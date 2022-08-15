Авторы нового исследования призывают внести утконоса в список животных, находящихся под угрозой

((ТРАНСКРИПТ))





После катастрофического сезона лесных пожаров в лето с 2019 по 2020 год некоторые уникальные австралийские животные столкнулись с новой опасностью.





В важном отчете Университета Нового Южного Уэльса совместно с Международным обществом защиты животных Австралии, Австралийским фондом охраны природы и Всемирным фондом дикой природы Австралии сделаны выводы, что утконос вероятнее всего теперь соответствует критериям включения в список видов, находящихся под угрозой исчезновения, в соответствии с национальными правилами защиты окружающей среды.





Эван Куортермейн - руководитель программ Международного общества защиты животных Австралии.





Он говорит, что утконос уникален и является одним из самых древних существующих видов млекопитающих.





«Их ценность огромна. Это один из старейших существующих видов млекопитающих и настоящее чудо эволюции. Я имею в виду, как монотрем - один из млекопитающих, откладывающих яйца, которых осталось всего пара видов во всем мире, а утконосы встречаются только в Австралии. Это действительно важная часть культуры коренных народов. Они являются тотемным животным для многих коренных народов, и я думаю, что Австралия потеряет часть своего характера, если мы потеряем утконоса или подвергнем дальнейшей опасности этот вид ".





Ученые-экологи говорят, что скрытный характер этих существ привел к тому, что снижение их популяции оставалось в значительной степени незамеченным, в то время как последний анализ указывает на 22-процентное сокращение численности за последние 30 лет.





Исследование показало, что с 1990 года наибольшее сокращение числа утконосов произошло в Новом Южном Уэльсе - на 32% и в Квинсленде - на 27%.





Утконосам необходимы чистые ручьи и реки, чтобы они могли легко плавать и добывать еду на берегах.





Профессор Ричард Кингсфорд - ведущий автор отчета и директор Центра экосистемных наук Университета Нового Южного Уэльса.





Он говорит, что существует много факторов, способствующих исчезновению основных мест обитания утконоса.





«Много проблем вокруг больших городов с загрязнением, собаками и лисами возникают большие проблемы. А также уничтожение растительности там, где они строят свои норы на берегах рек».





Изменение климата с более суровыми периодами засухи, минимальным количеством осадков и усилением пожаров, высушивающими реки и речную растительность - тоже представляет серьезную угрозу для утконосов.





Д-р Пол Синклер - директор кампаний Австралийского фонда охраны природы, который и заказал это исследование.





Доктор Синклер говорит, что объявление утконоса находящимся в опасности видом поможет его восстановлению.





«Мы должны стремиться внести утконоса в список исчезающих видов как можно скорее, чтобы начать принимать меры по его возвращению в реки и ручьи юго-восточной Австралии».





Эван Куортермейн говорит, что привлечение лидеров коренных народов к обсуждению вопросов сохранения природы имеет решающее значение.





"Когда мы видим эти спады, такие резкие в последние годы, очень трудно сделать какой-либо вывод, кроме того, что с момента колонизации эти траектории произошло резкое снижение, и я думаю, что нам еще предстоит многому научиться, и нам необходимо вовлечь коренные народы в выработку природоохранной стратегии по возвращению таких видов, как утконос, и смены тех траекторий, на которые мы влияли уже пару сотен лет ".





С приближением лета защитники дикой природы призывают к усилению защиты уникальных австралийских животных, среда обитания которых находится под угрозой из-за лесных пожаров.





Новые ответные действия федерального правительства - это финансирование в 18 миллионов долларов для защиты популяций коал, в перечне планируемых мер - также установка точного числа популяции - национальная перепись коал.





Министр окружающей среды Сьюзан Ли говорит, что она работает над тем, чтобы обеспечить адекватные меры защиты как для коал, так и для утконоса.





"Я повысила приоритет утконоса после лесных пожаров вместе со многими другими видами и добавила еще двух человек в мой научный комитет по исчезающим видам, чтобы они действительно могли получить необходимую нам информацию об утконосах. Исследование, о котором упоминается сегодня, как раз часть этого. В начале следующего года будет рассмотрен вопрос о том, будет ли утконос включен в список. Но что это подчеркивает, так это наличие нужных экспертов, наличие данных и информации, а также научных данных, и как правительство мы полагаемся на эту информацию и мы принимаем это к сведению".





Но доктор Синклер из Австралийского фонда охраны природы говорит, что необходимо реформировать национальный экологический закон, чтобы обеспечить выживание всех местных видов.



