Último debate presidencial antes da eleição brasileira é marcado por tom ríspido e direitos de resposta

A comunidade brasileira na Austrália já está no clima das eleições deste domingo e organiza para o dia seus próprios eventos ao estilo salsichas da democracia, as democracy sausages , a tradicional festa australiana em dia de eleição.





Os eventos replicam a polarização política do Brasil e normalmente são focados em grupos de apoiadores de candidatos específicos.





Enquanto isso, os candidatos a presidente participaram na quinta-feira à noite no Brasil, sexta-feira na Austrália, do último debate presidencial na TV Globo, tradicionalmente o mais assistido nas campanhas eleitorais.





Advertisement

Participaram os candidatos Ciro Gomes (PDT), Jair Bolsonaro (PL), Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Felipe D’Ávila (NOVO), Simone Tebet (MDB), Soraya Thronicke (União Brasil) e Padre Kelmon (PTB).Bolsonaro e Lula subiram o tom um contra o outro no assunto corrupção e o programa foi marcado pelos sucessivos direitos de resposta.





O atual presidente chamou o ex-presidente de “mentiroso” e “presidiário”, o que deu o direito de resposta ao adversário. Neste, Lula respondeu citando o caso das rachadinhas e o sigilo de 100 anos que Bolsonaro decretou em informações públicas.









O candidato do PL também acusou o petista de ter relação com o assassinato do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel, em 2002. Na resposta, Lula afirmou irritado que Celso Daniel era seu amigo e que procurou o então presidente Fernando Henrique Cardoso para colocar a Polícia Federal no caso.





O assassinato de Celso Daniel foi investigado tanto pela Polícia Civil quanto pelo Ministério Público, e ambos concluíram que foi um crime comum.









Lula também demonstrou irritação no embate contra o candidato Padre Kelmon, do PTB, a quem chamou de ”impostor”, “candidato laranja” e “fariseu”. O debate prosseguiu até próximo das duas da manhã no horário brasileiro.





Datafolha aponta Lula no limite para vencer no primeiro turno





Na noite desta quinta-feira no Brasil, manhã de sexta na Austrália, também houve o último levantamento do Datafolha presidencial antes do pleito no domingo. Nele, Lula aparece na liderança com 48% das intenções de voto, contra 34% de Bolsonaro. Ciro Gomes, do PDT, tem 6%, e Simone Tebet, do MDB, aparece com 5%.









Nos votos válidos, ou seja excluindo-se os votos brancos e nulos, o Datafolha aponta que Lula chega aos 50%, no limite para vencer no primeiro turno. Bolsonaro aparece com 36%. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.





Para ser eleito em primeiro turno, um candidato precisa ter 50% dos votos válidos mais um.





A pesquisa indica que o índice de abstenção será fundamental para haver ou não segundo turno presidencial em 2022.