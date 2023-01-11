Voice Referendum news in Russian

17:18

Опрос о предстоящем Референдуме: Как будут голосовать представители русскоязычной общины

01:00

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07:13

Референдум «Голос Коренных народов» в парламенте: как сделать так, чтобы ваш голос был учтен

08:47

Референдум о Голосе Коренных народов: Как и зачем будет проходить?

Мы попросили проверить факты в листовках референдума "Голос в парламенте". И вот что выяснилось

09:44

Референдум о Голосе: Аргументы «за» и «против»

Только в ходе восьми из 44 референдумов в Австралии люди сказали «да». Рассказываем — каких

11:02

Беседы о культуре Аборигенных народов Австралии с искусствоведом Верой Глущенко

07:29

Празднование недели NAIDOC

«Процесс запущен»: Референдум о Голосе пройдет в течение следующих шести месяцев

09:04

«За» и «Против» Голоса Коренных народов: Что говорят общины мигрантов в Австралии

06:25

Голос Коренных народов: Принципы разработки и формулировка вопроса референдума

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