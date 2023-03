Vinte anos depois da invasão do Iraque, políticos pedem inquérito sobre a participação da Austrália

Pontos principais Políticos estão pedindo um inquérito sobre a invasão do Iraque pela Austrália.

A Austrália foi um dos quatro países a invadir o Iraque, algo que a ONU definiu como "ilegal".

Um relatório contundente do Reino Unido descobriu que o ex-primeiro-ministro Tony Blair havia se comprometido com a guerra "não importa o quê".

Os pedidos de investigação sobre a decisão da Austrália de se juntar à Guerra do Iraque em 2003 estão ganhando corpo no 20º aniversário da invasão.





O então primeiro-ministro John Howard, da Coalização entre Liberais e Nacionais, foi um dos quatro líderes mundiais a desrespeitar as advertências das Nações Unidas ao invadir o Iraque em 2003. A iniciativa bélica foi alimentada por alegações de que o regime de Saddam Hussein possuía armas de destruição em massa (WMDs, na sigla em inglês).





A invasão mergulhou o Iraque em um derramamento de sangue sectário, da qual fez parte a ascensão do Estado Islâmico, que a Human Rights Watch estima ter ceifado meio milhão de vidas. As armas de destruição em massa nunca foram encontradas.



A Human Rights Watch estima que a guerra custou cerca de meio milhão de vidas, principalmente de civis iraquianos. Credit: Lynsey Addario / Getty Images O Inquérito Chilcot, feito no Reino Unido em 2016, descobriu que o governo britânico tomou a decisão de ir à guerra antes que as opções pacíficas se esgotassem, não tinha estratégia pós-invasão e não rastreou adequadamente as mortes de civis iraquianos durante a ocupação.





O relatório foi contundente em destacar que o então primeiro-ministro do Reino Unido Tony Blair, exagerou deliberadamente a ameaça representada por Hussein, e de também ter se comprometido com a guerra “não importa o quê”.





Nenhum inquérito equivalente ao Chilcot foi realizado na Austrália. Mas à medida que o país aprofunda seus laços militares com os EUA em meio a rumores de tensão na região Indo-Pacífica, políticos do passado e do presente estão pressionando para mudar isso.





'Fui para a guerra que era uma mentira'





Howard defendeu repetidamente a invasão, mesmo depois que o relatório Chilcot foi divulgado, e insistiu que o regime de Saddam Hussein pretendia retomar um programa de armas de destruição em massa.





"Não acredito que, com base nas informações de que disponho, tenha sido uma decisão errada", disse ele em 2016.





Como líder da oposição na época, Simon Crean fez o apelo “importante, mas difícil” para se opor à pressão de Howard pela guerra antes que os inspetores da ONU pudessem avaliar a alegação de que o país possuía armas de destruição em massa.





“O fato de a Coalizão dos Voluntários ter negado a eles essa prorrogação tornou a guerra ilegal ... A verdade é que fomos à guerra com base em uma mentira”, disse ele à SBS News.





Crean disse que a mídia se juntou a uma "debandada" que incitou a Austrália à guerra, mas falhou em questionar as evidências apresentadas.





“Na informação que eu tinha, não estava convencido de que havia certeza de que as armas de destruição em massa existiam”, disse ele.



O então líder da oposição Simon Crean (à esquerda) e o primeiro-ministro John Howard discursando para o pessoal do HMAS Sydney antes da Guerra do Iraque. Source: AAP / Mick Tsikas “Qualquer questionamento básico desse fato teria, eu acho, levado objetivamente a essa conclusão.”





A decisão da Austrália de invadir o Iraque foi tomada sem votação no parlamento, e documentos divulgados recentemente mostram que foi apenas brevemente discutido pelo gabinete do primeiro-ministro.



O relatório Chilcot fez duras acusações ao primeiro-ministro britânico Tony Blair, que colocou o Reino Unido na invasão ao Iraque junto dos EUA. “Não há um compromisso mais sério do que enviar suas tropas para a guerra. Nenhum compromisso desse tipo deve ser feito sem um mandato parlamentar”, disse Crean.





“É essencial se quisermos nos engajar no futuro, o parlamento tem que estar envolvido.”





Crean disse que, embora algumas lições tenham sido aprendidas, os "tempos incertos" que o mundo enfrenta tornam uma investigação no estilo de Chilcot particularmente importante.





“É preciso analisar a extensão das evidências que existiam na época, [mas também] como as decisões foram tomadas”, disse ele.





'Uma questão política'





O parlamentar independente Andrew Wilkie deixou o cargo de analista de inteligência do governo em 2003, após alertar sobre as terríveis consequências humanitárias caso a invasão ocorresse.





Wilkie disse que, embora a comunidade de inteligência tivesse fornecido uma série de avaliações consideradas entre "bastante cautelosas a bastante agressivas", todas foram mais cautelosas do que as posições declaradas publicamente pelo premiê John Howard.





Mas duas investigações subsequentes foram deliberadamente "estreitadas em seu escopo" e destinadas a "transferir a culpa para os espiões (membros da comunidade de inteligência)" pela invasão do Iraque, disse ele.





“A dimensão política disso foi explicitamente excluída dessas duas investigações, e isso é fundamentalmente uma questão política”, disse ele.



O presidente dos EUA Joe Biden, no centro, acompanhado pelo primeiro-ministro da Austrália Anthony Albanese e o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak, nos EUA, para o anúncio dos submarinos da AUKUS. Credit: Leon Neal/PA/Alamy “O governo estava tão obcecado com o relacionamento bilateral e com a importância [de] fazer o que os EUA quisessem, que estávamos presos.





"De certa forma, tinha pouco a ver com o Iraque, era tudo sobre o relacionamento bilateral com Washington."





O atual primeiro-ministro Anthony Albanese aprofundou na semana passada a dependência australiana dos EUA no Indo-Pacífico, revelando um acordo sob a aliança AUKUS que pode levar os contribuintes a gastar AUD$ 368 bilhões em submarinos movidos a energia nuclear.





Wilkie disse que o acordo mostra que "estamos presos aos EUA mais do que nunca" e continua preocupado "que a Austrália se recuse a estabelecer uma política externa e de segurança mais independente".





O parlamentar independente acreditava que recusar-se a participar da invasão do Iraque, como fez o Canadá, poderia ter realmente fortalecido o relacionamento.





"O mundo não se abriu e engoliu o Canadá... Teríamos demonstrado que não podemos ser subestimados. Isso poderia ter feito os EUA trabalharem um pouco mais duro no relacionamento", disse ele.





"Não precisamos fazer tudo o que os americanos nos mandam fazer."





A frontbencher liberal Michaelia Cash defendeu a invasão nesta segunda-feira, dizendo que a Coalizão estava “incrivelmente orgulhosa” dos estreitos laços militares da Austrália com os EUA e o Reino Unido.





A senador Cash afirmou que as tropas australianas merecem reconhecimento por seu papel na remoção de um “ditador brutal”.





“É claro que erros foram cometidos durante a guerra, mas não devemos abandonar nossa forte aliança com os Estados Unidos e o Reino Unido”, disse ela ao Senado.





“Nós, deste lado da câmara, não nos esquivamos de nosso forte apoio aos Estados Unidos e ao Reino Unido.”





O senador Cash repetiu a alegação de que a invasão foi lançada com base no “melhor conselho disponível na época”.





'Traição à democracia'





O senador verde David Shoebridge alertou que o acordo AUKUS foi fechado sem que as instituições australianas tivessem passado por um "acerto de contas real" com o "desastre" de 2003.





"Temos uma noção dos custos chocantes, especialmente para o povo iraquiano. Mas nunca houve responsabilidade", disse ele.





"Em um momento da história em que os tambores da guerra estão batendo novamente e essas mesmas forças estão nos empurrando para o caminho do conflito com a China, não poderia ser mais importante revisar completamente os erros que nos levaram à guerra no Iraque. "



O senador dos Verdes David Shoebridge. O acordo AUKUS fará com que a Austrália hospede rotações de submarinos americanos e britânicos nesta década e, em um detalhe não revelado ao público até o anúncio, seja forçada a descartar lixo nuclear em solo doméstico.





O senador Shoebridge disse que um "culto ao sigilo" pairando sobre a discussão sobre a segurança nacional australiana foi fundamental para a invasão do Iraque e permanece até hoje.





“Um governo comprometido com um debate nacional genuíno sobre nossas relações exteriores e prioridades de defesa teria sido honesto com o povo australiano bem antes de assinarem o acordo [AUKUS], para que pudéssemos avaliar o custo real de estar envolvido nessa escala com militares dos Estados Unidos", disse ele.





"O vício do sigilo é uma traição à democracia."





O ex-primeiro-ministro Paul Keating fez críticas contundentes na semana passada ao pacto AUKUS. Ele afirmou que a frota submarina anterior da Austrália "não foi projetada para ficar na costa chinesa afundando submarinos chineses".





O ministro da Defesa, Richard Marles, insistiu no domingo que qualquer decisão de se juntar a qualquer conflito futuro sobre Taiwan seria uma questão do governo da época, descartando sugestões de que o acordo veio com um compromisso implícito de intervir.





“A resposta para isso é claro que não... e nem foi procurada. Eu ouvi essa conjectura de vários comentaristas. É simplesmente errado ”, disse ele ao ABC's Insiders.





Mas o senador Shoebridge ecoou a crítica de Keating, dizendo que o AUKUS não era para proteger a costa australiana, mas para "projetar força letal no Estreito de Taiwan e no Mar da China Meridional".