Что такое Лунный Новый год и как его отмечают в Австралии?

В этом году Лунный Новый год выпадает на 22 января.





Праздничные мероприятия начинаются за неделю с "малого Нового года", за которым следует канун Нового года, в этот день собираются с семьями и дарят подарки, и заканчиваются праздником фонарей на 15-й день первого месяца по лунному календарю.





“Лунный Новый год - это начало года по лунному календарю. Он основывается на лунных циклах и также называется китайским Новым годом или праздником весны”, - поясняет д-р Пан Вонг, старший лектор по китаеведению и востоковедению в Университете Нового Южного Уэльса.





“Он празнуется в Китае и других странах Восточной Азии: Корее, Вьетнаме и Японии”.





Лунный Новый год также празднуют в Малайзии и Монголии и среди многих диаспор по всему миру.





История этого праздника насчитывает до 4,000 лет и начинается с династии Ся или Шан, говорит д-р Вонг.



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"Возможность узнать новое о культурах Юго-Восточной и Восточной Азии"

Д-р Кай Чжан работает на курсе современного китайского языка в Австралийском национальном университете в Канберре.





По ее словам, празднования Лунного Нового года в Австралии - это прекрасная возможность для людей со всего мира узнать о китайской культуре и в целом о культурах Юго-Восточной и Восточной Азии.





“Это культурное событие с длинной историей и заложенным в нем богатым символическим смыслом”, - говорит она.





Как отмечать Лунный Новый год

На Лунный Новый год принято украшать дома и собираться семьями за праздничным столом, раздавать красные конверты и другие подарки, пускать хлопушки и фейерверки, и смотреть танцы льва и дракона.





“Лунный Новый год празднуют через еду, кушая рыбу и азиатские пельмени, и собираются с семьями и друзьями”, - говорит д-р Вонг.





"Красный считается цветом удачи. Так что вы увидите, что люди не только вешают украшения красного цвета, но и, по китайской традиции, раздают детям красные конверты”.



Китайские танцовщицы выступают во время медиа запуска Sydney Lunar Festival в Китайском саду дружбы в Сиднее 9 февраля 2021 года. Source: AAP / AAP Image/Bianca De Marchi Айрис Тан выросла в Китае и переехала в Австралию 20 лет назад. Она говорит, что главное отличие между Лунным Новым годом в Австралии и в Китае в том, что на ее родине это официальные выходные дни. В это время сотни миллионов людей разъезжаются по городам к своим родственникам. По ее словам, и в Австралии, и в Китае, еда - важная часть празднования.





“Я отмечаю Новый год с семьей и друзьями в Канберре, готовя много, много еды. В канун мы садимся за стол и лепим сотни пельменей. Я обычно заготавливаю их больше, чем на один раз, и замораживаю часть на потом, чтобы есть в остальные праздничные дни".





Традиционный китайский календарь

Хотя в современном Китае действует Григорианский календарь, традиционный календарь также широко используется жителями Китая и китайскими диаспорами зарубежом для определения дат праздников, таких как Лунный Новый год, праздник фонарей и Цинмин. Также на него люди ориентируются для выбора дат для свадеб, похорон, переезда или запуска бизнеса, поясняет д-р Пан Вонг.



Китайский традиционный календарь - лунно-солнечный. Он создан на основе движения луны и солнца и учитывает и круговращение луны вокруг Земли, и круговращение Земли вокруг солнца.

“Начало месяца определяется фазой луны. Как и в большинстве лунных календарей, в месяце 29 или 30 дней, а начало года определяется солнечным годом”, - говорит Вонг.





Вариации традиционного китайского календаря используются по всей Восточной Азии. Ежегодно, Лунный Новый год выпадает либо на январь, либо на февраль.



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Праздник фонарей

Празднования Лунного Нового года обычно длятся около двух недель, начиная с кануна Нового года до праздника фонарей, который отмечается на пятнадцатый день первого месяца года по китайскому календарю, поясняет д-р Кай Чжан.





“Он называется праздником фонарей, потому что по традиции в этот день семьи делают маленькие китайские фонарики для детей и зажигают их снаружи у дверей”, - говорит она.





"Если взглянуть на историю, масштабные мероприятия в этот день можно проследить до династии Тан."



"Время дани уважения предкам"

Д-р Крэйг Смит - старший лектор по переводческому делу (китайский язык) в Азиатском институте при Университете Мельбурна. Он несколько лет жил в Тайване и Южной Корее и с теплотой вспоминает празднования Лунного Нового года в обеих странах.





По его словам, в Южной Корее это время отдать дань уважения предкам. Такая традиция существует и в других культурах региона.





“В первый день нового года, люди готовят еду для умерших предков, показывают им свое почтение и предлагают им напитки”, - рассказывает д-р Смит.



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"История, которая уходит корнями в тысячи лет"

Д-р Смит говорит, что многие элементы традиционных празднований Лунного Нового года пришли из других культур за пределами Китая. Например, танец льва.





“Академики считают, что танцу льва тысячи лет. Давно известно, что многие традиции, религии, музыка и искусство пришли к Китай из мест, которые мы сейчас называем Западной или Центральной Азией, особенно вдоль Великого Шелкового пути", - поясняет Смит.



Очень вероятно, что эта традиция имеет корни за пределами Китая. Многие связывают ее с персидскими традициями на основе лингвистического и исторического анализа.

Палатка с товарами к Китайскому Новому году во время празднований в Джорджс Ривер 18 января 2020 года Source: AAP / AAP Image/Jeremy Ng 2023 год - год Кролика (или Кота) начинается в первый день по китайскому лунному календарю и продлится до 10 февраля 2024 года. По китайскому зодиаку, каждый год в течение 12-летнего цикла представлен животным со своими отличительными характеристиками.



