Veja quais as posições da Seleção Brasileira que Tite ainda quer testar jogadores

By Luciano Borges

Bremer (Juventus), Ibañez (Roma), Alex Telles (Sevilha), Éverton Ribeiro (Flamengo), Pedro (Flamengo), Matheus Cunha (Atlético de Madrid) e Roberto Firmino (Liverpool). Estes sete jogadores ganharam a oportunidade de mostrar que podem fazer parte da lista de jogadores inscritos para a Copa do Mundo do Catar. Na última convocação antes do Mundial, o técnico Tite chamou 26 atletas para os amistosos contra Gana e Tunísia, na última semana deste mês, na França.





O treinador da seleção brasileira quer observar estes atletas em posições que têm Gabriel Jesus (Arsenal), Phillippe Coutinho (Aston Villa) e Daniel Alves (Pumas) como prováveis convocados.





Quem traz as informações no áudio é o correspondente da SBS em Português em São Paulo, Luciano Borges.