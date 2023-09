‘Um calor sem precedentes': previsão de um verão escaldante na Austrália

Uma onda de calor recorde na primavera segue a varrer partes da Austrália, apresentando riscos significativos de queimadas e exaustão pelo calor.





Os serviços de emergência estão em alerta máximo com as altas temperaturas em grandes porções de Nova Gales do Sul, Queensland, Austrália do Sul e Território do Norte.





E o Escritório de Metereologia do país declarou formalmente que a Austrália entrou agora num padrão climático El Niño.





Este fator climático está associado ao clima quente e seco em grande parte da Austrália. Os serviços de emergência temem que este cenário aumente o risco de incêndios florestais em todo o país.





A área metropolitana de Sydney, Greater Hunter e Upper Central West Plains já estão com banimento de fogo declarado, porque, além das temperaturas escorchantes, há muito vento, formando o cenário propício a incêndios florestais.





As temperaturas já estão completamente fora do padrão nos estados do sudeste. Há locais em que a temperatura média está até 18 graus acima da média para setembro.





Neste áudio, especialistas em metereologia dizem o que espera os habitantes da Austrália pelos próximos meses. Uma especialista em emergência média sugere um plano para as famílias lidarem com o calor. E o ex-presidente do Sindicato dos Funcionários dos Bombeiros pede que o governo tome mais medidas para lidar com as consequências das mudanças climáticas.