Повышен лимит на прибытие в Австралию иностранцев для решения проблемы нехватки рабочей силы

ТРАНСКРИПТ, аудио доступно в плеере.





На Саммите по рабочим местам и профессиональным навыкам в Канберре присутствовали миллиардеры, бизнесмены, профсоюзные лидеры и видные политики.





А вдали от властьимущих, за рулем своего авто Uber , за происходящим в Канберре внимательно наблюдал Рошаан Аслам.





«Этот саммит по рабочим местам дает много надежды людям, которые ждут своих виз, особенно когда последнее правительство отправляло людей домой, если они не могут остаться, но люди хотят остаться».





Г-н Аслам работает с частичной занятостью водителем Uber в Сиднее.





28-летний мужчина из Пакистана имеет степень магистра информационных технологий и сейчас получает образование по специальности управление и менеджмент.





В стране он находится на студенческой визе и подал заявление на постоянное проживание в Австралии, но переживает, что не успеет получить желанный статус до истечения срока действия его визы в 2024 году.





Непростые условия студенческой визы в сочетании с пандемией COVID-19, плюс необходимость приспосабливаться к новой культуре, отняли много сил, как рассказывает г-н Аслам.





«Это было очень, очень тяжело. Особенно когда разразилась пандемия. Правительство не включало студентов ни в какие программы поддержки, и что происходило - что правительство оказало поддержку многим гражданам, постоянным жителям. Но не было ничего для студентов. И это стало дополнительным препятствием, с которым мы столкнулись, особенно во время COVID. Студентов просто бросили одних, им сказали, что если вы не можете позволить себе жить здесь, если у вас больше нет работы, то вы можете вернуться домой».





Его пример не является единичным, и подобные истории привели к широкому обсуждению по поводу улучшения путей к визе постоянного жителя.





Премьер-министр Энтони Альбанезе говорит, что это цель его правительства.





«Нам нужен более прямой и надежный путь к постоянному проживанию. И я считаю, что существует важный и подлинный консенсус, не только в этом зале или даже по всей стране, что миграция должна заключаться не просто в привлечении рабочих для заполнения пробелов, она должна быть о том, чтобы помочь людям пустить здесь корни, влиться в жизнь наших провинциальных городов, наших регионов и наших районов».





Министр внутренних дел Клэр О'Нил объявила об увеличении лимита прибывающих в страну иностранцев на саммите в Канберре.





«Поэтому одним из сегодняшних решений, которые мы объявляем в ответ на кризис навыков, стало то, что уровень постоянной квалифицированной миграции на 2022 год, который был установлен на уровне 160 000 человек, теперь увеличится до 195 000 в этом финансовом году».





Федеральное правительство прислушалось к призывам Австралийского совета профсоюзов и Делового совета Австралии, которые просили поднять текущий годовой лимит на прибытие иностранных граждан на 35 000 мест.





Также выделяется 36,1 миллиона долларов на устранение задержек по визам. На данный момент почти миллион (914,00) заявлений на постоянную и временную визу находятся на рассмотрении.





Мэтт Канкел, главный исполнительный директор Центра трудящихся-мигрантов, приветствует это увеличение, но говорит, что это только часть картины.





«В настоящее время многие обладатели виз полагаются на своего работодателя в отношении своего статуса проживания, и если они скажут что-то против своего работодателя, они рискуют потерять годы пути к постоянному проживанию».





Рошаан Аслам говорит, что это ему очень хорошо знакомо.





«Если вы работаете в Uber, вы знаете, что вы никак не защищены. Мол, Uber ни за что не отвечает. То есть это компания, в которой вы работаете, но у вас не будет больничного. У вас просто контракт с ними, как будто вы - их партнеры. И это кажется неправильным, но это то, что есть».





Г-н Канкел говорит, что необходимо улучшить защиту на рабочем месте для всех рабочих-мигрантов.





«Поэтому, когда дело доходит до иностранных студентов, нам нужно не только улучшить возможности для тех людей, которые приобрели здесь навыки, чтобы они могли применить их здесь после окончания учебы, но мы также должны предоставить этим иностранным студентам защиту от неблагоприятных условий, связанных с их визовым статусом, пока они работают во время учебы».





Майя Асад — палестинская беженка, которая сейчас работает инженером-строителем в Esperance в Западной Австралии.





Она смогла приехать в Австралию по пилотной программе квалифицированных беженцев - Skilled Refugee Pilot, - которая была запущена в прошлом году.





"Программа действительно хорошая - это беспроигрышный вариант. У работодателя будет хороший сотрудник, и в то же время все эти беженцы, как я, не имеют никаких прав и просто ждут возможности проявить себя".





Правительство настаивает, что новые изменения приведут к тому, что в стране поселятся тысячи инженеров и медсестер, при этом упор будет сделан на привлечение большего количества рабочих в регионы.





Лидер Национальной партии Дэвид Литтлпрауд говорит, что это очень важно.





«Я хочу, чтобы следующее поколение мигрантов переезжало в региональную Австралию, а не просто временно проживало там. У нас уже достаточно людей, которые просто приезжали, собирали урожай или работали в перерабатывающем секторе, и уезжали. Мы хотим, чтобы они жили в региональной Австралии. Нам они нужны. Это именно то, на что мы можем успешно опираться - на миграцию».





Между тем, его коллега-либерал, лидер оппозиции Питер Даттон, отказался присутствовать на саммите.





Однако он согласился с тем, что необходимо стимулировать миграцию.





«Нам сначала нужно увидеть, что они на самом деле сделают, потому что лейбористы отлично умеют делать громкие заявления, но довольно часто через два, три или шесть месяцев вы обнаружите, что действительность не соответствует тому, что они объявляли».





На саммите по рабочим местам в Канберре пристуствовали влиятельные игроки, которые принимали важные решения о будущем страны.





Но Мэтт Канкел говорит, что еще предстоит большая работа по привлечению мигрантов в страну и их защите.





«Мы хотели бы, чтобы федеральное правительство еще раз взглянуло на закон о защите трудящихся-мигрантов, который стоял на повестке дня еще до выборов. Он требует серьезной работы, но идея введения защиты осведомителей и защиты мигрантов от неблагоприятных последствий, которые могут повлиять на их получение визы, от эксплуатации - это действительно большой шаг не только для увеличения числа мигрантов в стране, но и в обеспечении их поддержки, чтобы они могли стать полноправными членами нашего сообщества».



___________________________________________________________________________________________





Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.



