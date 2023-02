Mãe de Ivan Susin, brasileiro morto por soco na Austrália, chega para julgamento do acusado

Resumo da notícia Em 2019, estudante Ivan Susin, 29 anos, é atingido por único soco, bate a cabeça na calçada.

O jovem não resiste, falecendo após 12 dias em coma no hospital em Gold Coast.

A mãe e a irmã de Ivan chegam a Brisbane para acompanhar o julgamento do acusado de ter desferido o soco fatal que levou à morte de Ivan.

Julgamento vai de 6 a 10 de abril na Corte dos Magistrados em Brisbane.

Em 2019, em uma das ruas mais movimentadas de Surfers Paradise, na badalada Gold Coast na Austrália, imagens capturadas pelas câmeras de segurança em vias públicas, mostram o estudante brasileiro Ivan Susin, de 29 anos, sendo atingido por um soco, batendo a cabeça violentamente na calçada.





O caso teve grande repercussão na Austrália, pela riqueza de imagens mostrando o momento exato da queda do jovem estudante brasileiro.



Ivan veio para a Austrália fazer um curso de inglês e gostou tanto que voltou para um Diploma em Gerenciamento de Projetos: sonho de estudar no exterior Momentos depois, Ivan Susin foi levado em estado grave ao hospital em Gold Coast onde faleceu 12 dias depois, em outubro de 2019.





Ricky Lefoe, de Sydney, é acusado de ter desferido o soco fatal que levou à morte de Ivan. O julgamento será de 6 a 10 de fevereiro no Tribunal de Magistrados de Brisbane.





Joseane Susin, irmã e a mãe de Ivan, dona Jeane, da pequena cidade de Curitibanos, em Santa Catarina, se preparam para a viagem mais longa e talvez mais dolorosa de suas vidas.





Elas estão em Brisbane para acompanhar o julgamento no tribunal.



Ivan era o caçula de dona Jeane, o único filho homem. “Um menino que irradiava tanta luz. Sempre foi respeitoso. Ele amava viver. Esse país foi o que ele escolheu para viver, era um sonho dele,“ disse.





Em uma entrevista emocionada, dada um dia antes do início do julgamento, as duas mulheres com grande coragem, falam sobre a imensa dor dos últimos três anos, da morte de Ivan ao dia do julgamento em Brisbane, da personalidade iluminada de Ivan, e de como seus sonhos foram ceifados de maneira tão violenta.



O projeto Paz por Vidas, criado pela famíla de Ivan: campanha de consicientização contra a violência levada às escolas públicas de Santa Catarina Vivendo em Curitibanos, cidade no interior de Santa Catarina, como é que vocês ficaram sabendo do que aconteceu com seu filho e irmão aqui em Gold Coast, na Austrália?





Joseane : Através de amigos do Ivan e depois recebi mensagens do Consulado brasileiro tentando me explicar que alguma coisa grave tinha acontecido com meu irmão.





Tivemos a questão do fuso, demoramos para ter todas as informações, saber o que tinha acontecido e a agressão que ele tinha sofrido.





A única coisa que lembro foi o Consulado dizendo que ele tinha tido uma lesão cerebral muito grave e que alguém deveria vir para a Austrália urgentemente. Escolhemos minha mãe, e arrumamos tudo para ela vir.





O Ivan ficou 12 dias em coma, e a senhora chegou a tempo para ficar ao lado dele no hospital?



Jeane : Sim. Ficamos sabendo de tudo na terça e eu estava aqui no sábado. Eu vim para cá, meu desespero foi grande, eu não sabia da gravidade da situação.





Achei que fosse chegar e ver meu filho esperndo por mim sentado, no quarto do hospital. Não tinha ideia da dimensão do que tinha ocorrido. O médico me explicou tudo e a situação que o Ivan se encontrava, que ele estava em coma, e até hoje eu aguardo meu filho sair desse coma.



Hoje, aqui em Brisbane, estou revivendo toda essa dor imensa que vai se arrastando ao longo dos anos. Jeane Susin, mãe

Quando o médico me explicou tudo, eu só pedia, 'por favor salve meu filho'.





Essa imagem – a maneira como encontrei o meu filho, isso não me sai dos meus pensamentos. Ele que veio ao país em busca de um sonho que foi ceifado.





No hospital, eu não entendia, não entendo inglês, eu só queria ficar ali do lado dele. Os enfermeiros me pediam para eu sair da sala para dar banho nele, medicamentos, mas eu não entendia o estado dele, o porque daqueles medicamentos todos.



A comunidade brasileira em Queensland se mobilizou e ofereceu grande apoio à família: "Me senti abraçada," diz a mãe Credit: News Ltd / Ivan Susin O caso teve grande repercussão na mídia australiana porque foi tudo capturado pelas câmeras de segurança na rua. Vocês chegaram a ver essas imagens?





Jeane: Eu não consegui ver e não consigo ver.



Joseane: Foi a última vez que a gente viu ele com vida né? Eu assisti e também não suporto assistir mais. A vontade que a gente tem é de parar o vídeo, ver que ele estava indo bem, que ele está indo comer [no vídeo Ivan é visto comprando um kebab em uma lanchonete de rua]. Não tem uma resposta para o que aconteceu, foi muito cruel.





Que apoio vocês receberam da comunidade?



Joseane: A gente só pode agradecer à comunidade brasileira na Austrália porque dá pra ver a união que tem, foi um apoio muito grande, as mensagens de apoio.





Muitos australianos foram muito gentis. Claro que não podemos generalizar que todos vão fazer a mesma coisa. O abraço, as palavras de carinho, ajudaram a gente.





Porque quando a investigação policial começou foi tudo muito pesado. Fui recebida no aeroporto por detetives, policiais e ele foram extremamente gentis conosco. Senti que ele gostariam de ter feito mais por nós, mas que não foi possível fazer com que ele (Ivan) sobrevivesse.



Como era o Ivan?



Jeane: Um menino de paz. Mas infelizmente as realizações que ele buscava neste país, queria construir uma familia, ia dar meus netos, não deram certo.





É uma perda muito grande, porque o mundo também perdeu. Eu me questiono todo dia isso, meu filho tinha tanta coisa a acrescenter nesse mundo.





Eu não tenho meu filho, não tenho minha futura nora, não tenho meus netos, nunca vou saber como é ter isso.





Nunca vou saber como será o olhar do meu filho para o filho dele. Eu tenho dois netos, carinhosos.





Todos os sonhos foram tirados de nós com uma violência tão cruel, covarde. A gente está aqui hoje em busca de justiça.



Primeiro passo do projeto Paz por Vidas na cidade de Cuiritibanos, SC Estão preparadas para enfrentar o julgamento?



Jeane : Nenhuma mãe está preparada, mas a minha força, o amor que eu tenho pelos meus filhos, me impulsiona, não vou ficar na inércia. Vou ver a justiça ser feita por um pedaço de mim que foi arrancado brutalmente.





Joseane : A gente ama muito meu irmão, sabemos que algumas coisas poderão ser dolorosas, e vamos nos unir né? E também convesamos aqui na SBS para alertar que às pessoas saberem que isso pode acontecer com qualquer um.





Jane: Isso não vai trazer meu filho de volta. As autoridades, eu sei que eles fazem a parte deles, mas tem que ter uma forma para que isso não ocorra.





Existem maís pessoas que estão sofrendo com isso. Um país tão maravilhoso, primeiro mundo, tem que ter uma forma para que não venha ocorrer atos assim tão violentos e tão desumanos.





Além do apoio da comuinidade que tipo de apoio legal estão recebendo?



Joseane: Conversamos muito com o assessor da promotora que está cuidando do caso e também a organizaçao de apoio a vítima de Queensland, esses são os dois lados que a gente conversa.





Mas nesses casos, não temos acesso à investigação policial, é tudo sigiloso. Vamos descobrir juntos no tribunal.



Ainda será um longo caminho para o fim do julgamento.



Joseane: Estamos preparadas. Com todas as imagens acreditamos que será doloroso mas estamos preparadas.





Jeane : eu não terei coragem de ver essas imagens que serão exibidas no Tribunal. Mas espero que as pessoas vendo, essas imagens, saibam que ele fez de tudo para vir para cá. Ele lutou tanto, aprendendo inglês, tirou a carteira de motorista aqui.





Penso muito nas mães que também têm os filhos vindo para esse país com todos esses sonhos... que mães estejam felizes de receberem seus filhos em seus braços, eu não tive essa oportunidade.





Mas desejo muito que cada mãe receba seus filhos de volta em seus braços com alegria, com o diploma que vieram buscar.



Eu saí daqui desse país, com meu filho em meus braços, as cinzas de meu filho nos meus braços. Jeane, mãe

Eu não quero que isso acontece com mais ninguém.





Eu criei um projeto Vidas por Paz – faço palestras em escolas espalhando o conhecimento, focando as crianças nos livros, Ivan amava livros e o conhecimento que tirava deles.





Quero que as crianças tenham um futuro melhor, pessoas com conhecimento e educação jamais vão agredir outra sem motivo.





Fale um pouco do seu projeto de conscientização Vidas por Paz, acha que seria útil aqui na Austrália?



Acredito que meu projeto Paz por Vidas é um programa universal que pode ser útil aqui na Austrália.





Esse trabalho já vemos que está tendo um resultado recompensandor, as escolas gostam muito da minha palestra, tenho policiais civis que faz parte também.





Peço que todas mães amem seu filhos e que tratem seus filhos com amor. Amor carinho atenção. É tudo o que as crianças precisam hoje.