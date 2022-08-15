Австралийские группы объединяются, чтобы вместе побороть стигму в отношении перинатального психического здоровья

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Эта семья из трех человек вместе встречает все жизненные радости и невзгоды.





Для Джейми Сиел материнство во время пандемии COVID-19 стало непростым испытанием.





Она - представительница Коренных народов, и согласно их обычиям, она планировала закопать плаценту после рождения дочери Лили в прошлом году.





Но, по ее словам, персонал больницы не отнесся с пониманием к ее желаниям.





"В Аборигенной культуре для нас это очень важно, и эти действия с плацентой - часть родовой практики. Мой план состоял в том, чтобы закопать ее, и даже пусть не обязательно на моей земле, я рожала вдали и я сейчас не имею таких сильных связей и действительно не слишком хорошо знаю историю происхождения моих предков. Так что мой план состоял в том, чтобы закопать плаценту в каком-то особенном месте, и это действие связало бы ее с моей бабушкой, но, к сожалению этого не произошло. Да, плаценту, к сожалению, выбросили в мусорное ведро, поэтому мы не смогли этого сделать".





Джейми говорит, что это событие также добавило стресса и привело к выходу ее эмоций из под контроля.





Когда ее дочке Лили было шесть месяцев, женщине поставили диагноз послеродовое беспокойство и депрессия.





"Мне казалось, что никто на самом деле меня не слышал, что я действительно переживала. И также я, как медсестра, чувствовала какую-то неловкость, узнав, что я, возможно, испытываю послеродовое беспокойство и депрессию, так что я думаю что к этому всему еще примешивался какой-то стыд".





Джейми говорит, что теперь она чувствует себя гораздо лучше после терапии и лекарств.





В Австралии каждая пятая мама и каждый десятый папа страдают перинатальной депрессией и тревогой.





Во время пандемии во многих службах поддержки резко возросло количество обращений за помощью.





Клинический психолог Крис Барнс из "Gidget Foundation Australia", организации, которая поддерживает эмоциональное благополучие молодых родителей, говорит, что последние два года были особенно тяжелыми.





"В Gidget Foundation Australia спрос на наши услуги увеличился на 127 процентов - и это колоссальный прирост. Мы знаем, что многим родителям действительно тяжело, гораздо труднее, чем обычно".





Эксперты в области здравоохранения говорят, что особому риску подвержены семьи из числа Коренных народов, мультикультурных сообществ и семьи ЛГБТ-сообщества.





Поэтому более 40 организаций объединились, чтобы помочь повысить осведомленность о проблемах в ходе Недели перинатального психического здоровья (Perinatal Mental Health Week).





Г-жа Барнс говорит, что для новых и будущих родителей доступна своевременная специализированная помощь.





"Новые и ожидающие родители не одиноки. Есть много доступных услуг. Я думаю, что лучше всего начать с вашего врача общей практики или поговорить с другом, либо попросить кого-то из ваших близких помочь вам попасть на прием, если это сложно. Так что начните с этого, вы можете даже поговорить с акушеркой или гинекологом, или вы можете пойти прямо в службу перинатальных специалистов, такую как Gidget Foundation Australia".





Фармацевт и мать двоих детей Намита Маханама пережила послеродовую депрессию после рождения как первого, так и второго сына.





Она говорит, что ей было трудно преодолеть свои культурные установки как представительнице индийской общины Австралии, ей казалось, что обратиться за помощью стыдно, даже несмотря на поддержку со стороны семьи.





"В моей индийской культуре есть такие области, которые, вы знаете, никогда не обсуждались. Мои родители очень меня поддерживали, мои родственники со стороны мужа были потрясающей поддержкой. Но есть эта невысказанная культурная особенность, как будто обращение за помощью является признаком слабости, вы знаете: «Нет, я в порядке, я уверен, что преодолею это», но мы не можем контролировать симптомы. Это биохимическая реакция, которая происходит из-за гормонов, и мы ничего не можем сделать, чтобы устранить причину этого, и лишь готовность говорить об этом, активно искать помощи - это то, что действительно поможет вам почувствовать себя лучше".





Сейчас Намита пишет книгу о своем опыте преодоления перинатального психического расстройства и говорит, что хочет помочь избавиться от стигм, с которыми сталкиваются другие молодые родители.











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