Unesco oferece apoio ao Brasil para recuperação do patrimônio cultural destruído em Brasília

Já se sabe que, além de diversas áreas desses edifícios, importantes itens do patrimônio sofreram danos, entre eles, a tela "Mulatas", de Di Cavalcanti, o vitral "Araguaia", de Marianne Peretti, e a escultura "A Justiça", de Alfredo Ceschiatti.





"As Mulatas”, de Di Cavalcanti, foi encontrada perfurada em sete lugares após os manifestantes invadirem o Palácio do Planalto.





A pintura é a obra mais importante do prédio e, de acordo com o governo, vale US$ 1,5 milhão, embora Jones Bergamin, diretor da casa de leilões brasileira Bolsa de Arte, acredita que a pintura vale mais de US$ 3,8 milhões.





Uma mesa histórica usada pelo ex-presidente Juscelino Kubitschek também foi danificada depois que manifestantes a usaram como barricada, disse o gabinete do presidente.





A Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, Unesco, no Brasil, publicou uma nota lamentando e repudiando com veemência a depredação do patrimônio cultural brasileiro.





A diretora e representante da Unesco no país, Marlova Noleto, entrou em contato com a ministra da Cultura, Margareth Menezes, e colocou a agência à disposição para apoiar o trabalho de restauração. O processo já está sendo coordenado pelo órgão e pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Iphan.