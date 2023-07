Um milhão de peregrinos em Lisboa na Jornada Mundial da Juventude

Está anunciada a presença de mais de um milhão de jovens nestas jornadas nua cidade cuja população residente é metade daquele número de visitantes – na zona envolvente de Lisboa há cerca de 2 milhões de residentes, mas na cidade capital apenas 550 mil.





Muitos desses peregrinos já chegaram, estão por todo o lado em Lisboa e à volta, com as camisolas amarelas que são símbolo de participante.





As escolas da região estão transformadas em hostels para acolhimento gratuito dos tantos peregrinos.





Nunca esteve em Lisboa tanta gente ao mesmo tempo. Há uma complexa organização montada para garantir que tudo funciona com eficácia. A zona central de Lisboa fica fechada ao trânsito automóvel. Essa zona central, no topo da Avenida da Liberdade, incluindo a Praça do Marquês de Pombal e o Parque Eduardo VII, é palco da primeira grande cerimónia de boas-vindas.





Um vasto parque especialmente criado, na zona oriental de Lisboa, junto ao que foi a Expo 98 é o lugar maior das celebrações, incluindo a vigília final, no próximo fim de semana.





Está criada uma rede especial de transportes a funcionar noite e dia, há corredores para assegurar abastecimento extra aos supermercados pela noite fora, também está instalado o enorme reforço de combustível no aeroporto de Lisboa, onde fica centralizada a ponte aérea que traz jovens peregrinos de todo o mundo. Há centenas de voos especiais. Só de Itália chegam 80 mil peregrinos. Admite-se que de Espanha sejam 200 mil. Estão a chegar muitos de vários países da Ásia. Hong Kong e Filipinas serão as maiores delegações do Oriente.





Também dezenas de milhar de jovens das Américas. Por um lado, do Brasil, da Argentina e da Colômbia, por outro, dos Estados Unidos e do México.





Estas Jornadas Mundiais da Juventude têm a marca pontificado do Papa Francisco: um plano pensado cujos pilares são renovar a Igreja católica para que ela seja uma Igreja em missão, não fechada sobre si mesma e dedicada a cuidar da causa comum, como está definido na encíclica ‘Laudato Si’, e cuidar do humano comum, como propõe a encíclica ‘Fratelli Tutti’”.





Esta Jornada Mundial da Juventude faz parte da estratégia para concretizar este projeto do pontificado do Papa Francisco.





Este grande encontro de Lisboa insere-se na defesa que este Papa tem feito da reforma da Igreja, de abertura, de integração e do papel das mulheres na Igreja.





Tem-se como certo que o Papa pedirá aos jovens para “se empenharem, não ficarem só na teoria, no entusiasmo deste encontro, mas que este encontro deixe marcas não só para um diálogo maior como também para fomentar atividades que chamem outras pessoas para um modo de vida mais partilhado, mais fraterno, menos consumista.





No sábado, penúltimo dos 5 dias de peregrinação o Papa também vai ao santuário de Fátima, 120 quilómetros para norte de Lisboa.





A agenda oficial do Papa é intensa e sabe-se que haverá encontros que não são públicos. Um deles é com vítimas de abusos sexuais na Igreja.





Francisco chega a Portugal dia 2 de manhã e encontra-se com autoridades, sociedade civil e membros da Igreja portuguesa. No dia seguinte, na Universidade Católica Portuguesa e na Scholas Occurrentes estará com jovens estudantes.





A participação na JMJ começa com a cerimónia de acolhimento, no Parque Eduardo VII, ao final da tarde. Sexta-feira, dia 4, o Papa confessa jovens, em Belém, de onde segue para o Bairro da Serafina para encontro com membros de instituições sociocaritativas. O almoço será com jovens e o dia termina com a Via-Sacra no Parque Eduardo VII.





Sábado, dia 5, reza com jovens doentes e presos, na Capelinha das Aparições do Santuário de Fátima. Ao final da tarde, encontra-se com jesuítas e participa na vigília da JMJ, no Parque Tejo. O domingo e último dia começa com a missa no mesmo local e inclui um encontro com voluntários, em Algés, à tarde, de onde sai para o aeroporto e regressa a casa.





A alegria é uma atitude do Papa e é uma atitude que ele pretende partilhar e difundir. No dia 6 se verá se a alegria e a transformação do mundo e da Igreja ficam como marca destes dias JMJ em Lisboa.