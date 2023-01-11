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Voice Referendum news in Russian
17:18
Опрос о предстоящем Референдуме: Как будут голосовать представители русскоязычной общины
01:00
Voice Referendum - Stay informed in Russian
07:13
Референдум «Голос Коренных народов» в парламенте: как сделать так, чтобы ваш голос был учтен
08:47
Референдум о Голосе Коренных народов: Как и зачем будет проходить?
Мы попросили проверить факты в листовках референдума "Голос в парламенте". И вот что выяснилось
09:44
Референдум о Голосе: Аргументы «за» и «против»
Только в ходе восьми из 44 референдумов в Австралии люди сказали «да». Рассказываем — каких
11:02
Беседы о культуре Аборигенных народов Австралии с искусствоведом Верой Глущенко
07:29
Празднование недели NAIDOC
«Процесс запущен»: Референдум о Голосе пройдет в течение следующих шести месяцев
09:04
«За» и «Против» Голоса Коренных народов: Что говорят общины мигрантов в Австралии
06:25
Голос Коренных народов: Принципы разработки и формулировка вопроса референдума
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