Vídeos de jovens imigrantes timorenses que gritam nomes de gangues deixam governo de Portugal em alerta

Vídeos publicados em vários canais do YouTube, TikTok e outras redes sociais desencadearam o alerta e levaram o governo português a criar um grupo de trabalho para acompanhamento de uma nova realidade que inquieta: ficam à vista as condições de vida de jovens timorenses, recém-chegados a Portugal, numa vaga que sugere intermediários sem escrúpulos e que atiram esses jovens para trabalhos no campo, sem que estejam cuidadas condições mínimas de dignidade no alojamento. Muitos dormem em instalações insalubres.





Mais: são jovens que, maioritariamente, não têm a proteção de qualquer contrato.





Todos têm entre 15 e cerca de 25 anos. Sabe-se que alguns aterraram em Portugal no final de abril.





Uma pesquisa da jornalista Raquel Moleiro, publicada pelo semanário Expresso revela que em várias gravações, realizadas com telemóveis, surgem timorenses com T-shirts, bonés, equipamento de luta e tatuagens com os símbolos de pelo menos dois grupos rivais de artes marciais, referidos por conhecedores como muito violentos em Timor: são o Sete-Sete e o PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate).





Nesses vídeos fazem gestos rituais e gritam, com orgulho, o nome do gangue a que pertencem.





Sabe-se que uma equipa dos serviços de segurança em Portugal está a investigar quem aparece nesses vídeos, isto numa perspetiva de prevenção da criminalidade dado o caráter perigoso destas organizações em Timor.





Os grupos de artes marciais (GAM) são um problema antigo e recorrente no território timorense. Chegaram a ser proibidos em 2013, mas a decisão foi alterada em 2020, sem que os incidentes tenham alguma vez cessado completamente.





No início deste mês, Dili foi palco de confrontos graves entre membros do PSHT e do Sete-Sete, desencadeados pela morte de um jovem de 21 anos. A gravidade dos incidentes levou o Governo timorense, com o aval do presidente Ramos-Horta, a criar de emergência uma força militar e policial para “reprimir a situação criminosa” em todo o território.





Até agora não há conhecimento de quaisquer incidentes em Portugal relacionados com estes elementos ou com outros imigrantes timorenses, mas o conteúdo dos vídeos gera preocupação e suscita estranheza o facto de, nos vídeos, elementos de grupos rivais aparecerem juntos: jovens do Sete-Sete a divertirem-se, por exemplo em jogos de braço de ferro com gente do PSHT, algo considerado impensável em Timor-Leste.