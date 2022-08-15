Авторы нового исследования призывают внести утконоса в список животных, находящихся под угрозой

((ТРАНСКРИПТ))
После катастрофического сезона лесных пожаров в лето с 2019 по 2020 год некоторые уникальные австралийские животные столкнулись с новой опасностью.
В важном отчете Университета Нового Южного Уэльса совместно с Международным обществом защиты животных Австралии, Австралийским фондом охраны природы и Всемирным фондом дикой природы Австралии сделаны выводы, что утконос вероятнее всего теперь соответствует критериям включения в список видов, находящихся под угрозой исчезновения, в соответствии с национальными правилами защиты окружающей среды.
Эван Куортермейн - руководитель программ Международного общества защиты животных Австралии.
Он говорит, что утконос уникален и является одним из самых древних существующих видов млекопитающих.
«Их ценность огромна. Это один из старейших существующих видов млекопитающих и настоящее чудо эволюции. Я имею в виду, как монотрем - один из млекопитающих, откладывающих яйца, которых осталось всего пара видов во всем мире, а утконосы встречаются только в Австралии. Это действительно важная часть культуры коренных народов. Они являются тотемным животным для многих коренных народов, и я думаю, что Австралия потеряет часть своего характера, если мы потеряем утконоса или подвергнем дальнейшей опасности этот вид ".
Ученые-экологи говорят, что скрытный характер этих существ привел к тому, что снижение их популяции оставалось в значительной степени незамеченным, в то время как последний анализ указывает на 22-процентное сокращение численности за последние 30 лет.
Исследование показало, что с 1990 года наибольшее сокращение числа утконосов произошло в Новом Южном Уэльсе - на 32% и в Квинсленде - на 27%.
Утконосам необходимы чистые ручьи и реки, чтобы они могли легко плавать и добывать еду на берегах.
Профессор Ричард Кингсфорд - ведущий автор отчета и директор Центра экосистемных наук Университета Нового Южного Уэльса.
Он говорит, что существует много факторов, способствующих исчезновению основных мест обитания утконоса.
«Много проблем вокруг больших городов с загрязнением, собаками и лисами возникают большие проблемы. А также уничтожение растительности там, где они строят свои норы на берегах рек».
Изменение климата с более суровыми периодами засухи, минимальным количеством осадков и усилением пожаров, высушивающими реки и речную растительность - тоже представляет серьезную угрозу для утконосов.
Д-р Пол Синклер - директор кампаний Австралийского фонда охраны природы, который и заказал это исследование.
Доктор Синклер говорит, что объявление утконоса находящимся в опасности видом поможет его восстановлению.
«Мы должны стремиться внести утконоса в список исчезающих видов как можно скорее, чтобы начать принимать меры по его возвращению в реки и ручьи юго-восточной Австралии».
Эван Куортермейн говорит, что привлечение лидеров коренных народов к обсуждению вопросов сохранения природы имеет решающее значение.
"Когда мы видим эти спады, такие резкие в последние годы, очень трудно сделать какой-либо вывод, кроме того, что с момента колонизации эти траектории произошло резкое снижение, и я думаю, что нам еще предстоит многому научиться, и нам необходимо вовлечь коренные народы в выработку природоохранной стратегии по возвращению таких видов, как утконос, и смены тех траекторий, на которые мы влияли уже пару сотен лет ".
С приближением лета защитники дикой природы призывают к усилению защиты уникальных австралийских животных, среда обитания которых находится под угрозой из-за лесных пожаров.
Новые ответные действия федерального правительства - это финансирование в 18 миллионов долларов для защиты популяций коал, в перечне планируемых мер - также установка точного числа популяции - национальная перепись коал.
Министр окружающей среды Сьюзан Ли говорит, что она работает над тем, чтобы обеспечить адекватные меры защиты как для коал, так и для утконоса.
"Я повысила приоритет утконоса после лесных пожаров вместе со многими другими видами и добавила еще двух человек в мой научный комитет по исчезающим видам, чтобы они действительно могли получить необходимую нам информацию об утконосах. Исследование, о котором упоминается сегодня, как раз часть этого. В начале следующего года будет рассмотрен вопрос о том, будет ли утконос включен в список. Но что это подчеркивает, так это наличие нужных экспертов, наличие данных и информации, а также научных данных, и как правительство мы полагаемся на эту информацию и мы принимаем это к сведению".
Но доктор Синклер из Австралийского фонда охраны природы говорит, что необходимо реформировать национальный экологический закон, чтобы обеспечить выживание всех местных видов.
«Мы знаем, что наши национальные законы об окружающей среде не работают на спасение наших видов, находящихся под угрозой исчезновения. Многие из видов, внесенных в список, не имеют планов восстановления, необходимых для решения проблем, которые приводят к их исчезновению. Так что, как только мы внесем в список утконоса, следующим шагом будет реформа нашего национального экологического законодательства, и прямо сейчас перед австралийским правительством есть несколько предложений по усилению этих законов, чтобы мы могли разработать четкие планы действий».