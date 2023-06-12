Художница Марина Яхина: «Творчество помогло мне справиться с трудностями миграции»Play10:05Get the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (9.24MB) Марина Яхина, художница из Самары, вместе с семьей переехала в Австралию после 24 февраля 2022 года. Марина рассказала историю переезда и адаптации, а также поделилась советом, как краски могут помочь прожить негативные эмоции.Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод