 500 mil euros paga a Alexandra Reis, antiga administradora da TAP, companhia aérea tutelada pelo ministério dele.





Alexandra Reis foi indemnizada por vontade de topo da empresa, sair antes do tempo do cargo. Sucede que 4 meses depois foi nomeada para outro cargo público do mesmo ministério.





Só se soube disto agora, depois de Alexandra Reis ter sido nomeada secretária de Estado do Tesouro no Ministério de Finanças, este um cargo de que acaba de ser destituída, pelo ministro das Finanças, pelo escândalo público que deu o conhecimento dos factos.





A TAP, que atravessa uma situação tão delicada que precisou de 3,2 milhões de euros em ajuda pública do Estado para evitar o colapso, aceitou há um ano indemnizar Alexandra Reis para que ela saísse do cargo de administradora que exercia há 4 meses, com contrato por 3 anos.





Esta mesma Alexandra Reis, 3 meses depois foi nomeada presidente executiva de Navegação Aérea de Portugal (NAV), um organismo público dependente do mesmo Ministerio das Infraestruturas e Habitação.





Todas estas operações (indemnização e contratação), tiveram a benção do secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Santos, braço direito do ministro. É um facto que indemnizações assim são prática comum em empresas privadas. Tudo se complica quando se trata de uma empresa que está em dificuldade e sob controlo do Estado. Não há problema legal, há problema moral e ético.





Num comunicado, o ministro Pedro Nuno Santos assegura que desconhecia o acordo de indemnização entre a TAP e Alexandra Reis mas assume a responsabilidade política “perante a perceção pública e o sentimiento coletivo geral criado por este caso”. Em outro comunicado, o primeiro ministro, António Costa, agradece a Pedro Nuno Santos os sete anos de trabalho no governo e, em especial, “a contribuição decisiva para a criação de condições de estabilidade política como secretário de Estado para os Assuntos Parlamentares”.





Pedro Nuno Santos foi, em 2015, negociador principal por parte do PS de António Costa do acordo com as esquerdas (PCP e Bloco) que formou a inédita “geringonça”, pacto das esquerdas que sustentou o governo do PS.





A polémica do caso Alexandre Reis teve crescendo constante de intensidade após a indemnização ter sido revelada pelo diário Correio da Manhã pouco depois de Reis ter sido nomeada secretária de Estado do Tesouro. A fulgurante ascenção de Alexandra Reis parou na última semana do ano quando, sob pressão da oposição, dos media e da opinião pública teve de renunciar ao cargo no governo.





A fulgurante ascenção de Alexandra Reis parece decorrer de um acumular de negligências. Quem a convidou para os novos cargos não sabia que ela tinha recebido há um ano uma robnusta indemnização – legítima mas impopular.





Este caso tem mesmo transcendência política, por precipitar a demissão de Pedro Nuno Santos um dos ministros com mais relevância tanto dentro como fora do Partido Socialista. Era também o expoente da ala esquerda num governo onde António Costa posicionou os aspirantes à sucessão apontada para daqui a 3 anos.





Esta crise mostra vários paradoxos. O primeiro é que o governo criado por António Costa com base na maioria absoluta está com instabilidade política maior que os que dependiam dos acordos co os parceiros na geringonça , a aliança parlamentar entre os socialistas o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português.





O segundo paradoxo é que a saída de ministro de Pedro Nuno Santos debilita mais o governo que o demissionário. Pedro Nuno Santos mostra atitude ética ao extrair conclusões políticas de um caso em que foi apanhado sem saber.





O governo, apesar de com maioria absoluta, fica exposto ao confronto. O Partido Social Democrata (PSD, centro-direita, líder da oposição) logo solicitou um debate de urgência para que o primeiro-ministro Costa dê explicações, enquanto a Iniciativa Liberal, quarta força parlamentar, anunciou uma moção de censura. Neste caso, Costa agradece, porque vai derrotá-la com a maioria ampla que tem e assim, tudo o indica, superar esta crise.





No entretanto, o ministro demissionário, Pedro Nuno Santos já está estão substituído: ele tinha funções de superministro por acumular dois ministérios, o das Infraestruturas e o da Habitação, agora passa a haver separação: João Galamba fica com a tutela das estradas e pontes, da ferrovia, da TAP Air Portugal e do novo aeroporto de Lisboa, como ministro das Infraestruturas, enquanto Marina Gonçalves fica com o novo ministério da Habitação, com a tarefa de conseguir habitação digna para 53 mil famílias carentes e promover a requalificação do muito degradado, muito exposto às mutações meteorológicas, parque habitacional português.