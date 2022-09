'Um sinal de que a Rússia pode ser derrotada': Ucrânia reconquista a cidade estratégica de Izyum

As forças ucranianas continuarão agora a avançar para o norte na região de Kharkiv bem como para o sul e leste desta área, disse ontem (domingo, 11 de setembro) o chefe do Exército da Ucrânia, um dia depois do seu rápido e bem montado contra-ataque levar a Rússia a abandonar o seu principal bastião nesta zona.





O presidente Zelenskyy celebrou então esta vitória como sendo um potencial avanço nesta guerra que já dura há seis meses.





O chefe de Estado ucraniano disse ainda que será possível verem-se mais ganhos territoriais durante este inverno, contando que Kyiv receba armas mais poderosas.





O comandante-chefe da Ucrânia, o general Valeriy Zaluzhnyi, reforçou que as suas Forças Armadas recuperaram o controle de mais de 3.000 quilómetros quadrados desde o início deste mês:



Na direção de Kharkiv, começamos a avançar não apenas para o sul e leste, mas também para o norte. Faltam 50 km para ir até a fronteira do estado (com a Rússia) Avisou Valeriy Zaluzhnyi, através do Telegram.

Na pior derrota para as forças de Moscovo desde que foram expulsas dos arredores de Kyiv em março deste ano, milhares de soldados russos deixaram para trás munições e equipamentos enquanto fugiam da cidade de Izium, local que estavam a usar como centro logístico.



Pessoas inspecionam uma ponte, desmoronada durante os conflitos entre as forças russas e as ucranianas, depois do exército ucraniano libertar a cidade de Balakliya, no sudeste de Kharkiv, Ucrânia, ontem, dia 11 de setembro de 2022 Credit: Getty / Anadolu Agency/Anadolu Agency via Getty Images Moscovo manteve um silêncio quase total acerca desta derrota e, até à data, nem sequer deu qualquer explicação para o que aconteceu no nordeste da Ucrânia.





Ora isto provocou uma raiva substancial transmitida acesamente por alguns dos comentaristas russos nacionalistas e pró-guerra nas redes sociais. Alguns até já pediram que o presidente Vladimir Putin faça mudanças imediatas por forma a garantir a vitória final nesta guerra.





Os ganhos da Ucrânia são politicamente importantes para Zelenskyy, que procura manter a Europa unida no apoio à Ucrânia (através do fornecimento de armas e dinheiro), mesmo com uma crise de energia acentuada a chegar neste inverno, após cortes no fornecimento de gás russo para os seus clientes europeus.





Zelenskyy disse que as forças ucranianas continuarão a avançar: "Não ficaremos parados", disse ele numa entrevista à CNN, gravada na passada sexta-feira em Kyiv.



Nós iremos continuar a avançar, lenta e gradualmente. Assegurou ainda o presidente ucraniano.

´Bola de neve a rolar montanha abaixo´





O ministro da Defesa, Oleksii Reznikov, disse que a Ucrânia precisa agora de proteger o território reconquistado contra um possível contra-ataque russo às linhas de abastecimento ucranianas que foram ampliadas.





O ministro acautelou, num comentário feito para o Financial Times, que as forças ucranianas poderão ser rodeadas por novas tropas russas se avançassem demasiado em pouco tempo.





Contudo, Reznikov também disse que a ofensiva foi muito melhor do que era expectável, descrevendo o ataque ucraniano como uma "bola de neve a rolar montanha abaixo".



É um sinal de que a Rússia pode ser derrotada. Disse o ministro da defesa ucraniano.

Também o analista militar de Kyiv, Oleh Zhdanov, disse que esta vitória militar pode trazer um impulso adicional à região de Luhansk, cuja captura pela Rússia foi reivindicada no início de julho.



Se olharmos para o mapa, é lógico supor que a ofensiva se desenvolverá na direção de Svatove - Starobelsk e Sievierodonetsk - Lysychansk. Disse Zhdanov.

Entretanto, o chefe da administração da Rússia em Kharkiv disse aos moradores da província para evacuarem a área e fugirem para a Rússia, informou num depoimento ao TASS feito neste sábado (10 de setembro).





Testemunhas descreveram engarrafamentos nas estradas de Kharkiv, com pessoas a tentarem sair do território que está, neste momento, controlado pela Rússia.





Já Washington tem mantido uma postura pública cautelosa, com o Pentágono a transmitir à Reuters as declarações do secretário de Defesa americano, Lloyd Austin, proferidas na quinta-feira passada acerca dos sucessos "encorajadores" de Kyiv no campo de batalha.



Tanques destruídos depois do exército ucraniano ter libertado a cidade de Balakliya, no sudeste de Kharkiv, na Ucrânia, ontem dia 11 de setembro de 2022. Credit: Getty / Anadolu Agency/Anadolu Agency via Getty Images Também na Europa, o Ministério da Defesa do Reino Unido disse neste domingo que os combates continuam em torno de Izium e da cidade de Kupiansk, o único centro ferroviário que abastece a linha da frente da Rússia no nordeste da Ucrânia, o qual foi reconquistado pelas forças ucranianas.





Também se tem notícia de apagões de energia e cortes no abastecimento de água que atingiram várias áreas da região de Kharkiv durante este fim-de-semana. Esta informação foi proferida pelo governador regional, Olegh Synehubov, no Telegram.





O governador foi mais longe ainda e acusou as forças russas de atacarem locais de infraestrutura civil.





Por seu turno, Moscovo já negou que as suas forças tivessem alvejado civis deliberadamente.





Mas também o governador da região central de Dnipropetrovsk, Valentyn Reznichenko, disse que os ataques russos também cortaram a energia de várias cidades.



Eles [as tropas russas] são incapazes de aceitar as suas derrotas no campo de batalha. Disse o governador, no Telegram.

Reator nuclear é desligado





Enquanto a guerra entrou no seu dia 200, neste domingo, a Ucrânia resolveu fechar o último reator em operação na maior fábrica nuclear da Europa, precisamente para se proteger contra uma verdadeira catástrofe já que os combates estão a acontecer nas imediações desta fábrica nuclear.





A Rússia e a Ucrânia acusam-se mutuamente de bombardeios demasiado perto da fábrica de Zaporizhzhia, controlada pela Rússia neste momento, o que representa um risco enorme de eventual libertação de radiações.





A Agência Internacional de Energia Atómica disse que foi restaurada uma linha de energia de backup para a fábrica, fornecendo assim a eletricidade externa necessária para desligar o seu funcionamento em caso de necessidade.



O presidente francês, Emmanuel Macron, entretanto, já disse a Putin (num telefonema feito neste domingo) que a ocupação desta fábrica nuclear pelas tropas russas é a razão pela qual a segurança da mesma está comprometida. Putin, de acordo com um comunicado do Kremlin, voltou a culpar as tropas ucranianas.





A Ucrânia relatou mais mísseis russos e ataques aéreos durante a noite, e autoridades regionais relataram bombardeios russos pesados a leste e a sul.





O comando do sul da Ucrânia disse que a situação militar nesta área específica está "a desenvolver-se com uma boa dinâmica" à medida que os territórios são reconquistados.





Por seu turno, o presidente da Câmara da cidade de Mykolaiv, no sul, notificou que nove pessoas ficaram feridas no bombardeio.